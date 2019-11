Luis Caicedo e Diogo Barbosa: Cruzeiro anuncia primeiros reforços para 2017

Para colocar fim às especulações em torno dos primeiros reforços do Cruzeiro para a próxima temporada, o clube oficializou as contratações do zagueiro Luis Caicedo e do lateral Diogo Barbosa, neste domingo (11). A diretoria só esperou o apito final da vitória do time mineiro sobre o Corinthians por 3 a 2, o que encerrou os trabalhos da temporada 2016, para divulgar o acerto com as novas peças celestes em seu site oficial e em suas redes sociais.

Caicedo

Com a saída do zagueiro Bruno Rodrigo, também confirmada neste domingo, o Cruzeiro optou por trazer um reforço de peso para o seu setor defensivo. Caicedo foi vice-campeão da Libertadores de 2016 com o Independiente del Valle e deixa o clube equatoriano para assinar por cinco temporadas com a Raposa, que adquiriu 50% dos direitos do atleta.

Aos 24 anos, o zagueiro defende ainda a seleção do Equador e deve chegar em Belo Horizonte nesta semana para conhecer o clube mineiro e fazer exames médicos. Antes de desembarcar em Minas Gerais, Caicedo enviou uma mensagem à torcida celeste, em que agradece a confiança da diretoria do Raposa.

Com a camisa do Cruzeiro, Caicedo vai disputar vaga com os zagueiros Manoel (desde 2014 no clube), Léo, que vai ter seu contrato renovado depois de sete temporadas no time, e com Dedé, que chegou à equipe mineira em 2013 e também tem a renovação encaminhada. A zaga celeste tem ainda o jovem Fabrício Bruno como possibilidade.

Diogo Barbosa

Com boas atuações a serviço do Botafogo no Campeonato Brasileiro deste ano, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa é o outro nome que acertou com o Cruzeiro. Ele chega ao clube para assinar um contrato de dois anos, em que a Raposa adquire 25% dos seus direitos econômicos. Há ainda a possibilidade de compra de mais 25%, estendendo o vínculo por mais três temporadas.

Diogo foi revelado pelo Vasco e soma atuações em equipes como Sport, Coritiba e Goiás. Pelo Botafogo, fez 45 jogos e dois gols - contra Corinthians e Flamengo no Campeonato Brasileiro deste ano. Ainda pelo time carioca, o lateral engatou uma sequência de titularidade que fez com que ele se tornasse o principal jogador do setor no Fogão.

Quando Mano Menezes assumiu o Cruzeiro, Edimar era a primeira opção do técnico Paulo Bento para a lateral-esquerda do time. No entanto, Bryan começou a ganhar mais espaço com o treinador gaúcho e entrou na fase final do Campeonato Brasileiro com a titularidade. Diogo chega à equipe celeste para disputar vaga com os dois, podendo até mesmo interromper essa alternância de titularidade entre eles e se garantir como peça efetiva do setor.