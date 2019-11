Jovem promessa da Venezuela é a única mulher indicada ao Prêmio Puskás

De bicicleta, trivela, cabeça, voleio, com um toque rasteiro, em cobrança de falta, de pênalti, por cobertura, com ou sem finta, não importa. Durante um jogo de futebol, o que vale mesmo é mandar a bola para o fundo da rede. Mas depois que a partida passa, as verdadeiras pinturas não são facilmente esquecidas – e aí nem toda “bola na rede” fica simplesmente nisso.

Para coroar o gol mais bonito do ano, considerando o período entre 30 de setembro de 2015 e 30 de setembro de 2016, a Fifa anunciou os dez indicados ao Prêmio Puskás, na última segunda-feira (21). Em meio a nove homens, chegou sem pompa, mas com muito talento, Daniuska Rodriguez, uma jovem e promissora atleta do futebol venezuelano. Essa é a primeira vez que algum jogador do país é indicado ao Puskás.

Com apenas 17 anos, Daniuska concorre com jogadores como Lionel Messi e Neymar, pelo belíssimo gol marcado com a camisa da Venezuela contra a Colômbia, no dia 14 de março deste ano, pelo Campeonato Sul-americano Sub-17. Qualquer tentativa que busque descrever o lance pode ainda não dar conta de relatar tamanho talento e primorosa técnica por parte da atleta, que recebeu longo cruzamento pela direita, dominou, e fez o que quis para cima de três marcadoras antes de chutar para o gol. Veja o lance abaixo:

Depois do feito contra as colombianas, Daniuska ajudou a Vinotinto, como é chamada a seleção da Venezuela, a conquistar o Sul-americano Sub-17. A volante foi uma das jogadoras de destaque da competição, com seis gols. Com o título, a Vinotinto se classificou para a Mundial Sub-17, na Jordânia, que aconteceu em outubro, mas um rompimento do ligamento cruzado do joelho direito de Daniuska a tirou da disputa.

A votação para eleger o gol mais bonito do ano é aberta, podendo ser feita pelo site da Fifa, e a lista dos dez nomes será condensada para seguir com os três mais votados no dia 2 de dezembro. A divulgação do vencedor acontecerá durante a Fifa The Best, no dia 9 de janeiro, em Zurich, na Suíça, cerimônia que anuncia o melhor jogador do mundo. Para votar no gol de Daniuska Rodriguez, clique neste link.

Daniuska Rodriguez foi campeã em casa, já que a Venezuela sediou o Sulamericano Sub-17 (Foto: telearagua.com)

Bastante habilidosa, a venezuelana é tímida e tranquila, mas tem forte personalidade em campo. É uma jogadora rápida, ágil e inteligente. Ao fim da Copa do Mundo que disputou em 2014, disse que seu sonho é jogar nos Estados Unidos, lugar de futebol feminino de altíssimo nível. Ao lado de jogadoras como Deyna Castellanos, é uma das joias da Vinotinto.

Histórico

Daniuska nasceu em Ciudad Ojeda e ainda muito nova se mudou com a família para Valencia, em Carabobo. Cresceu jogando futebol com meninos na rua, e em 2013 entrou para a escola de esportes Secasports. Através disso, um ano depois, foi convocada para defender a seleção sub-17 na Copa do Mundo da modalidade, em 2014. Atualmente, Daniuska joga na Academia San Diego, em Carabobo.

Presença feminina no Puskás

Desde a primeira edição do Prêmio Puskás, em 2009, somente na primeira não houve uma mulher entre os indicados. Mas ainda assim, a presença feminina no quadro é bastante sutil. Todas as edições contam com apenas uma mulher, excetuando a de 2013, que apresentou duas.

No Puskás de 2010, que teve o turco Hamit Altintop como vencedor, a jogadora Yokohama, do Japão, apareceu protagonizando a primeira indicação de uma mulher ao prêmio. No lance levado em conta, ela recebeu a bola na intermediária, driblou a marcação de quatro atletas e fez o gol.

No ano seguinte, foi a vez da norte-americana Heather O’Reilly disputar o Puskás. O gol considerado foi um chute de fora da área, que fez uma bela curva até o fundo da rede, em partida contra a Colômbia, pela Copa do Mundo. Nesta edição, Neymar foi campeão, jogando ainda pelo Santos.

Em 2012, a mexicana Olivia Jimenez concorreu com um chute de longa distância – cerca de 35m – bem no ângulo, marcado contra a Suíça na Copa do Mundo Sub-20. Quem acabou levando o prêmio foi Miroslav Stoch, com um gol vestindo a camisa do Fenerbaçhe, da Turquia.

O ano com duas indicações foi 2013. Lisa de Vanna, da Austrália, apareceu na lista com um chute por cobertura, feito de antes do meio-campo. Com um gol de fora da área no ângulo, a francesa Louisa Necib foi a outra mulher indicada. Nesse ano, o gol eleito como mais bonito foi o do sueco Zlatan Ibrahimovic.

Na edição de 2014, Sthepanie Roche disputou o gol mais bonito com um lindo lance. Ela recebeu a bola de costas para sua marcadora, levantou com a perna direita, deu um chapéu na adversária com a esquerda, fez o giro e arrematou no gol. O colombiano James Rodríguez ficou com o gol mais bonito.

No ano passado, quem apareceu entre os indicados foi a norte-americana Carli Lloyd, com uma pintura contra o Japão, pela Copa do Mundo. Depois da seleção dos Estados Unidos roubar a bola no seu campo de defesa, a atleta partiu em contra-ataque, driblou uma japonesa, e do meio de campo soltou um chute por cobertura. O título ficou com o brasileiro Wendell Lira, que fez um belo gol pelo Goianésia.



Confira os nomes dos outros indicados para o Prêmio Puskás 2016

Lionel Messi (Argentina)

Estados Unidos x Argentina pela Copa América Centenário, 21/06/2016

Neymar (Brasil)

Barcelona x Vilarreal pelo Campeonato Espanhol, 08/11/2015

Saúl Ñíguez (Espanha)

Atlético de Madrid x Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões, 27/04/2016

Marlone (Brasil)

Corinthians x Cobresal pela Libertadores, 21/04/2016

Mario Gaspar (Espanha)

Espanha x Inglaterra em um amistoso, 13/11/2015

Hlompho Kekana (África do Sul)

Camarões x África do Sul pela Copa Africana de Nações, 26/03/2016

Hal Robson Kanu (País de Gales)

País de Gales x Bélgica pela Eurocopa, 01/07/2016

Simon Skrabb (Finlândia)

Gefle x Åtvidaberg pelo Campeonato Sueco, 31/10/2015

Mohd Faiz Ssubri (Malásia)

Penang x Pahang pelo Campeonato Malaio​, 16/02/2016