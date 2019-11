Flamengo homenageia Victorino Chermont com nome em sala de imprensa no Ninho do Urubu

O apelo dos torcedores rubro-negros em favor a homenagem ao jornalista e réporter do Fox Sports, Victorino Chermont, foi atendido. A sala de imprensa do Flamengo, prestes a ser inaugurada no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu, vai ter o nome de Chermont.

O espaço para imprensa no CT Ninho do Urubu será inagurado no próximo dia 13 de dezembro e vai carregar o nome do jornalista, que cobriu o clube por Sportv e Fox Sports durante sua carreira.

Recentemente, Chermont voltou às arquibancadas como torcedor para acompanhar seu filho na torcida pelo Flamengo, seu clube do coração.

Ainda homenageando Victorino, o Flamengo se colocou à disposição o salão nobre em sua sede da Gávea para o sepultamento do réporter e de seu cinegrafista Rodrigo Santana Gonçalves, outro profissional do Fox Sports envolvido no acidente áreo. Rodrigo também fazia a cobertura diária no clube.