Ponte Preta bate Coritiba e William Pottker se torna um dos artilheiros da Série A

Válido pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro 2016, no estádio Moisés Lucarelli em Campinas (SP)

A tarde desse domingo (11), no estádio Moisés Lucarelli, terminou com festa da torcida da Ponte Preta e principalmente de um jogador em especial: William Pottker, que fez um dos gols na vitória da Macaca por 2 a 0 em cima do Coritiba e chegou aos 14 gols na competição, sendo um dos artilheiros da Série A juntamente com Diego Souza, meia do Sport Recife, e Fred, atacante do Atlético-MG.

Com a vitória, a Ponte Preta chegou aos 53 pontos na classificação final e fez a melhor campanha do clube na história da Série A em pontos corridos. A Macaca terminou na 8ª colocação e ficou com uma vaga para a Copa Sul-Americana de 2017.

Já o Coritiba, que ainda sonhava com uma vaga na Copa Sul-Americana, acabou ficando de fora com a derrota de hoje, graças também a vitória do Sport Recife em cima do Figueirense. O Coxa terminou na 15ª colocação com 46 pontos.

Ponte Preta leva mais perigo, mas Rafael Martins salva o Coritiba

Depois da entrada dos jogadores e homenagens à Chapecoense, a partida em Campinas começou com pouco ritmo, já que os jogadores estavam tentando conhecer o estilo de jogo do adversário, mas era normal que o time da casa impusesse mais perigo e fosse atrás do gol em mais oportunidades.

A Ponte Preta teve a primeira boa chance quando Rhayner tentou o chute e furou, a bola sobrou para William Pottker, que bateu em cima do zagueiro Romércio e a bola sobrou para o goleiro Rafael Martins. Depois, foi a vez de Ravanelli assustar o arqueiro do Coxa em cobrança de falta, com um chute cheio de efeito, mas Rafael fez mais uma defesa.

O goleiro do Coritiba teve que evitar até um possível gol contra quando Nino Paraíba cruzou para William Pottker, que desviou para o gol, Rafael defendeu e a bola bateu no zagueiro Walisson Maia, mas com sorte, voltou nas mãos do defensor. Não foi o bastante para acabar os milagres, pois Wendel deixou Pottker na cara do gol, ele tetnou driblar Rafael Martins, porém, mais uma vez o goleiro se agigantou e evitou o gol.

A melhor chance da Ponte Preta veio quando Zé Roberto deixou Ravanelli na entrada da área com a bola e o chute tinha endereço, mas Rafael Martins salvou com a ponta dos dedos. Ele ainda defendeu uma boa finalização de Matheus Jesus já nos minutos finais.

Com o final da primeira etapa, estava claro a superioridade da Ponte Preta e o medo do Coritiba de ir pra cima do adversário. Rafael Martins teve muito mais trabalho do que o goleiro Aranha, da Ponte.

Goleiro "salvador" se machuca e Ponte aproveita

O grande Rafael Martins, principal destaque do Coritiba no primeiro tempo evitando que a Ponte fizesse seus gols, acabou se lesionando. Logo aos treze minutos da etapa final, Pottker tentou pegar o rebote do chute de Zé Roberto e foi derrubado pelo goleiro Rafael, o juiz marcou pênalti e o goleiro do Coritiba teve de ser substituído.

William Menezes entrou em seu lugar, mas não conseguiu defender a penalidade de William Pottker que bateu no canto esquerdo e chegou ao 14º gol no campeonato. As coisas iam ficando complicadas para o Coritiba, que não conseguia demonstrar força ofensiva.

Zé Roberto deu um chapéu na lateral e cruzou para Pottker fazer o que seria o gol da artilharia individual do atacante, porém, ele chegou atrasado na bola e ela caiu na cabeça de Ravanelli, que vinha por trás e marcou o segundo gol da Ponte Preta no jogo.

A Ponte não parava e Zé Roberto queria o seu. Em velocidade, o jogador recebeu a bola pela esquerda e soltou uma pancada para o gol, mas William Menezes impediu. O Coritiba resolveu dar uma resposta em campo quando Bernardo recebeu bom passe de Vinicius e o chute quase enganou o goleiro Aranha, mas que conseguiu fazer a defesa.

Com a Ponte segurando o resultado e diminuindo o ritmo, o Coritiba tentava criar mais e Vinicius tentou uma boa finalização de fora da área, mas Aranha defendeu novamente. A melhor chance foi quando Bernardo cobrou escanteio, a bola passou por todo mundo e Vinicius desviou para o gol, mas a bola passou ao lado da trave esquerda do goleiro pontepretano.

Ainda teve tempo de Bernardo e Iago tentarem duas finalizações para diminuir o placar no Moisés Lucarelli, mas Aranha estava inspirado, até o mesmo sentir dores e ser substituído por Ivan. Ainda assim, com o tempo quase esgotado, o Coritiba não teve forças para reagir e foi derrotado em campo.