Resultado: Grêmio vence América-MG no Campeonato Brasileiro 2016 (3-0)

Obrigado a você que acompanhou pela VAVEL Brasil! Até a próxima com mais Campeonato Brasileiro, mais Copa do Brasil e mais outros torneios pelo Brasil e pelo mundo! Cobertura em diferentes modalidades? É na VAVEL Brasil! Um abraço a todos que nos seguem e acompanham! Até a próxima!

Após 36 rodadas disputadas, Grêmio é 7º com 53 pontos. Pode voltar a oitavo caso o Corinthians vença o Internacional na Arena Corinthians. Tricolor gaúcho volta a vencer após 5 rodadas. América Mineiro é lanterna com 27 pontos.

Bolaños falou sobre o jogo pela Seleção do Equador: "Ajudou muito, para dar mais confiança, meu trabalho em minha seleção. É seguir fazendo o que eu sei", disse Miller Bolaños, o gremista que completou o placar da partida. Foi eleito o melhor jogador deste domingo de Grêmio 3-0 América Mineiro pelos jornalistas da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos.

"Bastante feliz de fazer gol pelo Grêmio. Sair com os três foi bastante importante também", afirma Negueba.

Grêmio passou pelo América por 3 a 0. Fred, Negueba e Miller Bolaños marcaram os gols gremistas na Arena.

Agora tudo é Copa do Brasil! Final na quarta-feira (23), no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. É a ida da grande final em Minas Gerais. A volta será na Arena em Porto Alegre.

47' ACABOU! Vitória do Grêmio na Arena por 3 a 0.

42' Minutos finais na Arena.

39' Cardoso sofre de cãibras. Aguenta mais um pouco, amigão!

38' PRA FORAAAAA! Cardoso perde chance após cobrança de falta para o América. Segue 3 a 0.

34' Sai Jailson e entra Batista no Grêmio.

32' Batista vai entrar no Grêmio.

29' Bruno Telles afasta combinação gremista. Impedimento na sequência.

25' Jogo em definição na Arena do Grêmio. Tricolor treina com luxo antes da final da Copa do Brasil.

24' TROCA O AMÉRICA: sai Nilson e entra Hélder.

24' PRA FORA! Fred cobra com perigo e manda perto.

22' TROCA NO AMÉRICA: sai Guilherme e entra Tilica.

23' FALTA! Guilherme sofre a infração.

5º gol de Miller Bolaños com a camisa do Grêmio.

Faltava o dele, Miller Bolaños, um dos melhores em campo nesta tarde. Finalização precisa para virar mais uma bola na rede. 3 a 0 na Arena!

20' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIOOOOOO! Miller Bolaños no canto! 3 a 0!

14' TROCA O AMÉRICA: sai Makton, entra Danilo Barcelos.

14' PERDEEEEEEEEU! Miller Bolaños assiste para Guilherme e o jogador isolou!

11' TROCA NO GRÊMIO: sai Negueba e entra Ty.

10' CANETA! Drible bonito do Iago, na sequência Everton não alcança.

8' Falta sobre Wallace Oliveira. Ty vai entrar no Grêmio. Mais uma chance do sul-africano.

5' ESPALMA LEO! Grande chance de Savio e o goleiro gremista busca!

4' Jogo menos movimentado nesse início de segundo tempo.

2' QUASE BOLAÑOS! João Ricardo saiu do gol e fez a defesa.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Saída de bola pertence ao América.

Equipes voltando para o campo.

Grêmio vence tranquilamente por 2 a 0. Fred e Negueba marcaram os gols no primeiro tempo. Apesar da equipe reserva, ampla superioridade gremista sobre o já rebaixado e lanterna América Mineiro. Jogo na mão dos tricolores, que seguem luta pela vaga na Libertadores no campeonato.

47' ACABA O PRIMEIRO TEMPO!

47' AFASTA IAGO! Grande chance de Nilson, mas o lateral-esquerdo estava na hora certa!

45' Finalzinho de primeiro tempo na Arena.

42' QUASE NEGUEBA! Meia-atacante gremista tem oportunidade na área, sofre o carrinho, mas a bola passa. Árbitro manda seguir.

41' PRA FORAAAAA! Nilson cabeceia pela linha de fundo.

40' ESCANTEIO! Tony tenta jogada e consegue corner.

38' Juninho sente dividida com Iago.

36' ESCANTEIO! Roger coloca para corner e o Grêmio tem nova chance.

