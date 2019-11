Resultado Grêmio 1-1 Atlético-MG na final da Copa do Brasil 2016

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram com a gente durante esta grande decisão da Copa do Brasil. Até a próxima!

Grêmio valoriza vantagem da ida sobre Atlético-MG e volta a ser campeão após 15 anos

Foto: Getty Images

A vitória por 3 a 1 no jogo da ida tornou a vida do Grêmio mais fácil nesta quarta-feira. Na Arena, o Tricolor soube bem aproveitar sua vantagem e pouco foi ameaçado pelo Atlético-MG, que precisava vencer por dois ou mais gols de diferença para ser campeão. Os equatorianos Bolaños e Cazares, um para cada lado, marcaram os tentos da decisão.

49' FIM DE JOGO!!! O GRÊMIO É CAMPEÃO DA COPA DO BRASIL 2016!!!

48' Substituição no Grêmio! Sai: Everton; Entra: Fred

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO-MG!! E QUE GOLAÇO!! Cazares arrisca do meio campo e encobre Grohe!!

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO GRÊMIO!! BOLAÑOS!! Luan faz jogada e cruza para o atacante marcar o gol do título!!

41' Substituição no Grêmio! Sai: Douglas; Entra: Bolaños

40' CARTÃO AMARELO PARA GROHE!

39' Gabriel arrisca de muito longe e passa por cima de Marcelo Grohe

38' O resultado vai dando o título da Copa do Brasil ao Grêmio.

37' Everton sente cãibras. Jogo muito disputado nessa reta final.

35' Marcelo Oliveira cruza e a defesa afasta.

33' Substituição no Grêmio! Sai: Ramiro; Entra: Jaílsom

32' Ramiro recebe livre e marca, mas árbitro já havia marcado o impedimento.

31' Grohe sai da meta para abafar o toque de cabeça

30' Substituição no Atlético! Sai: Luan; Entra: Lucas Cândido

28' Walace solta a bomba mas manda para fora.

27' Atlético-MG vai para o tudo ou nada. Time está recheado de atacantes.

25' CARTÃO AMARELO PARA FÁBIO SANTOS!

24' Substituição no Atlético! Sai: Donizete; Entra: Cazares

22' Record de público na Arena: 55.337 torcedores

20' Luan sai livre para o gol, mas arbitro marca infração do atacante.

17' Luan bate colocado em busca do ângulo esquerdo, mas a bola passa ao lado

15' Segundo tempo pegado, mas ainda sem gols.

13' Ramiro tenta passe para Edilson, mas bola sai.

11' Edílson cobra falta direto em gol e Victor

8' Luan sofre a pancada de Marcos Rocha

5' O Galo começa pressionando nesse início de segundo tempo. Precisa marcar pelo menos duas vezes para ter chances de ser campeão

3' Leandro Donizete recebe dentro da área, mas acaba desarmado por Maicon

0 Começa a segunda etapa! O Atlético-MG volta a campo com Maicosuel entrando no lugar de Júnior Urso. O Grêmio segue sem alterações

Grêmio x Atlético-MG vão empatando sem gols. Em instantes, começa o segundo tempo. Fique conosco!

47' Fim do 1º tempo!

45' Vamos até 47'

44' Ramiro faz falta dura em Fábio Santos e atleticanos pedem amarelo. Jogo esquenta nessa reta final.

43' Após cobrança de lateral, Geromel se atrapalha, mas Marcelo Grohe defende.

41' Luan cruza e a defesa afasta.

39' Everton recebe de Douglas, fica na cara de Victor e chuta, mas o goleiro defende. Que chance!

37' Donizete tenta chute de longe, mas pega fraco demais na bola.

36' Jogo muito movimentado até aqui, mas sem gols.

35' Everton puxa para dentro e chuta forte, mas Victor defende sem problemas.

32' Urso divide com Éverton e Marcelo Oliveira; arbitragem marca tiro de meta.

31' Árbitro marca mão de Robinho. Jogadores reclamam.

29' Para ser campeão, o Grêmio pode até perder por um gol de diferença.

28' Fábio Santos cruza para Robinho, que cabeceia para fora.

26' Marcos Rocha chuta e manda longe do gol.

25' Fábio Santos faz boa jogada e rola para o meio para Rafael Carioca, que faz corta luz para ninguém.

23' Para ser campeão, o Atlético precisa vencer por três ou mais gols de diferença.

22' Maicon pega a sobra e carimba o adversário. Pressão gremista!

