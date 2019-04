Cobertura completa do velório da delegação da Chapecoense na Arena Condá

13:51 Buligon: "Chapecoense foi para Medellín com um sonho. Voltou como uma lenda"

13:47 Buligon cita embaixador da Colômbia no Brasil e torcida aplaude.

13:46 Buligon: "Deus também tem o direito de chorar. Por isso chove tanto na terra de Condá"

13:45 Luciano Buligon, prefeito de Chapecó, assume o microfone com a camisa do Atlético Nacional.

13:43 Tozzo: "A pequena tribo de Condá se agigantou"

13:41 Tozzo agradece o carinho e força dos colombianos nos últimos dias.

13:40 Tozzo faz apelo às crianças: "Nossa Chape, mais do que nunca, precisa de vocês"

13:39 "Entender a dimensão do sofrimento dos amigos e parentes não é fácil", diz Ivan Tozzo.

13:38 Ivan Tozzo, presidente interino da Chapecoense, assume a palavra.

13:36 Banda da Polícia Militar também toca o hino da Chapecoense.

13:34 Hino Nacional Brasileiro está sendo executado neste momento.

13:28 Locutor da Arena Condá dá início à cerimônia fúnebre.

13:26 Todos os 50 corpos já estão na Arena Condá. Torcida aplaude e grita "é campeão!"

13:08 Gianni Infantino, presidente da Fifa, segue para a Arena Condá, junto com Puyol, Lucas Silva e Seedorf.

13:05 Os corpos de Guilherme Marques, Guilherme Van der Laars e de Ari Marques, jornalistas da TV Globo, acabam de chegar na sede do Botafogo, em General Severiano.

13:03 A chuva aumenta em Chapecó.

Foto: Getty Images

13:00 A última carreta se posiciona.

12:54 A cada caixão, aplausos. Um "muito obrigado" a quem vestiu a camisa e ajudou a Chapecoense de alguma maneira, seja jogador, membro da comissão técnica ou profissionais da imprensa.

Foto: AFP

12:47 Segunda carreta adentra à Arena Condá.

12:45 O Índio Condá está triste. A chuva que cai em Chapecó nesta manhã, refletem suas lágrimas.

Foto: Getty Images

12:40 Famílias começam a se aproximar dos caixões. Momento muito emocionante.

12:38 Silêncio, aplausos, cânticos... um misto de sentimentos neste momento na Arena Condá.

12:36 Muitos aplausos para o primeiro caixão.

12:35 Caixões começam a ser retirados da primeira carreta. A Chapecoense retorna à Arena Conda de maneira que ninguém imaginaria, que ninguém queria...

12:30 Militares entram na Arena Condá. Primeira carreta com os caixões manobra para adentrar ao estádio.

12:28 Torcida da Chapecoense: "O campeão voltou!"

12:27 Prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, entra na Arena Condá neste momento.

12:26 Cenas emocionantes no fim do cortejo. População chora. É o fim dos 10km.

12:14 Chuva aperta em Chapecó, mas, não impede torcedores de estar nas ruas e na Arena Condá.

12:09 Os três caminhões estão se aproximando da Arena Condá. Várias pessoas prestam as últimas homenagens nas ruas de Chapecó.

11:44 O silêncio na Arena Condá é cada vez maior com a aproximação dos 50 corpos. A emoção toma conta do palco em que Danilo fez o "milagre" contra o San Lorenzo, aos 48 minutos da segunda etapa.

Foto: Getty Images

11:35 Tite, técnico da Seleção Brasileira, chega à Arena Condá: "Quero, na medida do possível minimizar o sofrimento e encorajar essas famílias", declarou.

11:34 Dona Ilaide é bastante aplaudida pela torcida. Mãe do goleiro Danilo emocionou o Brasil ao abraçar o repórter do canal SportTV, Guido Nunes, como conforto pela perda de 21 jornalistas.

11:32 Nome do goleiro Danilo é exaltado pela torcida quando Dona Ilaide, mãe do camisa 1, aparece no gramado.

11:20 Vários batedores escoltam as três carretas. Motocicletas estão com uma pequena bandeira da Chapecoense.

11:16 Há, em cada carreta, aproximadamente 17 urnas. Todas expostas.

11:15 Agora sim, as três carretas deixam o Aeroporto de Chapecó.

11:06 Torcida na Arena Condá canta "olê, olê, olê, olê, Chape Chape"

11:05 Carretas começam a deixar o Aeroporto de Chapecó. Este é o percurso rumo à Arena Condá.

