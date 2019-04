Treino físico marca início de semana decisiva do Vitória

Semana que pode chegar ao fim com alívio ou decepção. O domingo foi de folga no elenco do Vitória. Já na segunda-feira (5), o time voltou as atenções para a partida contra o Palmeiras. O objetivo único é manter o time na primeira divisão do Brasileirão. Argel Fucks, em companhia de assistentes, comandou um treino físico no CT Manoel Pontes Tanajura.



Os jogadores foram divididos em dois grupos que se revezaram em atividades de musculação, com ênfase no trabalho de força, que duraram aproximadamente 90 minutos. Os atletas então correm em torno do campo, com a supervisão do treinador leonino.Em separado dos jogadores de linha, os goleiros treinaram especificamente. Fernando Miguel, Caíque, Wallace e Ronaldo trabalharam sob o comando do preparador Washington Rufino.



Kieza, Victor Ramos e Norberto, que não enfrentam o Palmeiras para cumprirem suspensão automática, ão estiveram no CT durante a manhã desta segunda-feira e retornam aos trabalhos apenas nesta terça-feira, às 16h. O treinamento não poderá ser filmado ou visto pela imprensa.

O Vitória volta a campo pela 38° rodada em casa. O Barradão será palco para o duelo entre Vitória e Palmeiras às 17h no horário de Brasília. O time da casa precisa apenas de um empate para se livrar matematicamente da Série B em 2017.