21' Grêmio já equilibra o jogo e começa a assustar o Atlético.

20' Douglas bate falta e acerta a rede pelo lado de fora!!

19' CARTÃO AMARELO PARA ERAZO!

17' Jogo é paralisado para que sejam retiradas bobinas atiradas no gramado.

16' Luan entra na área, finaliza, mas é travado por Gabriel.

14' Atlético não dá espaços ao Grêmio, que até agora não assustou Victor.

12' Luan arrisca de fora e a bola sai novamente à direita de Grohe.

11' Pratto arrisca novamente, mas não assusta o goleiro.

10' O empate sem gols vai dando o título ao Grêmio.

8' Além disso, Atlético-MG tem mais posse, troca passes e chega muito.

7' Em desvantagem, Atlético é mais ofensivo, enquanto o Grêmio fica mais fechado.

6' Pratto chuta de longe e assusta Grohe.

5' No jogo da ida, o Grêmio bateu o Atlético por 3 a 1 no Mineirão

3' Fábio Santos cruza e Júnior Urso cabeceia sobre a meta de Marcelo Grohe.

2' Decisão começa movimentada e agitada na Arena.

1' Grêmio inicia a partida apertando a saída de bola do Atlético.

0' COMEÇA A DECISÃO!

Respeitado 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas do voo da Chapecoense. Torcedores vão às lágrimas na Arena.

Jornalistas de diversos veículos entram no gramado e são saudados pelos jogadores.

Tudo pronto para o início do jogo Grêmio x Atlético-MG

Equipes no gramado da Arena. Hino Nacional Brasileiro sendo executado nesse momento!

Grêmio x Atlético-MG já realizaram o trabalho de aquecimento no gramado. Em instantes, começa a grande decisão. Fique conosco!

Garantido na fase de grupos da Libertadores, o Atlético-MG tem uma dura missão em Porto Alegre: ''Se não acreditarmos que não podemos sair de campo campeões, a gente nem entraria em campo'', afirmou Lucas Pratto.

O Grêmio quer encerrar um jejum de 15 anos sem títulos nacionais: ''Sinto que está entalado esse grito (é campeão). Acho que é isso que está na cabeça do grupo", afirmou Renato Gaúcho.

Com vantagem, Grêmio recebe Atlético-MG na decisão da Copa do Brasil

A arbitragem da grande final entre Grêmio x Atlético-MG fica por conta de Luiz Flavio de Oliveira (SP/FIFA). Ele terá como auxiliares Marcelo Carvalho Van Gasse (SP/FIFA) e Kleber Lucio Gil (SC/FIFA).

A Arena é o palco do jogo Grêmio x Atlético-MG. O estádio tem capacidade para 50 mil torcedores e promete receber bom público, haja vista que os 30 mil para a torcida do Grêmio se esgotaram em menos de 36 horas de vendas.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

COMO CHEGA O ATLÉTICO-MG: precisa vencer por três gols de diferença para conseguir o bicampeonato. Vitória por dois tentos leva a decisão para os pênaltis.

COMO CHEGA O GRÊMIO: joga com a vantagem de poder perder por até um gol de diferença.

Essa final marcará o retorno do futebol brasileiro, que esteve de luto após a queda do avião que levava toda a delegação da Chapecoense à Colômbia. A torcida do Grêmio fará uma homenagem e estenderá uma grande camisa da Chape. ''Espero que tenha respeito de todos os torcedores para que não traga nenhum tipo de caixão para tirar onda de nosso adversário do outro lado. Peço isso. Imagino que este não será um tipo de comemoração bem vinda neste momento'', pediu o lateral Edílson.

Renato destaca confiança no Grêmio para final: "Meu grupo está preparado"

No Atlético-MG, o técnico Diogo Giacomini, que substitui o demitido Marcelo Oliveira, tem duvida no esquema tático que levará a Porto Alegre. Caso opte com três volantes, Rafael Carioca herdará vaga de Luan. ''A equipe fica mais compacta. O meio fica mais preenchido. É o que o Grêmio faz. Com o Luan o time fica mais ofensivo. Tem mais ofensividade e profundidade'', disse Carioca. No mais, o Galo vai com força máxima: Victor; Marcos Rocha, Erazo, Gabriel e Fábio Santos; Leandro Donizete, Júnior Urso, Rafael Carioca (Luan) e Maicosuel; Robinho e Lucas Pratto.