10:54 Carretas posicionadas para a saída do Aeroporto de Chapecó. Todos os 50 caixões estão devidamente alocados.

10:52 Alguns familiares precisaram de atendimento médico no aeroporto.

10:50 Entrega de medalhas aos familiares das vítimas, que seriam realizadas pelo presidente Michel Temer, foi cancelada no aeroporto. Tudo indica que cerimônia deve acontecer na Arena Condá.

10:48 Encerrada, portanto, a retirada das 50 vítimas dos dois aviões da FAB, no Aeroporto de Chapecó.

10:42 Um minuto de silêncio foi respeitado no clássico entre Manchester City x Chelsea, em respeito às vítimas do acidente aéreo envolvendo a delegação da Chapecoense.

Foto: Getty Images

10:31 Telões da Arena Condá começam a mostrar caixões sendo retirados dos aviões da FAB no Aeroporto de Chapecó. Comoção é muito grande.

10:23 Os primeiros 25 corpos já foram retirados do primeiro Hércules da FAB. Agora, começa a remoção da outra metade dos caixões.

10:19 Torcedor do Corinthians comparece à Arena Condá e se emociona. Bandeira da Chapecoense serve como conforto.

Foto: Getty Images

10:18 Os 50 caixões serão transportados do aeroporto até a Arena Condá em carretas. Cortejo em Chapecó deverá durar uma hora.

10:16 Aplausos, lágrimas e muita emoção no Aeroporto de Chapecó. A cada vítima, um aplauso, um "muito obrigado".

10:12 Chuva aumenta em Chapecó. Há rumores que às 12h poderá cair granizo na cidade.

10:10 Na Inglaterra, no aquecimento pré-jogo de Manchester City x Chelsea, o goleiro chileno Cláudio Bravo homenageou as vítimas do acidente aéreo, bem como todo o elenco do City, incluindo o volante Fernandinho.

Foto: Getty Images

10:08 Autoridades homenageiam vítimas com aplausos.

10:02 Presidente Michel Temer presta homenagem à primeira urna. Caixão é do ex-atacante Tiaguinho.

10:01 Orquestra começa a tocar na retirada dos caixões das aeronaves.

10:00 Cada caixão está sendo conduzido por seis militares das Forças Armadas Brasileiras.

09:59 Primeiro caixão é retirado do Hércules da FAB.

09:57 Está tudo pronto para a retirada dos caixões da primeira aeronave. Rampa traseira se abre.

09:49 Guarda de honra da FAB fazem um corredor para a passagem dos caixões.

09:46 Arena Condá está em silêncio. Expectativa para a chegada dos 50 caixões aumenta. E com ela, o aperto no coração...

09:44 Segundo Hércules da FAB acaba de pousar em Chapecó. O primeiro já está posicionado, apenas esperando o alinhamento da outra aeronave para que sejam retirados os caixões.

Foto: Divulgação/FAB

09:36 Prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, é o primeiro a desembarcar do Hércules.

09:34 Chuva aumenta neste momento em Chapecó.

09:33 Havia a possibilidade do corpo do técnico Caio Júnior fosse levado do aeroporto de Chapecó, até o Paraná, onde será sepultado. Mas, o caixão passará pela Arena Condá antes.

09:32 Pouso do segundo Hércules C-130 está previsto para 09h45. Momento é de muita emoção no aeroporto de Chapecó.

09:30 Primeiro Hércules C-130 da FAB acaba de pousar no aeroporto de Chapecó. Há 25 caixões em cada aeronave.

Primeiro avião da FAB já está em aproximação do aeroporto de Chapecó. Em instantes, deverá ocorrer o pouso. Diferença entre as duas aeronaves é de 15 minutos.

Ônibus com familiares das vítimas acaba de chegar no aeroporto de Chapecó. Presidente Michel Temer aguarda todos em uma sala reservada.

Primeiro C-130 Hércules da FAB já está no Estado de Santa Catarina. Pouso está previsto para às 9h30, no aeroporto de Chapecó.

(Foto: Reprodução/Flight Radar 24)

Cerimonial do presidente Michel Temer decidiu ir ao velório na Arena Condá. Antes, Temer ficaria apenas no aeroporto de Chapecó.

Michel Temer irá falar com a imprensa posteriormente. Presidente se dirige ao saguão do aeroporto de Chapecó.

Familiares das vítimas embarcaram no ônibus da Chapecoense em direção ao aeroporto de Chapecó. Todos irão receber medalhas de honra esportiva das mãos do presidente Michel Temer.

Avião com o presidente Michel Temer acaba de pousar no aeroporto de Chapecó, pontualmente às 8h45.

