Assim como em Porto Alegre, Grêmio desembarca em BH sob forte apoio da torcida

O Grêmio já está em Belo Horizonte para a primeira partida da grande final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (23), às 21h45, no Mineirão. Assim como no embarque em Porto Alegre, onde a equipe recebeu apoio maciço da torcida, a delegação foi recebida sob muita festa na capital mineira.

Cerca de 80 gremistas aguardavam a delegação Tricolor no hotel, que virou um caldeirão. Torcedores como Thiago Dias, que saiu de Porto Alegre para acompanhar os primeiros 90 minutos no Mineirão. O Gigante da Pampulha que é bem familiar de Thiago, já que estava na vitória gaúcha, sobre o Cruzeiro, no primeiro jogo da semifinal, por 2 a 0.

Dias aproveitou para tirar um sarro do rival Internacional, que vive situação difícil no Campeonato Brasileiro, e falou sobre a chance do time se sagrar o maior vencedor de Copas do Brasil: "Melhor impossível, ainda mais se o Inter cair pra segunda divisão. Porto Alegre vai parar por uma semana. Grêmio será campeão e o Inter estará na Série B", cutucou Thiago, que é sócio do Tricolor Gaúcho e estará na Arena do Grêmio para o segundo duelo, na próxima quarta (30), às 21h45.

Thiago Dias estará presente nas duas partidas da grande final da Copa do Brasil (Foto: Matheus Adler/VAVEL Brasil)

O lateral-direito Edílson concedeu uma mini entrevista coletiva ainda no hall do hotel. O jogador elogiou a força da torcida, mas descartou qualquer tipo de euforia no elenco: “Maravilhoso. Sempre bom ter a torcida ao nosso lado. Esse clima de euforia deles não tá no nosso grupo. Estamos muito conscientes de que serão dois jogos muito difíceis. A euforia fica para o lado de fora. Temos apenas que imprimir o que fizemos nos últimos dias”, declarou.

Edílson guarda boas recordações do Mineirão, desde a vitória contra o Cruzeiro. Mas agora, o lateral reconhece que o clima será atípico: “É um jogo diferente, é uma final. Respeitamos bastante a equipe deles, mas esperamos fazer um grande jogo e que possamos imprimir nosso ritmo, nossa posse de bola e tentar encontrar os espaços onde nós treinamos bastante. Esperamos que nosso jogo possa fluir amanhã”, concluiu.

Edílson quer mais uma vitória no Mineirão, agora, contra o Atlético-MG (Foto: Divulgação/Grêmio)

Na programação, está prevista um jantar, seguida de uma palestra comandada pelo técnico Renato Portaluppi.

Confira a festa gremista no hotel em Belo Horizonte: