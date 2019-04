Lucas Romero faz avaliação positiva de seu primeiro ano no Cruzeiro

Ao fim de sua primeira temporada com a camisa do Cruzeiro, o volante Lucas Romero fez um balanço das suas atuações em 2016. O jogador foi contratado pela Raposa em fevereiro deste ano, junto ao Vélez Sarsfield, onde foi revelado e começou sua carreira profissional. Com uma boa passagem até então pelo clube celeste, Romero já passou da fase de adaptação.

“O balanço é bom. Cheguei aqui com uma dúvida, sabendo que o futebol aqui no Brasil é muito difícil. Mas vou tranquilo para as férias, pois me adaptei bem ao futebol brasileiro e ao Cruzeiro, que fez um esforço muito grande para me ter aqui”, analisou.

A adaptação de Romero foi facilitada por uma das características do plantel do clube celeste: dentre as equipes brasileiras, o Cruzeiro é hoje uma das que têm mais estrangeiros no grupo. O volante chegou a conviver com o colombiano Riascos e com os argentinos Pisano e Sánchez Miño, que já deixaram o clube, além Arrascaeta, Ramon Ábila, Ariel Cabral e Gino, que permanecem na Toca da Raposa.

“Acho que foi muito importante ter muitos estrangeiros aqui para eu me acostumar e adaptar-me mais rápido à cultura e à equipe. O torcedor me ajudou muito. Espero que no próximo ano tudo corra bem”, pontuou.

O Cruzeiro vem de duas temporadas medianas, em que não teve conquista alguma, o que pesa ainda mais pelo fato dessas temporadas terem sucedido o bicampeonato brasileiro. O que resta à Raposa em 2016 é a busca por uma vaga na Copa Sul-americana do ano que vem.

A competição continental reserva seis vagas para clubes brasileiros, portanto, classificam os times qu estiverem do sétimo ao 12º da classificação final do Campeonato Brasileiro. Em 13º, com 48 pontos, o Cruzeiro seria o último a conquistar uma vaga, já que a Chapecoense, em nono, foi declarada campeã do torneiro deste ano e, garantida na edição do ano que vem, não pode se classificar em duas vagas. Dependendo somente de si para ir à Sul-americana, o Cruzeiro vai precisar vencer o Corinthians em casa, no domingo (11).

“A gente só pensa no jogo com o Corinthians, em fechar o ano que não foi bom para nós da melhor maneira, conseguindo a vaga na Sul-Americana. Depois vamos pensar no ano que vem e em tudo que vai acontecer”, concluiu.

Romero em 2016 pelo Cruzeiro*

*até a 37º rodada do Brasileirão