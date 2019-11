Resultado Palmeiras x Botafogo no Campeonato Brasileiro 2016 (1-0)

A VAVEL Brasil agradece a todos que acompanharam este jogo conosco! Fiquem de olho no site e em todas as nossas redes sociais. Boa noite!

Tanto o Palmeiras quanto o Botafogo jogam em casa na próxima rodada. O líder enfrenta a Chapecoense domingo (27), às 17h. O Glorioso recebe a Ponte Preta no sábado (26), às 20h.

O Botafogo viu sua vaga na Libertadores perigar e os clubes abaixo começam a se aproximar. Com a vitória, o Atlético-PR ultrapassou o alvinegro carioca e o Grêmio, que está em sétimo colocado, tem só dois pontos de diferença.

Com a vitória, o Palmeiras chega aos 74 pontos! Devido ao empate do Santos, o clube ainda não pode soltar o grito de campeão. Ainda vai torcer pela derrota ou empate do Flamengo, no jogo de logo mais contra o Coritiba. Desta forma só dependeria de um empate na próxima rodada para sagrar-se campeão nacional.

48' FIM DE PAPO NA ARENA PALMEIRAS! VIBRA O TORCEDOR ALVIVERDE!

48' CARTÃO VERMELHO! Leandrinho se descontrola e acerta chute sem bola em Dudu. O Alvinegro não tinha nenhum jogador expulso durante todo campeonato.

47' CARTÃO AMARELO! Palmeiras prende a bola, Carli reclama após falta em Dudu e leva cartão. O zagueiro está fora do próximo jogo.

45' Três minutos de acréscimo!

44' A torcida vibra o empate do Cruzeiro diante do Santos, o jogo no Mineirão está 2 a 2

43' Jean cobra da intermediária direto para o gol, assusta Sidão, mas a bola vai para fora

41' Emerson encontra Sassá na área, o atacante divide com Jailson e Pimpão pega sobra e balança as redes. A arbitragem já sinalizava falta no arqueiro palmeirense

39' Roger Guedes recupera a bola e cruza da entrada da área, Moisés recebe, mas desvia por cima do gol

37' Dudu faz boa jogada com Roger Guedes, que não consegue sair da marcação de Diogo Barbosa e acaba cometendo a falta

35' Substituição no Fogão! Leandrinho entra no lugar de Fernandes

34' Roger Guedes arrisca da entrada da área, Sidão espalma e Dudu pega rebote e chuta por cima do gol

31' Cartão amarelo! Fernandes comete falta em Gabriel Jesus após o atacante tentar aplicar um chapéu

28' Substituição no Palmeiras! Sai Tchê Tchê, entra Gabriel

27' Neilton tenta encontrar Sassá, o atacante gira e bate fraco, Jailson defende com facilidade

25' CARTÃO AMARELO! Em seu primeiro lance no jogo, Sassá comete falta no meio de campo

24' Substituição no Fogão! Vai arriscar Jair Ventura, sai Dudu Cearense, entra Sassá.

22' Dudu cobra falta e levanta na área, Alecsandro desvia e manda para fora

20' Botafogo responde com Diogo e Neilton, mas a defesa do Palmeiras é eficiente e tira o perigo

17' Dudu tenta cruzamento para Gabriel, o jogador domina e faz a devolução para o atacante, livre, finalizar! A zaga alvinegra falha, dá espaço e fica só olhando

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS!!!!!

13' Neilton encontra Camilo na área, mas a zaga chega para cortar o cruzamento. Botafogo vem chegando muito bem!

12' Camilo recebe na grande área, tenta de calcanhar, mas é travado pela defesa novamente

11' O Botafogo mostra mais eficiência e volta mais ofensivo, em resposta o técnico palmeirense tenta responder colocando o time para cima

11' Gabriel Jesus se livra da marcação, bate forte e manda por cima do gol

10' Substituição! Cleiton Xavier sai para a entrada de Alecsandro

09' Camilo tenta jogada com Pimpão, que encontra Neilton mais atrás. A bola volta para o meia que cruza, mas Tchê Tchê trava a jogada

07' Camilo desperdiça tentando chute leve direto para o gol nas mãos do goleiro palmeirense

06' Falta de Gabriel Jesus em Dudu Cearense, lance perigoso

04' Neilton arranca rabiscando, dribla dois e bate colocado, Jailson mais uma vez sai para fazer grande defesa

02' Botafogo tenta contra-ataque, Emerson arrisca no canto e Jailson espalma

01' Primeira boa chance no segundo tempo! Jean cruza para Dudu finalizar, Sidão defende com os pés. No rebote, Cleiton Xavier enche o pé e manda para fora

00' Rola a bola para a etapa final!

