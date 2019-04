Thiago Scuro deixa diretoria de futebol do Cruzeiro e agradece: "Um privilégio para poucos"

Depois de quase um ano e meio no Cruzeiro, Thiago Scuro se desvinculou o posto de diretor de futebol do clube. Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (13), na Toca da Raposa II, o profissional demonstrou gratidão à diretoria celeste pela oportunidade que a ele foi concedida.

“Queria agradecer demais ao presidente Gilvan e ao Bruno [Vicintin] pela oportunidade de poder estar aqui. Um privilégio para poucos que eu tive o prazer de vivenciar. Desde o primeiro momento, não só eu, mas como toda a minha família, fomos muito bem recebidos na cidade. Apesar de ter uma ruptura, como o Bruno disse, não tem desavença; muito pelo contrário", avaliou Scuro.

Desde que foram divulgadas as primeiras informações em torno da sua saída, rumores apontavam para uma insatisfação de Thiago por falta de autonomia no clube. Na coletiva de despedida, ele afirmou que havia sim certo descontentamento, mas não o associou a uma possível carência de liberdade para tomar suas decisões na Raposa.

“Foi uma decisão minha [deixar o clube]. Nos últimos meses, eu vinha refletindo sobre questões conceituais. É evidente que, quando um profissional abre mão de um emprego como esse, é porque existe alguma coisa que não está satisfazendo. Na verdade, é sim uma decisão profissional. Não existe e nunca existiu nenhuma negociação com nenhum outro clube. Não faz parte da minha índole. A partir da semana que vem, eu vou poder estar mais próximo da minha família”, comentou.

Pelo lado da Raposa, o vice-presidente do clube, Bruno Vicintin, confirmou que a opção por sair da diretoria de futebol partiu do próprio profissional. “Scuro pediu desligamento do Cruzeiro, mas as portas estão abertas. Quero agradecê-lo muito pelos serviços prestados, por tudo. Foi um ano muito difícil, principalmente para nós dois”, disse Vicintin, que, junto com Scuro, atuou diretamente na montagem da equipe para esta temporada.

“Eu encerro esse ciclo da minha carreira satisfeito de ouvir do Bruno o que ele disse, de que as portas estão abertas. Consegui construir uma relação de verdade com todos os treinadores que passaram por aqui, onde nós vivemos um ano de muita dificuldade. Não houve um episódio sequer de desentendimento, de desavença. Tivemos muito equilíbrio e profissionalismo para lidar com tudo que aconteceu. Espero um dia ter a oportunidade de retornar. Saio numa maneira muito positiva, em busca de outros sonhos e desafios”, acrescentou Scuro.

Com passagens por Audax-SP e Red Bul Brasil, Scuro teve no Cruzeiro o seu primeiro trabalho em uma equipe de destaque do futebol brasileiro. Ele passou a integrar a diretoria celeste em setembro de 2015, depois de trabalhos poucos satisfatórios de Valdir Barbosa e Isaias Tinoco no posto, até então.

Desde que o diretor de futebol Alexandre Mattos, que encabeçou o planejamento da equipe bicampeã brasileira pelo Cruzeiro, deixou o clube, o cargo tem sofrido recorrentes mudanças: três profissionais ao longo de duas temporadas. Em 2016, o Cruzeiro foi eliminado nas semifinais do Campeonato Mineiro e da Copa do Brasil, caiu cedo na Copa da Primeira Liga, e terminou o Brasileirão na 12° posição, com 51 pontos.

Reposição

Sem Scuro, o Cruzeiro já foi para o mercado em busca de uma peça para repor o cargo de diretor de futebol, agora vago. Alguns nomes como Anderson Barros e Erasmo Damiani surgiram nos bastidores celestes. Anderson já é peça descartada porque saiu do Vitória e assinou com o Vasco. Procurado pela VAVEL Brasil, Erasmo, coordenador das categorias de base da seleção brasileira, afirmou que ainda não tem o que dizer. Segundo Vicintin, somente o velho conhecido Mattos foi consultado, mas sem sucesso.

"É um mercado escasso, e vou pedir um pouco de paciência para a torcida. Mas o Cruzeiro está em boas mãos. O perfil está traçado, e nós estamos procurando o nome. A única pessoa que eu procurei efetivamente foi o Alexandre Mattos, mas ele já tinha renovado com o Palmeiras. Fora isso, não passamos de conversas [com outros dirigentes]", afirmou Vicintin.

"Desde ontem eu recebi mais de 100 telefones de pessoas querendo trabalhar conosco. [...] Tirando os que estão bem empregados, todos querem vir para o Cruzeiro. Isso eu tenho certeza", completou o vice-presidente do clube.