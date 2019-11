Resultado Bahia x Bragantino pelo Brasileirão Série B 2016 (3x2)

19:32 Ficamos por aqui, agradecendo por toda audiência. Acompanhe tudo que rola no mundo dos esportes na VAVEL Brasil.

19:29 Já o Bragantino está oficialmente na Série C 2017.

19:28 Bahia abre 2 a 0, leva empate e Cajá sai do banco para decretar a vitória dos donos da casa, com gol aos 42 minutos.

48' FIM DE JOGO NA FONTE NOVA: Bahia 3x2 Bragantino.

47' Público confirmado: mais de 45 mil pessoas e recorde de público.

46' Vamos até os 48!

45' No Bragantino entra Dodô e sai Edson Sitta.

42' Hernane dá para Allano, que puxa contra-ataque, passa para Mario, que acha Cajá na área para finalizar forte e marcar um belo gol.

42' GOOOOOOOOL DO BAHIA!! RENATO CAJÁ FAZ O 3º!!

40' Hernane recebe boa bola, finaliza, mas é interceptado e bola sai em escanteio.

38' No time paulista, entra Lincom e sai Gabriel Dias.

37' Cajá cruza da direita e bola é cortada pela zaga antes de chegar até Allano.

37' No Bahia, sai Edigar Junio e Mario entra no seu lugar.

36' Allano entra na área, mas cruza para ninguém.

35' Edigar Junio cruza da direita, mas bola fica com goleiro Renan.

34' Allano arrisca de fora da área e bola sobe.

34' Renato Cajá entra na vaga de Régis.

32' Hernane marca gol após rebote na área, mas lance já havia sido parado por falta de Régis anteriormente.

30' Após cobrança de escanteio, Tiago cabeceia para fora.

29' Hernane tenta tabela dentro da área, mas é cortado e bola acaba saindo em tiro de meta.

28' Moisés tenta finalização e bola sai por cima do gol.

24' No Bahia, Allano entra no lugar de Victor Rangel.

24' Camisa 8 recebe na direita, entra na área, bate para o gol e com ajuda do goleiro Muriel empata a partida.

24' GOOOOOL DO BRAGANTINO! Edson Sitta empata!

22' Luiz Antonio bate falta por cima do gol.

21' Hernante tenta finalização e sofre falta.

18' No Bragantino, sai Vitor Hugo e entra Watson.

17' Após jogada trabalhada, Eduardo tenta cruzamento, mas não encontra ninguém.

13' Régis recebe bola dentro da área, passa para Edigar Junio, que bate mal.

9' Alan Mineiro é derrubado perto da área.

4' Hernane sofre dura falta de Sacoman, no meio de campo.

0' Bola volta a rolar na Fonte Nova!

18:37 Bragantino já retornou ao gramado da Fonte Nova.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Bahia 2x1 Bragantino, na Fonte Nova.

46' Vamos até os 47.

43' Moisés tenta cruzamento da esquerda, mas bola sai em tiro de meta.

41' UHHHH! Após cruzamento de Edigar Junio, Hernane desvia por cima e perde chance de ampliar placar.

39' Luiz Antonio cobra escanteio e no rebote Renê Junior chuta com perigo.

39' Edigar Junio faz jogada pela direita, bola desvia em Sacoman e time baiano pede toque de mão.

37' Victor Rangel antecipa jogada no ataque, tenta drible, mas é cortado.

34' UHHHHH! Victor Rangel leva bola para o meio, bate como se quisesse cruzar, mas bola quase entra;

31' Camisa 9 do time paulista faz boa jogada, mostra frieza, dribla Muriel e coloca no fundo das redes.

30' GOOOOOL DO BRAGANTINO! RAFAEL GRAMPOLA DIMINUI O PLACAR!

+ Náutico faz terceiro e acesso do Bahia hoje fica mais complicado.

29' Bahia valoriza posse de bola.

24' UHHHH! Bola cruza área do Bahia e Grampola quase diminui.

22' Victor Rangel tenta passe para Régis na esquerda, mas bola sai em tiro de meta.

19' Torcida baiana canta alto na Fonte Nova.

17' Luiz Antonio bate escanteio muito bem, em jogada ensaiada e Hernane cabeceia no canto esquerdo do goleiro Renan Rocha.

17' GOOOOOOL DO BAHIA! É DO ARTILHEIRO HERNANE BROCADOR!

17' Bahia chega com Moisés e Hernane e bola sai em escanteio.

16' Com a vitória parcial e como o Vasco está perdendo para o Criciúma, o Bahia sobe para a terceira posição.

14' Alan Mineiro recebe na área, mas bate prensado.

+ Tupi diminui contra o Náutico: 2 a 1.

10' Volante dá lindo chute de fora da área, bola bate no travessão, passa da linha e o placar está aberto na Fonte Nova! Um golaço!