47' Fim do primeiro tempo!

46' Falta para o time mandante, Dudu cobra na área e assusta. A bola passa por todo mundo e quase encobre Sidão

45' Mais dois minutos de acréscimos!

45' INACREDITÁVEL! Carli recebe livre na pequena área e perde um gol feito!

44' Fogão tenta jogada ensaiada de escanteio e a defesa corta

43' Substituição! Saída de Alemão para a entrada de Fernandes

43' Em entrada de Zé Roberto, Alemão sente o tornozelo e pede pra sair.

39' Na sequência, Palmeiras tenta contra-ataque com Gabriel Jesus, Joel Carli corta o cruzamento e manda o perigo para longe

39' QUASE! Camilo ajeita de cabeça e deixa para Pimpão, que chuta forte no canto e Jailson sai para defender

37' Time alviverde segue em intensa troca de passes na intermediária

35' Dudu cruza para Moisés na entrada da área, o jogador pega de primeira e tenta chute forte, mas só assusta e vai para fora

31' Neilton faz uma boa jogada ofensiva com Emerson Santos, Vitor Hugo pressiona na marcação e sofre falta

30' IMPEDIDO! Mais um cruzamento na área alvinegra, Sidão sai mal. A bandeira já sinalizava o impedimento de Roger Guedes

29' Dudu ganha espaço e capricha em chute forte no canto, mas o goleiro alvinegro espalma

28' Moisés faz bom cruzamento para Roger Guedes na cara do gol, mas ele tenta passe para Gabriel Jesus, que se atrapalha e não consegue finalizar

27' Dudu tenta jogada individual, mas é desarmado facilmente por Diogo Barbosa

24' QUASE! Neilton é lançado e cruza para a área, Diogo ajeita para Alemão que tenta o giro, mas finaliza forte demais por cima do gol

23' Pimpão faz boa roubada de bola, tenta chute colocado, mas sem êxito

22' Torcida palmeirense vibra o gol de Arrascaeta no jogo entre Cruzeiro e Santos

20' Na sequência, Cleiton Xavier tenta chute forte, mas a bola vai à direita do gol

19' Tentativa do Botafogo, Camilo tenta chute cruzado, a zaga palmeirense desvia e Alemão pega a sobra para arriscar fraco para o gol

16' Dudu recebe falta de Joel Carli. Cobrança direto para a área, Sidão fica com a bola

14' Jogada ensaiada do Palmeiras em cobrança de falta, Roger toca de cabeça, Sidão sai e tira à queima roupa

13' Emerson Silva faz falta na entrada da área

12' Substituição! Sai: Mina; entra: Thiago Martins

11' Mina sente lesão muscular e será substituído.

10' Vitor Hugo tenta cabecear dentro da área e manda sem ângulo pela linha de fundo.

08' Emerson Silva comete falta em Gabriel Jesus e recebe o primeiro cartão amarelo da partida.

07' Gabriel Jesus recebe na esquerda, vai à linha de fundo, mas a bola o acerta antes de sair. Tiro de meta para Sidão cobrar.

05' Jean trás para a intermediária, mas Lindoso aparece para fazer o desarme.

03' Gabriel Jesus é derrubado, arbitragem dá vantagem com Róger Guedes, mas na sequência Zé Roberto é flagrado em posição de impedimento

01' Partida muito presa no meio-campo neste momento.

BOLA ROLANDO! VAMOS PARA OS PRIMEIROS 45 MINUTOS DE PARTIDA ENTRE PALMEIRAS E BOTAFOGO!

Hinos devidamente executados na Arena! Daqui a pouco, Palmeiras x Botafogo.

