CBF determina adiamento de todas as partidas em função de tragédia em Medellín

Em função da queda do avião que transportava a delegação da Chapecoense para a cidade de Medellín, na Colômbia, a CBF lançou um comunicado oficial, no início da tarde desta terça-feira (29), determinando o adiamento de todas as partidas do futebol brasileiro neste fim de ano. A entidade também decretou luto de uma semana.

Presidente do Brasil, Temer decreta luto de três dias em função de tragédia com a Chapecoense

Com isso, o jogo que vai decidir o campeão da Copa do Brasil, entre Grêmio e Atlético-MG, será realizado no dia 7 de dezembro, às 21h45 (de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre/RS. Já a última rodada do Campeonato Brasileiro ocorrerá no dia 11 de dezembro, às 17h (de Brasília). Por sua vez, a final da Copa do Brasil Sub-20, entre Bahia e São Paulo, foi remarcada para o dia 8 de dezembro, às 21h15 (de Brasília).

Confira, na íntegra, a nota oficial:

“Em decorrência do trágico acidente ocorrido com a delegação da Associação Chapecoense de Futebol, a Confederação Brasileira de Futebol, por meio de Resolução de Diretoria, decreta luto oficial por sete dias e informa o adiamento de todas as partidas previstas para o calendário do futebol brasileiro por este período: Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série A e Copa do Brasil Sub-20.

Diante disso, a Diretoria da CBF resolve:

a) A partida de volta da decisão da Copa do Brasil, entre Grêmio e Atlético Mineiro, ocorrerá no dia 7 de dezembro, às 21h45min.

b) A rodada final da Série A do Brasileirão será realizada no domingo, dia 11 de dezembro, às 17h.

c) A final da Copa do Brasil Sub-20, entre Bahia e São Paulo, será realizada no dia 8 de dezembro, às 21h15min.”