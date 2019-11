Cerimônia de encerramento do Brasileirão 2016

A Twitter List by VAVEL_Brasil

A Cerimônia de Encerramento do Brasileirão será realizada nesta segunda-feira (12), às 21h, no auditório da CBF. O evento premiará os melhores da edição 2016 da Série A. Além da Seleção do campeonato, serão revelados os vencedores das seguintes categorias: melhor técnico, treinador revelação, melhor jogador, atleta revelação, craque da galera e o melhor trio de arbitragem. O time mais disciplinado receberá o Troféu Fair Play.

O secretário-geral da CBF Walter Feldman garantiu que a cerimônia de encerramento do Campeonato Brasileiro está mantida, pela primeira vez na sede da CBF, na Barra da Tijuca, mas sem a característica festiva vista nas celebrações dos campeões nos anos anteriores.

"Festa, em hipótese nenhuma. Essa expressão deve ter sido usada equivocadamente em algum momento, mas nós vamos realizar no próximo dia 12 a "Cerimônia de Encerramento" do Brasileirão. Uma cerimônia sem nenhuma característica festiva, muito pelo contrário, é um momento de congregação, solidariedade, apoio e manifestação de apreço de todo o futebol brasileiro em relação à Chapecoense. Isso vai acontecer na CBF, pela primeira vez e será uma cerimônia muito sincera do ponto de vista de manifestação coletiva", comentou Walter Feldman.

No programa "Bem, Amigos!" desta segunda-feira, o dirigente da CBF ainda explicou que a entidade tem um seguro de vida com cerca de 12 mil jogadores que atuam no futebol brasileiro e garantiu que homenagens serão feitas à Chapecoense.