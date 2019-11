Diretoria do Corinthians admite uniforme verde em homenagem à Chapecoense: "A cor é o menos importante"

As demonstrações de carinho e solidariedade de clubes do mundo todo pela equipe da Chapecoense tem emocionado não apenas a torcida catarinense, mas todos os brasileiros apaixonados por futebol. E, em mais um gesto em homenagem ao clube, o Corinthians pode fazer algo inédito em sua história: vestir um uniforme verde e branco, cores que também representam o seu maior rival.

A ideia, que partiu de torcedores de diversas equipes nas redes sociais, é que os todos os clubes disputem a última rodada do Campeonato Brasileiro usando a camisa da equipe de Chapecó, ou uniformes que sustentem suas cores.

O Palmeiras, que foi o primeiro clube a levar a iniciativa a diante, conquistou na CBF autorização para utilizar a camisa I do Furacão do Oeste na partida que encerra a competição, em conjuto com seus patrocinadores. Já o Vitória, que enfrentará o campeão brasileiro, jogará com o segundo uniforme da Chapecoense.

Durante entrevista coletiva na última quinta-feira (01), o diretor de futebol do Timão, Flávio Adauto, e o gerente de futebol Alessandro Nunes se mostraram totalmente a favor da utilização de um uniforme que carregue as cores em homenagem á equipe de Santa Catarina.

"Por mim joga de camisa verde, calção verde e meia verde. É que existe todo um problema de ter uniforme 1, 2, falar com patrocinadores. Isso a gente superaria facilmente. Surgiram ideias, vimos modelos feitos, layouts de como seria. Camisa branca com distintivo do Corinthians", declarou Flávio Adauto.

"O que for melhor, o que tiver maior representatividade. Por mim joga todo de verde, sem problema nenhum. A cor é o menos importante diante desse quatro traumático", completou.

A camisa verde e branca a que se referia o diretor de futebol corinthiano é um modelo que foi produzido por um torcedor e divulgada na internet. A sugestão, pelos comentários em relação à imagem, agradou os adeptos do clube.

"Os torcedores do Corinthians são inteligentes, têm sentimentos. Às vezes perdemos um pouco da racionalidade, mas neste momento não vi ninguém colocando essa questão como uma dificuldade. É prestar uma homenagem", disse Adauto.

"Também não consigo olhar para as cores, concordo com o Flávio. Só olho para a dor, para os amigos que perdi. Não consigo enxergar rivalidade que implique numa cor. Estou sentindo todo esse sofrimento", comentou Alessandro.

Além da possibilidade de utilizar um uniforme em memória do acidente que vitimou parte da equipe catarinense, também nesta quinta-feira, em parceria com Palmeiras, Santos, São Paulo e Ponte Preta, o Corinthians divulgou um vídeo em que o meia Danilo, representando o clube, aparece vestindo a camisa da Chapecoense, simbolizando a união entre os clubes em prol do Furacão:

"O Corinthians tem 106 anos e esse é um momento único. A rivalidade vai continuar, talvez um pouquinho menor. Quando fui repassar para o pessoal o que deveríamos fazer, recebi algumas mensagens... Não sabia nem o que tinha acontecido. Na página oficial me deparei com aquilo (cor verde). Vibrei intensamente com aquilo. Foi de uma felicidade muito grande. Quem sabe isso não contribua", afirmou Adauto.

A camisa verde, seja a da equipe da Chapecoense ou um modelo criado para equipe paulista, a principio, será utilizada apenas na partida contra o Cruzeiro, no dia 11 de dezembro, pela última rodada do Brasileirão. A partida esta programada para as 17 horas, e deverá ser realizada no Estádio do Mineirão.