34' AFASTA A DEFESA! Grêmio tenta no jogo aéreo e dessa vez a zaga conseguiu cortar.

30' IMPEDIMENTO! Iago lança para o alto e Miller Bolaños está adiantado quando a bola volta ao campo.

28' Grêmio segue melhor no jogo e pode ampliar no primeiro tempo.

Blitz gremista pela direita, Wallace Oliveira dessa vez faz boa jogada, cruza, o goleiro tira mal e Negueba estava esperto no rebote para concluir: 2 a 0 aos gremistas. Grêmio é 7º colocado no momento.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! NEGUEBA! 2 A 0 NA ARENA!

24' LEO! Grande defesa do goleiro gremista após boa jogada do América pela ponta esquerda, Savio cabeceia e o arqueiro recua para defender.

22' JOÃO RICARDO! Incrível a chance que Guilherme desperdiça! Chega cara a cara, mas chuta para defesa do goleirão.

20' ESCANTEIO! Iago conseguiu jogada pela esquerda.

18' QUASE! América cruza com Tony e Savio não alcança! Lance nas costas do lateral Wallace Oliveira.

15' Negueba havia sentido, fez um curativo na cabeça e está de volta ao campo de jogo.

O gol gremista foi o quarto de Fred com a camisa tricolor. 4 gols em 30 jogos disputados.

13' Cruzamento de Iago, Negueba tenta o cabeceio e a bola sai na linha de fundo. Tiro de meta.

Iago cobra a falta da meia direita e Fred desvia com certeza para colocar a bola na rede! 1 a 0 para os tricolores na Arena!

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO! IAGO COBRA A FALTA E FRED DESVIA ÀS REDES!

11' Falta na meia direita favorecendo o Grêmio. Miller Bolaños sofreu.

9' LEO! Do outro lado, cruzamento americano e o goleiro gremista vai no alto ficar com a bola.

8' JOÃO RICARDO! Miller Bolaños enfia passe para Guilherme na ponta direita e o goleiro abandona a meta para ficar com a bola.

7' Negueba comete falta no campo de ataque. Bola para o América Mineiro cobrar.

6' Combinação do ataque do Grêmio resulta em escanteio pela direita.

3' Guilherme pega mal na bola e manda pela linha de fundo. Chute sem perigo do Grêmio.

0' COMEÇA O JOGO! Saída de bola do Grêmio!

Hino nacional já entoado. Hoje, 20 de novembro, dia da consciência negra. Tricolor gaúcho tem muitos ídolos, tais como Alcindo, Everaldo, Tarciso e o ex-técnico do clube, Roger Machado.

Grêmio de uniforme em azul degradê. América todo de branco.

O goleiro Dida não é o da Copa do Mundo de 2002 e 2006, mas um arqueiro da base gremista. Mais um entre os jovens que buscam ascender aos profissionais cada vez mais. Guilherme Amorim, Arthur, Tilica e Batista são outros que buscam espaço e tentarão nessas oportunidades da reta final do Brasileiro e da temporada de 2017.

Banco de reservas gremista tem: Dida, Wesley, Rafael Thyere, Lucas Lovat, Guilherme Amorim, Arthur, Tontini, Lincoln, Tilica, Henrique Almeida e Batista.

Equipes vão fazendo o aquecimento no gramado do palco da partida. Presença de público bastante tímida. Ausência dos titulares gremistas contribui para a baixa procura por entradas no jogo desta tarde.

Marcelo Grohe completou 300 jogos com a camisa do Grêmio diante do São Paulo, na quinta-feira, e é homenageado neste domingo na Arena. Hoje ele está poupado e quem joga é o jovem suplente Leo.

(Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

Arbitragem por conta de Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Fabiano Ramires e Márcio Maciel.

América-MG escalado: João Ricardo; Christian, Roger, Cardoso e Bruno Teles; Juninho, Makton, Ernandes e Tony; Sávio e Nilson.

Grêmio escalado: Leo, Wallace O, Fred, Wallace R, Iago; Kaio, Jailson, Negueba; Everton, Bolaños, Guilherme.

Siga a Grêmio VAVEL no Twitter e saiba tudo sobre o Tricolor gaúcho. Informações, opinião e crônicas na Grêmio VAVEL.