Em relação ao time que vai a campo, o Grêmio terá o desfalque de Pedro Rocha, que foi expulso na ida e, por isso, cumpre suspensão. Com isso, surge a oportunidade para Everton. No mais, o time deve ser o mesmo, com: Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Ramiro, Douglas e Everton; Luan.

Em desvantagem e jogando fora de casa, Robinho afirmou que o Atlético-MG terá que trabalhar o fator psicológico para conseguir sair da Arena com o titulo: ''É o mais difícil. Acho que é complicado, mas nós somos profissionais. Nossa missão também é muito difícil. Mas temos condições de ir lá e vencer o Grêmio, ser campeão, que é o nosso objetivo. Procurar jogar pelos familiares. A gente viaja o ano inteiro, pega avião o ano inteiro. Vamos tentar jogar com alegria, apesar de ser difícil.''

Por ironia do destino, Roger Machado, que foi técnico do Grêmio durante boa parte da temporada, foi anunciado há quase uma semana como o novo comandante do Atlético-MG. Perguntando se isso influenciaria ou não na decisão desta quarta-feira, Renato garantiu: ''Sem dúvida alguma ele (Roger Machado) conhece bem o Grêmio, mas queria dizer para vocês (imprensa) que conheço muito mais o Grêmio do que o Roger, mesmo chegando só a três meses'', disse o comandante, que ainda falou sobre a expectativa em torno da decisão:

''Os jogadores podem entrar para história do clube. Isso não tem dinheiro que pague. Serão lembrados pelos filhos, pelos netos. Não tem dinheiro que pague. Podem ter certeza que todos eles ouviram bem e pensam da mesma forma. É desse jeito que vamos buscar esse título, com o grupo fechado e querendo. Eles querem e sabem da responsabilidade que eles têm'', encerrou Renato Gaúcho.

Na final, Atlético Mineiro x Grêmio fizeram o primeiro jogo no Mineirão. E o enredo foi parecido com o confronto do Tricolor contra o Cruzeiro. O time comandado por Renato Gaúcho jogou melhor, matou a partida nos primeiros 45 minutos e venceu por 3 a 1, levando uma boa vantagem para o Sul.

Já o Atlético-MG teve pela frente o Internacional, que briga para não cair no Brasileirão. Mesmo com um time misto, o time colorado deu trabalho ao Galo, que, ainda assim, conseguiu vencer no Beira-Rio por 2 a 1. Na volta, o empate em 2 a 2 foi o suficiente para colocar o Galo na grande final.

Nas semifinais, o Grêmio enfrentou outro gigante do futebol brasileiro: o Cruzeiro. No primeiro jogo, em Belo Horizonte, o Tricolor fez uma exibição de gala e bateu a Celeste por 2 a 0. Na volta, as equipes apenas ficaram no empate sem gols, o que garantiu a ida do Grêmio à grande final.

Já o Atlético-MG encarou nas quartas o Juventude, que na época estava na Série C do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o Galo encontrou muitas dificuldades tanto no jogo da ida, como na volta, onde o time de Marcelo Oliveira conseguiu a classificação somente nos pênaltis, por 4 a 2.

Nas quartas de final, o Grêmio teve uma pedreira pela frente: o Palmeiras. Na Arena, o Tricolor conseguiu vencer no sufoco por 2 a 1. No jogo da volta, o empate por 1 a 1 foi o suficiente para colocar os visitantes na próxima fase.

O Atlético-MG foi outro a também estrear a competição nas oitavas de final, onde encarou a Ponte Preta. Jogando em casa, o Galo apenas ficou no empate em 1 a 1 com a Macaca. Na volta, o time comandado pelo Eduardo Baptista chegou a abrir 2 a 0, ficando muito próximo da classificação. Entretanto, o Atlético buscou o empate e avançou de fase de forma heroica.

O Grêmio fez a sua estreia na Copa do Brasil 2016 logo nas oitavas de final, onde enfrentou o Atlético-PR. No jogo da ida, em Curitiba, o Tricolor bateu o Furacão pelo placar mínimo. Na volta, com requintes de dramaticidade, o time comandado pelo Renato Gaúcho conseguiu a classificação nos pênaltis por 4 a 3.

Seja bem-vindo leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Grêmio x Atlético-MG minuto a minuto, partida válida pelo segundo jogo da final da Copa do Brasil, a ser disputada na Arena do Grêmio, nesta quarta-feira (7), às 21h45 (horário de Brasília).