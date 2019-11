Titular absoluto no Palmeiras, Jean conquista terceiro título brasileiro em sua carreira

Jean Raphael Vanderlei Moreira, ou simplesmente Jean, foi titular absoluto do Palmeiras na conquista do Campeonato Brasileiro de 2016. Jean é natural de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e foi no São Paulo Futebol Clube, em 2005, que iniciou sua carreira como jogador profissional de futebol, mas foi somente em 2012, quando atuou pelo Fluminense, que conseguiu se firmar como grande jogador. Antes disso o atleta foi emprestado para diversos clubes, não conseguindo alcançar boa sequência de jogos.

O jogador de 30 anos se destaca por sua versatilidade, pois sabe fazer atuações seguras tanto na lateral direita quanto de volante. Jean é o típico jogador que procura o jogo e chama a responsabilidade para si. Destaca-se também pela boa presença ofensiva durante as partidas, arriscando chutes de pequena e média distância. Com isso o atleta também costuma marcar alguns gols, além de assistências. Nesse Brasileirão, Jean, realizou três assistências pontuais para gols.

Jean no jogo contra o Internacional (Foto: Reprodução / Palmeiras)

Neste ano, Jean entrou em campo 52 vezes para defender o Palmeiras. Ao todo foram 4440 minutos em campo, além de oito gols marcados na temporada. Pelo Campeonato Brasileiro foram vinte e uma vitórias, sete empates e cinco derrotas. Jean balançou as redes em seis oportunidades em 33 jogos pelo Brasileirão.

Mesmo atuando em uma posição de defesa, Jean se destaca por cometer poucas faltas. Pelo fato de ser um jogador técnico, o número de cartões amarelos que o camisa 17 recebe também é considerado baixo para um jogador do sistema defensivo. Ao total foram apenas três cartões amarelos e nenhum vermelho. Confira mais alguns dados de Jean no Brasileirão:

Fonte: Footstats.net

Uma das melhores, se não melhor partida de Jean pelo Brasileirão aconteceu na 31ª rodada. O Palmeiras, que jogava de visitante, venceu o Figueirense, time da casa, pelo placar de 2 a 1. Jean marcou os dois gols da equipe do Palestra no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. O primeiro gol foi de pênalti. O segundo gol Alviverde daquela partida mostra como Jean está sempre atento nos principais lances de sua equipe. A jogada foi de Gabriel Jesus, o atacante cruzou a bola para a área buscando o atacante Dudu, mas a defesa do Figueira afastou mal a bola e Jean, bem colocado, chutou de primeira da entrada da grande área para balançar as redes e garantir a vitória do time comandado por Cuca. Confira os gols de Jean na partida contra o Figueirense, as imagens são da TV Palmeiras/FAM:

Jean assinou contrato com o Palmeiras em janeiro de 2016 e fica na equipe Paulista até 2020. O jogador conquistou nesta temporada o terceiro título de Campeonato Brasileiro de sua carreira. O primeiro foi em 2008, com apenas 22 anos, ainda quando pertencia ao São Paulo. Quatro anos mais tarde o jogador conseguiu novamente o feito de Campeão Brasileiro, desta vez o título foi conquistado pelo Fluminense. Inclusive foi dele o cruzamento para o gol de Fred na vitória por 3 a 2 sobre o próprio Palmeiras que garantiu o título do Brasileirão ao Flu no ano de 2012.

O jogador também tem títulos pela Seleção Brasileira. Jean fez parte do grupo que conquistou o Superclássico das Américas em 2012, o volante, converteu sua penalidade na decisão por pênaltis diante da Argentina. Um ano mais tarde Jean também foi convocado para a disputa da Copa das Confederações, realizada no Brasil. Na final, disputada no Maracanã, o Brasil venceu a poderosa seleção Espanhola pelo placar de 3 a 0. Esse foi o segundo título de Jean pela Seleção Brasileira.

Jean é o jogador que grande parte dos clubes gostaria de ter em seu elenco, pois o jogador é um líder nato. Por onde passa busca sempre orientar seus companheiros, visando sempre o melhor para o clube que está defendendo. Ainda no mês de junho desse ano Jean comentou sobre o status de liderança que já adquiriu no grupo do Palmeiras. Confira:

"Por mais que eu tenha chegado faz seis meses, o Prass conversou comigo, o Alecsandro também. Não só por ter uma certa idade diante dos jogadores que estão iniciando, mas pelo histórico de vitórias, conquistas. Automaticamente acabamos vendo algumas situações que passamos antes, que precisa ter atitude em campo.", disse Jean no dia 10 de junho de 2016.