Domingo de temperatura agradável em Porto Alegre. Bom jogo para as famílias se fazerem presentes e para curtirem o antepenúltimo jogo na Arena do Grêmio em 2016. Um ano de altos e baixos para o Tricolor, que termina ainda com a possibilidade de vaga à Libertadores, pela ampliação do número de clubes brasileiros na Copa em 2017, além da chance do título da Copa do Brasil, conquista que não vem desde a distante temporada de 2001. Grêmio era comandado por Tite na época.

Logo mais, vamos confirmar a escalação das duas equipes. Grêmio x América-MG se encontram na Arena, em Porto Alegre. A bola rola a partir das 17 horas deste domingo, no horário de Brasília.

O provável Grêmio tem a seguinte formação: Léo; Wallace Oliveira, Fred, Wallace Reis e Iago; Kaio, Jaílson, Negueba, Miller Bolaños e Guilherme; Éverton.

Provável América Mineiro a campo: João Ricardo; Jonas, Alison, Messias e Ernandes; Juninho, Leandro Guerreiro, Danilo Barcelos e Tony; Michael e Nixon.

No retrospecto, o América Mineiro é o pior visitante do Campeonato Brasileiro 2016. O Grêmio passou o primeiro turno na condição de um dos melhores mandantes, mas no returno perdeu para Fluminense e Sport Recife, deixando o Atlético Paranaense assumir com folga a condição de melhor em seus domínios.

Na época do empate no Horto, o Grêmio ainda possuía mínimas chances da conquista do título do Campeonato Brasileiro. Todavia, o Tricolor ficou para trás, ficou sem o técnico Roger Machado, trouxe Renato Portaluppi e hoje foca na final da Copa do Brasil. Já o América do técnico Enderson Moreira era encarado por muitos como presa fácil, mas ainda conseguiu vencer adversários maiores, como Santos, Internacional e Botafogo no segundo turno. A campanha passa por algumas vitórias na Arena Independência, mas nenhuma conquistada fora de casa no Brasileirão.

No primeiro turno, não houve vida fácil na Arena Independência, o estádio do Horto. O placar ficou em 0 a 0. O meia Matheusinho demonstrou bom futebol com a camisa do Coelho. Do lado do Grêmio, Miller Bolaños foi quem mais chegou próximo do gol. Acertou a trave. Mas bola na trave não altera o placar e o marcador ficou zerado em Belo Horizonte.

O Grêmio é 8º colocado com 50 pontos. O América Mineiro é o lanterna, 20º colocado com 27 pontos. É a mesma pontuação do também já rebaixado Santa Cruz. As equipes disputam qual delas ficará com a última posição.

O jogo ocorre na Arena do Grêmio e deve possuir público reduzido. O técnico Renato irá poupar a maior parte de seus titulares, pensando na final da Copa do Brasil na próxima quarta-feira (23). Com isso, oportunidade para reservas e jovens da base gremista no jogo diante do já rebaixado América.

Já o América-MG perdeu na última rodada para o Flamengo, por 1 a 0. Com o resultado, foi rebaixado matematicamente para segunda divisão nacional. O Coelho foi campeão estadual no primeiro semestre, mas não obteve campanha suficiente durante o Brasileirão 2016.

O Tricolor gaúcho vem de um empate com o São Paulo, que o deixou com 50 pontos. O placar no Morumbi foi de 1 a 1. O gol gremista nasceu em jogada que passou por Luan, Douglas e terminou em finalização precisa de Ramiro, no canto do goleiro. Ponto importante para as pretensões gremistas no campeonato.

O Grêmio, por sua vez, ainda tenta vaga na Copa Libertadores da América de 2017. Precisa, para isso, terminar o Brasileirão no mínino no 7º lugar. Atualmente é o 8º na tabela e está a um ponto do sétimo Corinthians. Fala-se em G-7, pois seria a probabilidade aberta com o título da Copa do Brasil do 4º colocado Atlético-MG. Caso o Grêmio seja o campeão da Copa do Brasil, garante a vaga na Libertadores pela competição de mata-mata e independe do Brasileiro.

O América Mineiro já está rebaixado e cumpre tabela nas últimas partidas. Já sabia da sua condição difícilima para escapar no returno, mas, mesmo assim, conseguiu bons jogos para resgatar alguma confiança no torcedor. Pela honra americana, o Coelho vem a campo na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no jogo das 17 horas.

Olá ao amigo e à amiga que navega pela VAVEL Brasil! A partir de agora, tudo sobre Grêmio x América-MG pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016. É antepenúltima partida de cada equipe no Brasileirão desta temporada. Fique conosco!