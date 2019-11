Jogo Criciúma x Vasco no Campeonato Brasileiro Série B 2016

A Twitter List by mneves_

Neste sábado pode acabar um pesadelo para o Vasco. Às 16h30 (de Brasília), o Cruz-Maltino enfrenta o Criciúma no estádio Heriberto Hülse, pela 37ª rodada da Série B, e precisa de uma vitória para acordar de um ano de sono profundo e garantir o retorno à primeira divisão. Para isso, o clube carioca não poupará esforços: os dias que antecederam o jogo foram uma mistura de reclusão e sacrifício.

A operação para a chegada do Vasco a Santa Catarina foi cautelosa. A delegação se hospedou num hotel em Nova Veneza, cidade vizinha a Criciúma, habitualmente usado pelos times que vêm jogar na região. O estabelecimento está todo à disposição exclusiva do Cruz-Maltino, de forma a dar tranquilidade aos jogadores. Os torcedores que recepcionaram a equipe no fim da noite de sexta-feira tiveram rápido contato com os ídolos - a festa maior aconteceu no desembarque no aeroporto de Jaguaruna.

A tranquilidade do entorno cruz-maltino é uma forma de amenizar a ansiedade pela subida. O acesso pode vir neste sábado, mas é quase consenso no clube de que deveria ter ocorrido antes. Por isso, o jogo contra o Criciúma é tratado como final de campeonato.

- É realmente bastante tenso. Procuro relaxar, escutar músicas. Não sou muito de ficar me martirizando, não sou nesse estilo não. Durmo rápido e acordo cedo, pensando nas situações. Expectativa grande que as coisas aconteçam – reconheceu o técnico Jorginho.

Não à toa, jogadores como Luan e Andrezinho darão sua dose de sacrifício pelo time. Recém-recuperados de problemas físicos – na coxa e no joelho direito, respectivamente -, eles não estão 100% fisicamente, mas viajaram com a delegação e estão à disposição. Jorge Henrique, outro que era dúvida, também veio para Criciúma e deve ficar no banco de reservas.

- Estão todos bem. Todos os jogadores estão à disposição, está todo mundo querendo. É a hora do grande jogador. É muito bom sabermos que podemos contar com todo plantel – completou Jorginho.

O Vasco tem chance de subir mesmo sem vencer. Com cinco pontos de vantagem para Náutico e Londrina, os dois times próximos do G-4, o Cruz-Maltino consegue o acesso de qualquer forma caso os concorrentes não vençam seus jogos, contra Tupi e Avaí, respectivamente.