TOP 10 momentos marcantes do Palmeiras no Brasileirão

O Palmeiras após 22 anos venceu o Campeonato Brasileiro. Com uma campanha marcada por diversos acontecimentos, a VAVEL Brasil fez um Top 10 com os momentos marcantes na conquista do título do Verdão.

10 - Estreia no Brasileirão e goleada no Atlético-PR

O Palmeiras estreou no Campeonato Brasileiro deixando uma ótima impressão. Uma goleada contra o Atlético-PR. Com uma grande partida de Gabriel Jesus e Róger Guedes o Verdão venceu por 4 a 0 com gols de Róger Guedes, Thiago Martins e Gabriel Jesus, o qual marcou dois tentos no jogo.

9 - Palmeiras 4-3 Grêmio

Foi uma das melhores partidas do Brasileirão. Teve de tudo: muita chuva, golaço, gol improvável, reviravoltas e até erro de arbitragem. Gabriel Jesus abriu o placar para o Palmeiras logo no início da partida, Bressan empatou no último lance do primeiro tempo.

Na etapa final, Giuliano virou para o Tricolor, logo em seguida, Róger Guedes empatou, Vitor Hugo virou o jogo mais uma vez e Thiago Santos ampliou. Edílson diminuiu para o Grêmio no final do jogo.

8 - Quebra de tabu no Beira Rio

Depois de 19 anos, o Palmeiras venceu o Internacional jogando no Beira Rio. A última vez que o Verdão venceu o Colorado no Rio Grande do Sul foi em 1997. Neste meio tempo foram 14 partidas sem vitória. Neste ano, Erik marcou o único gol do jogo logo no começo da partida.

7 - Lesão de Fernando Prass

O goleiro e ídolo do Palmeiras foi convocado pelo técnico Rogério Micale para a disputa dos jogos olímpicos, até então a torcida e o clube esperava apenas 10 jogos de desfalque, mas o goleiro se lesionou e ficou de fora pelo restante da temporada.

Com a contusão da referência Alviverde, muitos desacreditaram que o Palmeiras continuaria lutando pelo título, mas o clube não abaixou a cabeça e continuou focado na conquista. Fernando Prass mesmo machucado foi importante para a equipe, presente com o grupo em todos os jogos.

6- Primeiro time a quebrar mando de campo em clássicos com torcida única

Desde que foi estabelecida torcida única em clássicos Paulistas, nunca um visitante havia ganhado um clássico, porém no dia 17/09 o Palmeiras bateu o Corinthians por 2 a 0 na Arena Corinthians sendo o primeiro clube nos clássicos de São Paulo a vencer um rival fora de casa, sem sua torcida.

O Palmeiras foi superior em grande parte do jogo, logo no início, Moisés abriu o placar, calando a torcida Corintiana. Na segunda etapa Yerry Mina fez o segundo gol após jogada ensaiada.

5 - Cucabol

O Palmeiras apresentou um ótimo futebol até o final do primeiro turno, a equipe caiu de rendimento no final do primeiro e no segundo turno, mas continuou líder sempre fazendo gols de bola parada e jogadas ensaiadas.

Para alguns críticos, a forte bola aérea do Palmeiras era um jogo feio por explorar cruzamentos e arremessos de lateral na grande área. Esta estratégia foi apelidada de Cucabol.

O Cucabol foi apenas uma das inúmeras armas da equipe para a conquista do Brasileirão, pode não ter lembrado o grande Palmeiras de 1996, mas é inegável a sua eficiência e o bom resultado.

4 - Yerry Mina Rei dos Clássicos

O zagueiro do Palmeiras já marcou 4 gols pela camisa do Verdão. Em clássicos, Mina guardou 3 gols um em cada rival:

Palmeiras 1 x 1 Santos

Mina havia acabado de chegar ao clube e estava fazendo sua segunda partida pelo Palmeiras. Em uma cobrança de escanteio, o Zagueiro subiu mais que todo mundo e marcou seu primeiro gol no clube e seu primeiro gol em clássicos.

Palmeiras 2 x 1 São Paulo

O Verdão saiu atrás no placar no Choque-Rei e foi buscar a virada, em cobrança de falta Yerry Mina cabeceou forte no chão e fez o gol de empate da equipe.

Palmeiras 2 x 0 Corinthians

No Derbi na Arena Corinthians Yerry Mina mais uma vez deixou sua marca, em cobrança de falta ensaiada Jean cruzou para Mina , livre, finalizar para o fundo do gol, fazendo o segundo tento do Alviverde

3 - Festa da torcida no Aeroporto

O Palmeiras foi até Minas Gerais enfrentar o Atlético-MG, no embarque da equipe para a cidade, a torcida do Verdão fez uma enorme festa no aeroporto de Congonhas, o qual virou uma arquibancada de estádio de futebol.

2- Palmeiras 1 x 0 Internacional

Foi um jogo muito pegado, as duas equipes precisavam da vitória, foi um jogo de muita raça e vontade, o Palmeiras fez o gol da vitória com Cleiton Xavier e deu grande passo para o título.

A cena impactante ocorreu após a partida, o elenco do Palmeiras ajoelhou no centro do gramado e equanto fazia orações, a torcida, a qual não queria sair do estádio, começou a cantar o hino do clube gerando uma das cenas mais emocionantes da competição.

Crédito: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação

1- Zé Roberto salva gol em cima da linha contra o Cruzeiro

Talvez o lance mais emblemático do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Cruzeiro se enfrentaram em Araraquara, o Verdão precisava da vitória para abrir vantagem para o segundo colocado Flamengo.

Reprodução/ Twitter

Aos 17 minutos, Robinho ex-Palmeiras ficou cara a cara com Jailson, driblou o goleiro e finalizou, era o gol do Cruzeiro que deixaria o Palmeiras com o mesmo número de pontos que o Flamengo e estaria aberta a disputa do título. Mas, Zé Roberto em um lance de raça deu um carrinho se esticou todo e tirou a bola com o peito e a barriga, literalmente salvando o Palmeiras.