10' GOOOOOOOL DO BAHIA!!! É DELE, LUIZ ANTONIO!

8' Falta é cobrada e Tiago cabeceia para fora.

6' UHHHH! Régis cobra escanteio e Jackson cabeceia perigosamente, mas jogada já estava parada, devido a falta do zagueiro no lance.

5' Bahia cobra escanteio e bola cruza toda a área do Bragantino.

2' UHHH! Ligeiro faz boa jogada, finaliza bem no canto e Muriel faz importante defesa!

0' Hernane tenta jogada e é derrubado no meio de campo.

0' Bragantino dá o toque inicial e a bola rola na Fonte Nova!

17:34 Minuto de silêncio antes do começo da partida!

17:32 Já Estevam fala: "Se há 1% de chance, temos que ter 99% de fé"

17:32 Guto diz antes da partida: "Estamos preparados para enfrentarmos o melhor Bragantino"

17:31 Bola rolará em instantes.

17:28 Anteriormente o hino da Bahia foi executado.

17:27 Hino brasileiro é tocado na Fonte Nova e equipes já se encontram no gramado da Arena.

17:26 Em caso de derrota no jogo de hoje, o Bragantino estará rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro.

17:21 Em jogo que importa muito para o Bahia, o Náutico vai vencendo o Tupi por 2 a 0, e mesmo em caso de vitória hoje, o time baiano não garante o acesso.

17:19 A arbitragem será do Espírito Santo. Devarly Lira do Rosário apita e será auxiliado por Leonardo Mendonça e Valberson Braz Zanotti.

17:16 Bahia faz aquecimento no gramado da Fonte Nova.

Foto: Divulgação

17:08 Torcida do Bahia começa a entrar dentro do Estádio, a promessa é de grande público.

17:07 Bragantino também está escalado e vai para o jogo com a seguinte escalação: Renan Rocha; Gabriel Dias, Lucas Rocha, Diego Sacoman, Fabiano; Edson Sitta, Everton Dias, Alan Mineiro; Anderson Ligeiro, Rafael Grampola, Vitor Hugo.

17:01 Bahia já está escalado para a partida.

16:59 Boa tarde internauta! Fique conosco para mais uma importante partida do Brasileirão Série B.

O palco do duelo será a Arena Fonte Nova:

Foto: Divulgação

Além de Guto, o artilheiro Hernane também falou sobre a importante partida deste sábado: "A gente escuta bastante isso na reta final da competição. Os clubes fazem, independente de válido ou não, alguns clubes fazem. A gente não tem que focar nisso. O pensamento do Bahia é o acesso. Se os outros clubes estão fazendo isso ou não, o Bahia não tem nada a ver. O Bahia está jogando dentro de casa e tem que fazer o papel de casa".

Antes da partida, Guto Ferreira tentou mostrar tranquilidade e afirmou que há tranquilidade a probabibildade de seu time ir bem dentro de campo é maior: "São 90 minutos contra um adversário que a gente tem que respeitar. A gente não tem que mudar a maneira de jogar e fazer algo mais ou menos especial. A gente tem que controlar tudo que acontece fora do campo na cabeça dos caras. Se a cabeça dos caras estiver livre, tranquila, como em vários jogos aqui dentro, a gente tem plena certeza que vai fazer um grande jogo. E quando você joga bem, a tendência é colher um bom resultado. Nós temos um segundo turno, oito jogos na Arena, e oito triunfos. Temos que continuar trabalhando para até fazer melhor que nesses oito jogos, não correr riscos e alcançar o nosso objetivo, que pode ser o triunfo final".

FIQUE DE OLHO: Léo Jaime - Ausente contra o Vasco, o experiente jogador volta diante do Bahia.

Foto: Fágner Alves/Gazeta Bragantina

FIQUE DE OLHO: Juninho - O meio-campista tem tido papel extrememante regular e vem sendo peça fundamental no time de Guto Ferreira.

Foto: Felipe Oliveira/Divulgação Bahia

Relembre: Bragantino vence Bahia pelo placar mínimo e deixa zona de rebaixamento da Série B

Confira o gol da vitória do Bragantino:

No último confronto entre as equipes, em jogo válido pela 18ª rodada do torneio nacional, a equipe de Bragança Paulista saiu vitoriosa por 1 a 0, com gol marcado pelo volante Rivaldo.

O Bahia aparece na quarta colocação do campeonato, com 60 pontos e grandes chances do acesso à primeira divisão nacional. Enquanto os paulistas estão na 18ª posição, com 32 pontos conquistados e têm 99% chance de disputarem a Série C no ano de 2017.

Olá torcedor que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora tudo sobre Bahia x Bragantino, partida válida pela 37ª rodada do Brasileirão da Série B, às 17h30 (Brasília), na Arena Fonte Nova, localizada em Salvador.