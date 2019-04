Willians discute com torcedor e é dispensado do Corinthians

A bagunça parece não ter fim no Corinthians. Neste domingo, o time alvinegro treinou no CT Joaquim Grava, mas com uma surpresa em seu elenco. O volante Willians foi oficialmente desligado do clube após mais uma polêmica em que se meteu.

Ontem, após o treinamento, o jogador foi abordado por alguns torcedores. Willians então desceu de seu carro e foi tirar satisfação com um deles. Toda a discussão foi gravada e divulgada na internet. A ação parece ter sido a gota d'água para a diretoria, que nessa manhã desligou o jogador do clube.

Emprestado desde janeiro, após troca com o também volante Marciel, Willians não conseguiu se firmar em momento nenhum. O pedido de sua contratação foi feita por Tite, que perdeu Ralf para o futebol chinês no início da temporada e queria fazer o garoto Marciel ganhar rodagem no Cruzeiro. Só que o garoto viveu com lesões e retornou mais cedo.

Em quase um ano, Willians conviveu com polêmicas. Chegou fora de forma e, quando era utilizado, sempre mostrou uma força acima do comum nas jogadas. Na maioria das vezes na reserva, ele sentiu a fúria da torcida em partida contra a Raposa pela Copa do Brasil. Vencendo por 2 a 0, o então treinador Fábio Carille chamou o camisa 5 para entrar. A Arena Corinthians desceu em vaias para o jogador, que entrou logo após o gol mineiro.

A ação do jogador contra o torcedor foi motivo de insatisfação por parte de Oswaldo de Oliveira. Ele comentou sobre o assunto: "Em primeiro lugar, não gostei. Ele tem de se preservar. Tenho falado muito com os jogadores sobre isso. Quem joga no Corinthians não pode ter atitudes corriqueiras. Estamos vestindo a camisa do Corinthians, e isso é muito importante. É uma decisão que não passa pelo meu crivo. Como não tive decisão, vou aguardar. Não é só desagradável. É desabonador."

Já sem Willians, o Timão está definido para o duelo contra o Internacional, na noite dessa segunda-feira, na Arena Corinthians. O duelo pode recolocar o time no G-6 e ajudar o rival do Sul a ser rebaixado, quase 10 anos após o rebaixamento alvinegro.