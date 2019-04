Com passagem pela Chapecoense, Dudu se comove ao falar de acidente: ''Totalmente abalado''

O mundo entrou em choque com a notícia sobre a queda do avião que levava toda a delegação da Chapecoense à Colômbia. No Fluminense, o meia Dudu se mostrou emocionado ao falar do acidente e afirmou que a tristeza tomou conta de todo o vestiário tricolor.

''Nós estamos totalmente abalados. É um momento que ninguém espera. Uma tragédia matando várias pessoas, não só jogadores. Pensando na imprensa, grandes profissionais se foram. Só o tempo fará com que essas feridas sejam cicatrizadas. Eu sou muito emotivo, tinha grandes amigos lá. Na última partida que fizemos contra eles, conversei com alguns jogadores com quem atuei, lá mesmo, no Coritiba, no Criciúma... É uma dor enorme, que vai demorar a passar. Só Deus mesmo para confortar os familiares e amigos.

Eram pessoas do bem, trabalhadoras, que deixam famílias, amigos e filhos. Recebi a notícia pela manhã, com meu irmão me ligando. Pela segunda vez eu passei por uma situação como essa. Na primeira foi na morte do filho do Keirrison, há um ano. Foi a mesma coisa, eu estava deitado com o meu filho. Eles não terão mais a oportunidade de verem os filhos, a esposa. Só resta orar pelos funcionários que partiram e pelo clube, que é excelente para trabalhar e me fez crescer como homem e atleta'', afirmou o meia, que lembrou de sua passagem pelo clube de Santa Catarina:

''Eu falei com três amigos que são de Chapecó. É uma cidade pequena, que vive para a Chapecoense. Vai fazer o que quarta-feira à noite? Ir para o estádio. Domingo, vai fazer o quê? Vai à Arena ver a Chape. É uma torcida, um povo acolhedor, querido. Só quem passou por lá sabe do que estou falando. Eu tive a felicidade de ter meu filho nascendo lá. É uma cidade que já tinha me marcado por isso, pela minha esposa ter gostado de morar lá. É um clube que jamais sairá da minha memória, por tudo que vivi.''

No treino desta quarta-feira (30), elenco e funcionários do Fluminense se juntaram no vestiário do CT para fazer uma oração. Nas redes sociais, o clube também já havia prestado condolências às vítimas.