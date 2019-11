Todos pela Chapecoense: a prova de que não é só um esporte

Sem dúvidas, um dos episódios mais marcantes para a história do futebol brasileiro. A madrugada de 29 de novembro de 2016 jamais será esquecida pelos latinos. O avião que transportava a comissão da Chapecoense e repórteres da FOX Sports caiu na Colômbia, em uma região montanhosa e de díficil acesso, deixando 71 mortos e apenas seis sobreviventes.

O Verdão iria disputar a final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional, encantando os olhares dos brasileiros com o seu futebol humilde, raçudo e bonito. Infelizmente o reconhecimento mundial veio da pior maneira possível. Milhares de amantes do esporte demonstraram solidariedade com o ocorrido, inclusive até aqueles que não são adeptos da modalidade.

"2009 (série D), 2012 (série C), 2013 (série B), 2014 (série A), 2016 (final da Sul-Americana). Não se cansaram de subir e chegaram ao céu."

A ascensão do time provou que times pequenos podem chegar longe. A força de recuperação da Chapecoense é admirável. De todas as dificuldades sofridas, por ser um time de poucos recursos e ainda sem títulos expressivos, a volta por cima deste cenário infeliz com certeza será a maior vitória dos torcedores. Estes que, indiscutivelmente, sempre estiveram ao lado do Verdão. Na tarde desta terça-feira (29), parte da torcida se reuniu ao redor da Arena Condá para rezar e acender velas.

Torcida presta homenagens na casa da Chape

Nas redes sociais circula uma carta a respeito, de forma emocinante, a citar as perdas.

"Ela era a queridinha do Brasil. O xodó, a graça. Aquela para a qual todos sorriam. A novinha do pedaço. Mal chegou e já se juntou com a 'galera', com os 'populares': afinal de contas, a Chape faz parte do seleto grupo que nunca caiu. Feito para se respeitar - e aplaudir. Em seis anos, conquistas, vitórias, goleadas e ascensões. Da quarta divisão, para a final de uma competição Sul-Americana. Respeita a Chape. Aqui é Chape. Chape terror. Todos somos Chape. Todos seguiremos. Todos seremos. Todos estamos. Todos ficamos... arrasados. Que triste. Que rasteira. Que aperto. Que dor. Que tragédia. Ei, juiz! Roubaram a Chape. Roubaram a nossa torcida. O nosso sorriso. A vibração. Roubaram o Bruno Rangel, o Caio, o Kempes. Roubaram a Chape. Roubaram o Victorino, o PJ, o Mário Sérgio.

Ei, não estão vendo? Roubaram a Chape. Roubaram o Jumelo, o Rodrigo e o Deva. A Chape, que não pulsava sozinha, também não vai sofrer sozinha esse roubo. Ei, juiz! Poxa vida, roubaram a Chape... Não adianta, com esse juiz não tem jeito, não tem papo, não tem pressão. A Chape foi roubada. Não é sonho, eu sequer dormi. A Chape foi mesmo roubada. A Chape, grande no seu carisma, até na hora da dor arrastou multidões. Torcemos juntos, Chape. Sofremos juntos, também. Como sofremos nas cobranças de pênalti, na noite em que o Danilo salvou quatro contra o Independiente. Só que dessa vez não deu pra salvar. Também não teve comemoração. Também não tem mais Danilo. Noite de jogo sujo, jogo triste. Roubaram a Chape. Roubaram o FOX Sports. Roubaram nossos amigos, nossos colegas. Roubaram os pais de família, os homens de bem. Roubaram um pedaço dos nossos corações. Roubaram a capacidade de acreditar, de entender, de aceitar. Roubaram a Chape..."

O goleiro Danilo, destaque do elenco e um dos principais responsáveis pela vaga na decisão, foi o segundo resgatado, mas lamentavelmente não resistiu no hospital. Para ele, várias homenagens.

Danilo, goleiro da Chapecoense, com o filho Lorenzo

Uma das mensagens apelativas que circula refere-se à belíssima defesa no jogo de volta da semifinal, contra o San Lorenzo. Nela, algum torcedor fingiu ser o Danilo, com o intuito de alertar que a vida sempre nos reserva surpresas, boas ou ruins.