Primeiro Hércules C-130 da FAB já está no Estado do Paraná.

(Foto: Reprodução/Flight Radar 24)

121 psicólogos, 115 médicos, 121 auxiliares de enfermagem, 68 enfermeiros e cinco psiquiatras estarão disponíveis na Arena Condá. Além disso, terá um ônibus-ambulância, um helicóptero, duas UTIs e 40 leitos.

Alejandro Borda, embaixador da Colômbia no Brasil, está no avião com o presidente Michel Temer. Em instantes, a aeronave presidencial estará pousando em Chapecó.

A solidariedade não tem camisa: torcedores do Avaí, Joinville e Figueirense também marcam presença na Arena Condá.

Torcedores se aglomeram na entrada da Arena Condá. As homenagens às vítimas começam ainda na fila.

Foto: Getty Images

Os caixões com os jornalistas da TV Globo ainda não foram liberados do Aeroporto do Galeão, no Rio. O voo chegou às 04h30. Em seguida, o avião foi para Florianópolis, em função dos jornalistas da afiliada RBS e do portal Globoesporte.com.

O vôo que traz os corpos dos jornalistas da Fox Sports permanece na base aérea de Manaus. Com isso, os velórios devem ser inciados neste domingo (4).

Presidente Michel Temer vai se aproximando de Chapecó. Em 20 minutos deverá estar desembarcando no aeroporto da cidade.

Foto: Reprodução/Flight Radar 24

O ministro do Esporte, Leonardo Picciani, acaba de chegar ao aeroporto de Chapecó.

A cidade de Chapecó amanheceu chuvosa. Mesmo assim, a torcida começa a ocupar seus lugares na arquibancada.

Os dois aviões da FAB, que saíram de Manaus às 4h (de Brasília), estão passando por Mato Grosso do Sul neste momento. A expectativa é que cheguem a Chapecó por volta das 10h.

(Foto: Reprodução/Flight Radar 24)

Os três voos da FAB irão decolar de Manaus às 4h (Brasília), tempo além do previsto. Com isso, a previsão de chegada a Chapecó também altera: novo horário está estipulado para às 10h.

Barcelona e Real Madrid terão representantes no velório. Pelo lado catalão, o ex-lateral Belletti. Já o volante Lucas Silva, estará representando os merengues.

A Arena Condá passou a sexta-feira (2) inteira sendo preparada para receber o velório coletivo. O espaço ficou fechado nesta madrugada, sendo reaberto apenas no início das homenagens póstumas.

Foto: Getty Images

A estimativa para a chegada dos três aviões da FAB em Chapecó, está estimada entre 7h e 8h deste sábado (3). O presidente da República Michel Temer estará no aeroporto para homenagear as vítimas e familiares do desastre aéreo.

Os aviões designados para a missão na Colômbia pertencem ao 1º Esquadrão do 1º Grupo de Transporte e do 1º Grupo de Transporte de Tropa, ambos da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro.

O Hércules C-130 é um turbo-hélice que atinge velocidade máxima de 620 km/h, e peso máximo de decolagem de, aproximadamente, 69 toneladas. Oito tripulantes estarão a bordo das aeronaves.

(Foto: Divulgação/FAB)

Ainda na sexta, o corpo de Gustavo Encina, funcionário da empresa aérea LaMia, chegou ao Paraguai, enquanto as vítimas bolivianas, e uma venezuelana, pousaram em seus respectivos paíes em voos militares.

Os corpos dos jornalistas da TV Globo, bem como de sua afiliada RBS, estão neste vôo comercial que saiu de Medellín à 19h23 (22h23 Brasília). Previsão de chegada ao Rio de Janeiro está estimada para às 04h30.

Foto: Reprodução/Flight Radar 24

Os corpos dos jornalistas da Fox Sports não estão juntos com as demais vítimas. Na manhã de sexta-feira (2), os caixões foram transportados para São Paulo em um avião fretado pela própria emissora.

Às 23h25, os três aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) fizeram escala em Manaus, antes de seguir para Chapecó/SC. Trâmites burocráticos precisaram ser realizados antes do prosseguimento da viagem.

Os 50 corpos da delegação da Chapecoense e jornalistas locais saíram de Medellín às 19h20, horário de Brasília. As vítimas foram homenageadas com honras militares.

Foto: Aeronáutica Civil

A VAVEL Brasil acompanha todos os detalhes do velório coletivo das vítimas do acidente aéreo envolvendo a delegação da Chapecoense, na última terça-feira (29).