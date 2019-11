Resultado Tupi x Náutico no Campeonato Brasileiro Série B 2016 (1-4)

A Twitter List by mneves_

O Tupi também está confirmado para o duelo de logo mais no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora

Com três pontos a menos que o Bahia, quarto colocado, o Náutico ainda tem boas chances de conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Para isso, terá que vencer o Tupi, às 16h30 deste sábado, no estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora-MG, e ainda contar com um tropeço do adversário baiano, que recebe o Bragantino no mesmo dia.

A equipe pernambucana aparece na quinta colocação, com 57 pontos, três a menos do que a primeira equipe dentro do G-4. Já os mineiros, em situação completamente diferente, deram adeus a qualquer chance de permanência na Segunda Divisão e estão na vice-lanterna, com 30 pontos, oito atrás do Oeste, primeiro time fora da degola.

Apesar de enfrentar uma equipe que não possui pretensões na competição,o Náutico, que perdeu para o atual terceiro colocado Avaí, por 3 a 0, pela 36ª rodada, não quis saber de contar com um suposto desinteresse dos adversários e espera resolver logo o jogo.

"Fora de casa, a primeira chance de gol que a gente tiver tem que matar. Porque muda completamente se a gente sair na frente. O time da casa se abre e sobra mais espaço para que a gente possa explorar os contra-ataques e, consequentemente, matar o jogo", declarou o zagueiro alvirrubro Rafael Pereira.

O Tupi, mesmo abalado com a queda matemática, que aconteceu no último sábado, na derrota por 5 a 3, também responsável por dar o título ao Atlético-GO, quer deixar a Série B de cabeça erguida, buscando a vitória nos dois confrontos restantes.

Em termos de escalação, o Náutico sofre com apenas um desfalque: o meia Marco Antônio, por conta de uma lesão na coxa. O técnico Givanildo de Oliveira definiu que Esquerdinha deve ocupar a vaga deixada na equipe titular.

Para a partida, o Tupi terá que lidar com dois desfalques confirmados e uma dúvida. Trabalhando em cima da suspensão automática do lateral direito Henrique e do meia Recife, o técnico Júlio Cirico deve optar pela entrada de Douglas e Marcel. Já o ponto de interrogação ficou por conta do goleiro Jonathan, que foi poupado das atividades desta sexta-feira e pode ficar de fora do confronto, dando lugar a Rafael Santos.