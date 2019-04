Jair celebra conquista do objetivo e busca melhora: "Quero novos conhecimentos"

O time do Botafogo que era visto como candidato ao rebaixamento, deu a volta por cima com o técnico Jair Ventura. A vaga para a Libertadores, mesmo com um time limitado, foi bastante comemorada na tarde deste domingo (11) em vitória sobre o Grêmio por 1 a 0, na Arena.

A arrancada no segundo turno, com uma das melhores defesas, é fruto do trabalho da nova comissão que termina em 5º colocado. Questionado nas coletivas sobre a vaga na competição, reforça que sempre manteve os pés no chão e não esconde alívio em comemorar:

"Algumas pessoas me criticavam porque eu não tinha ambição, o que eu mais tenho na vida é ambição. O objetivo interno sempre foi esse, por isso eu não falava a palavra. Mas como é bom falar Libertadores. Melhor estar do que falar. Prefiro fazer do que falar."

A última rodada do Brasileirão poderia ter complicado a classificação, após uma situação desagradável. A briga entre os companheiros Airton e Sassá, que resultou na expulsão do volante no fim do primeiro tempo, deixou o técnico descontrolado que precisou ser contido pelo Camilo.

"A função do treinador é buscar o equilíbrio. Na hora fiquei nervoso, lógico, mas foi uma situação de jogo. Vamos falar de coisa boa, já foi resolvido. Não foi certo, mas é coisa de vestiário. Nunca expus nenhum atleta. Vou estar sempre por eles. Eles são os grandes responsáveis por o Botafogo estar na Libertadores."

Considerado por muitos a revelação do Campeonato Brasileiro, Jair afirma desejo em melhorar e vai em busca de conhecimento. Ele tem o objetivo de fazer o curso da UEFA ano que vem e vai começar o da Confederação Brasileira de Futebol. Devido a isso, não terá férias e almeja crescimento: "Quero estudar. Estou apenas começando. Quero buscar novos conhecimentos e me aprimorar."