Com lesão na clavícula, volante José Welison volta ao Vitória apenas em 2017

O Vitória voltou a vencer no Campeonato Brasileiro no último domingo (20). O time goleou o Figueirense no Barradão por 4 a 0, se afastou por mais uma rodada da zona de3 rebaixamento e de quebra rebaixou os catarinenses para a Série B em 2017. No entanto, o Leão começou a semana com uma má notícia: o volante José Welison voltará aos gramados só no ano que vem.

Ainda no domingo, foi constatado que o atleta deveria passar por uma cirurgia para correção na clavícula. O procedimento foi realizado nesta segunda-feira (21) pelo médico do clube, Wilson Vasconcelos e pelo ortopedista Luís Filipe Fernandes. José terá alta nesta terça (22) e ficará com uma tipoia. A previsão para inicio da fisioterapia é após 30 dias da cirurgia. Com todo o tratamento realizado, o volante voltará aos treinos normalmente em três meses.

Logo no início do jogo contra o Figueira, o volante caiu de forma contundente e sentiu o problema na clavícula, sendo substituído imediatamento por Euller. Welison lamentou a ausência na equipe mas espera um tratamento de qualidade para voltar no ano que vem. "Infelizmente aconteceu esse lance em um momento muito bom para mim. Mas são coisas da profissão e não podemos ficar lamentando. Fico triste por não poder ajudar em campo. Agora é tocar em frente e tratar com intensidade para retornar na pré-temporada com tudo."

José Welison tem apenas 21 anos de idade e se profissionalizou no clube baiano, em 2014. De lá para cá, foram 55 jogos como profissional, sendo 26 deles em 2016. Com Argel Fucks no comando do Vitóra, Welison passou a jogar improvisado na lateral-direita nos últimos jogos e vinha agradando na posição.

Sem Welison, o Vitória volta aos treinamentos na tarde desta terça-feira visando o duelo contra o Coritiba, na próxima segunda-feira (28) no Couto Pereira. O jogo é encarado com muita importância, já que o Leão precisa dos três pontos para ficar ainda mais distante da segundona. Atualmente, a equipe é a 16° colocada no Brasileirão, com 42 pontos ganhos.