"Olá, meu nome é Danilo ou 'São Danilo', como a torcida da Chapecoence resolveu me apelidar carinhosamente. Tudo porque, graças a uma defesa ontológica que fiz com os pés, na última quarta-feira, levei meu time a disputar um título inimaginável há alguns anos — a final da Copa-Sul Americana. Na verdade iríamos disputar, não vamos mais! O time acabou. Estão quase todos mortos. Entre os poucos sobreviventes, poderia ter sido eu. Nosso avião caiu, nossa alegria acabou, o luto chegou. Que ironia! Juro que se soubesse teria deixado aquela bola entrar, teria feito a torcida chorar, o estádio todo me xingar. Mas eu não sabia. Aliás, a gente não sabe de nada. A gente reclama de derrotas hoje, que são grandes livramentos amanhã. Fica meu conselho: nunca reclame da derrota de ontem, ela pode ser sua grande vitória de amanhã."

Por ironia, o narrador esportivo Deva Pascovich também estava no voo. Ele emocionou milhares de brasileiros com a narração dos lances da partida na Arena Condá, na quarta-feira (23).

Além do carinho dos internautas, a Chapecó foi homenageada internacionalmente

Em Londres, no estádio de Wembley foi exibida a mensagem em seu letreiro "Força Chape". Uma cor verde representava o apoio às vítimas do acidente aéreo. Outro estádio iluminado foi o Allianz Arena, na Alemanha.

"Condolências" e "Chapecoense" marcaram uma bandeira segurada pelos torcedores no estádio do Liverpool, na partida entre Liverpool e do Leeds. Os jogadores também fizeram um minuto de silêncio.

Antes do treino do Real Madrid começar houve um minuto de silêncio pelas vítimas do acidente.

A Torre Colpatria, localizada na capital da Colômbia, também não ficou de fora.

O verde e amarelo do Brasil virou uma cor só

O presidente da Repúblia Federativa do Brasil, Michel Temer, publicou em sua conta no twitter a imagem do Planalto em solidariedade ao drama vivenciado mundialmente.

No Rio de Janeiro, o Cristo Redentor foi iluminado por cores verdes

Estátua de Pe. Cícero, em Juazeiro do Norte, também presta homenagem



Escudo da Chape no trânsito de Aracaju

Clubes brasileiros dão força à Chapecoense

Arena Grêmio

Os times do Brasil estão de luto. Nas redes sociais, substituíram seus escudos por uma imagem em apoio ao Verdão catarinense. Diversas instuições publicaram mensagens de apoio.

Clubes brasileiros substituem seus escudos pelo da Chapecoense

"Hoje, todos os clubes do Brasil são um só. #ForçaChape", disse a conta oficial do Vasco da Gama.

Nos sites oficiais de cada um constava a seguinte declaração:

"Neste momento de perda e de profunda tristeza, nós, presidentes de clubes brasileiros que publicam essa nota, gostaríamos de manifestar nossos mais sinceros sentimentos de pesar e solidariedade à Associação Chapecoense de Futebol e seus torcedores, e em especial às famílias e amigos dos atletas, comissão técnica e dirigentes envolvidos na tragédia ocorrida na madrugada desta terça-feira (29).

Mesmo cientes dos prejuízos irreparáveis provocados por este terrível acontecimento, os Clubes entendem que o momento é de união, apoio e auxílio à Chapecoense.

Neste sentido, os Clubes anunciam Medidas Solidárias à Chapecoense, que consistirão, dentre outras, em:

(i) Empréstimo gratuito de atletas para a temporada de 2017; e

(ii) Solicitação formal à Confederação Brasileira de Futebol para que a Chapecoense não fique sujeita ao rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro pelas próximas 3 (três) temporadas. Caso a Chapecoense termine o campeonato entre os quatro últimos, o 16o colocado seria rebaixado.

Trata-se de gesto mínimo de solidariedade que se encontra ao nosso alcance neste momento, mas dotado do mais sincero objetivo de reconstrução desta instituição e de parte do futebol brasileiro que fora perdida hoje.

#ForçaChape"

No twitter do Internacional, a seguinte nota: "Todos somos uma cor só nesta terça-feira. Nossa homenagem e solidariedade à @ChapecoenseReal #ForçaChape".