PALMEIRAS ESCALADO! Cuca volta a contar com o zagueiro Mina, recuperado de lesão na coxa. Desta maneira, o Verdão tentará buscar o título com: Jailson; Jean, Mina, Vitor Hugo e Zé Roberto; Tchê Tchê, Moisés e Cleiton Xavier; Róger Guedes, Dudu e Gabriel Jesus.

BOTAFOGO DEFINIDO! Jair Ventura escala Glorioso com Emerson de volante, enquanto Emerson Silva compõe dupla de zaga com Carli. Assim, o alvinegro irá a campo com: Sidão; Alemão, Joel Carli, Emerson Silva e Diogo; Emerson, Rodrigo Lindoso, Dudu Cearense, Camilo; Neilton e Pimpão.

Para o zagueiro e capitão, Joel Carli, nada melhor do que um grande desafio motivar os atletas em Palmeiras x Botafogo hoje:

Arão espera 'jogo aberto' em Palmeiras x Botafogo e acredita em título: 'Tudo é possível' pic.twitter.com/K0V5NgQdgn — Dryzinho (@Videos_Dryzinho) 18 de noviembre de 2016

"Não há melhor desafio do que ir à casa do líder e sair com três pontos. Temos que trabalhar muito para esse jogo de domingo. Acho que será um jogo complicado, mas é um tipo de jogo que gosto de jogar, até pela importância da partida."

O Alvinegro em seus três jogos restantes, jogará dois fora de seus domínios. Pressionado, o time se vê precisando somar pontos como visitante para assegurar de vez a vaga na Copa Libertadores 2017.

O Botafogo pretende fazer de tudo para adiar a festa dos palmeirenses. O Alvinegro vem de derrota para a Chapecoense e viu seus adversários na briga por vaga na Libertadores, se aproximarem. O time carioca tem 55 pontos e ocupa a quinta colocação. Em caso de derrota, pode ser ultrapassado pelo Atlético-PR, caindo para a sexta colocação.

Mas o time comandado por Jair Ventura só pensa na vitória para assegurar a vaga no G-6 e embarcou na tarde deste sábado (19), para São Paulo, com três desfalques para a partida: os volantes Airton e Bruno Silva, e o lateral Victor Luis; além dos lesionados há mais tempo, Jefferson, Canales e Luis Ricardo.

O técnico Cuca em entrevista afirmou foco total na partida contra o Botafogo, ressaltou as qualidades do adversário e disse que o time está preparado e concentrado somente em seu jogo.

"Temos que nos preparar para o nosso jogo, concentrar bem nele. Estou esperando fazer um bom jogo contra o Botafogo, A gente não pode pensar em outra coisa que não seja o nosso jogo. Tem que se preparar bem para essa partida, é muito perigosa. O Botafogo está em segundo lugar no returno, vem jogando bem, apesar da derrota para a Chapecoense."

O duelo contra o clube carioca marcará os retornos de Mina, Zé Roberto e Fernando Prass, que não atua pelo time desde julho. Com isso, o treinador alviverde terá todo o elenco à disposição e presente no estádio.

Dono da casa, o Palmeiras chega para a partida com a expectativa de sair de campo com o título de campeão Brasileiro, em caso de vitória. Após o jogo da última quinta-feira contra o Atlético-MG, o time comandado por Cuca voou direto para Atibaia, interior de São Paulo, para ficar concentrado até a partida contra o alvinegro carioca e fugir da euforia do torcedor criada entorno do jogo deste domingo.

Fim de jogo #Palmeiras 1x1 #atleticomg

agora precisa de 2 vitorias para conquista o enea falta 3 rodadas

Botafogo e chapecoense em casa pic.twitter.com/7JhucB6Ca5 — Palmeiras_Gigante (@gigante_1914) 18 de noviembre de 2016

Hoje o Campeonato Brasileiro pode conhecer o mais novo campeão nacional. Em caso de triunfo da equipe paulista, a derrota do Santos e empate do Flamengo, o alviverde pode sagrar-se campeão com duas rodadas de antecedência.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora o jogo que pode consagrar o campeão do Brasileirão 2016! Palmeiras e Botafogo , pela 36ª rodada da Serie A, no Allianz Parque.