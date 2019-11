Retrospectiva VAVEL: Da liderança ao rebaixamento, o drama do Internacional

O Internacional encerrou no domingo (11) sua participação no Campeonato Brasileiro 2016. A equipe chegou a liderar a competição nas rodadas iniciais, mas terminou dentro do Z-4 e acabou rebaixado pela primeira vez na história. Agora o clube terá que disputar a Série B nacional em 2017 e, além disso, uma nova gestão de futebol já está definida para o ano que vem.

Inter começou o Brasileirão brigando pela liderança

Após ter conquistado o hexacampeonato gaúcho, o Internacional iniciou o Campeonato Brasileiro em alta. Pela primeira vez em anos não era um dos favoritos ao título, o que pode ter tirado um pouco a pressão dos jogadores. Nesta temporada, a direção optou por diminuir gastos, enxugando parte do elenco formado para a Copa Libertadores da América 2015. Nomes de peso como D’Alessandro, Aránguiz e Alisson deixaram o Beira-Rio.

Sem pressão na busca pelo título, o Colorado foi fazendo apenas o necessário para buscar os três pontos em cada jogo. Na quarta rodada do Brasileirão, ainda comandado por Argel Fucks, dividia o topo da tabela com o Grêmio, ambos com dez pontos. A liderança isolada veio na rodada seguinte após uma vitória, dentro de casa, contra o Atlético-PR.

O fato que mais chamava atenção era o baixo rendimento do time de Argel. Os jogadores não faziam atuações de encher os olhos, na maioria das vezes o jogo era até feio. Na frente, os atacantes faziam o mínimo e na defesa, que já apresentava problemas, contava com grandes atuações somente de Danilo Fernandes. Foi durante esse período que a equipe alcançou quatro vitórias seguidas, duas delas fora de casa contra São Paulo e Santos, tradicionais adversários no cenário nacional.

O resultado desse bom momento colocava o Inter na liderança do campeonato após oito rodadas disputadas. Foram seis vitórias, um empate e uma derrota, conquistando 19 dos 24 pontos possíveis.

O melhor jogo

A melhor partida do Internacional dentro do Brasileirão 2016 aconteceu na oitava rodada. O Inter recebeu o Atlético-MG no estádio Beira-Rio, conseguiu vencer pelo placar de 2 a 0 e o que mais chamou atenção foi o bom futebol apresentado. Até então, não havia tido grandes atuações, mas nessa partida conseguiram convencerem os torcedores.

A equipe conseguiu trocar passes rápidos e com objetividade, assim facilmente envolvendo o time do Galo. A torcida ficou com uma boa impressão do elenco. Porém esse foi um jogo isolado e foi após essa grande vitória que se iniciaram os problemas Colorados.

Colorado em queda livre no Brasileirão

O bom desempenho diante do Atlético não teve sequência e, na rodada seguinte, começou uma série de 14 jogos sem vitória. Nesse período, foram cinco empates e nove derrotas, cinco delas seguidas entre a 11ª e a 15ª rodada. O time não conseguia melhorar o rendimento dentro de campo, pior, só baixava ainda mais. Nesses 14 confrontos, a defesa sofreu 23 gols e o ataque marcou apenas 13 vezes.

Alguns triunfos distantes no meio da competição não foram suficiente para a salvação. Na última rodada, o Inter não conseguiu passar pelo Fluminense e de quebra acabou rebaixado para a segunda divisão nacional.

Os treinadores

Quando um clube grande chega no número de quatro treinadores em uma única temporada, é sinal de que algo não vai muito bem no planejamento. Em 2016, Argel, Falcão, Roth e Lisca comandaram o Internacional.

Argel Fucks

No final do ano de 2015, a direção optou pela permanência de Argel no comando técnico do clube. No primeiro semestre, garantiu o título da Recopa Gaúcha e do Campeonato Gaúcho, mas já vinha sendo alvo de críticas, pois o time encontrava dificuldades para vencer os clubes do interior. Argel foi mantido para o Campeonato Brasileiro e, mesmo sem brilho, o Inter até chegou a liderar a competição no comando do treinador.

Argel ficou no comando técnico do Internacional até a 14ª rodada depois da derrota fora de casa contra o Santa Cruz. Com ele foram seis vitórias, dois empates e seis derrotas. Para seu lugar, a direção do Inter anunciou o ídolo Paulo Roberto Falcão.

Falcão

Com o objetivo de acalmar a crise, Falcão foi o novo treinador escolhido. O ídolo colorado chegou com o apoio de grande parte da torcida, muito por conta de sua história enquanto jogador do clube na década de 1970, época do último título de Campeonato Brasileiro do Inter. Porém, o novo treinador não conseguiu tirar o clube da crise, sua estreia à frente da equipe gaúcha foi com uma derrota por 1 a 0 em casa diante do Palmeiras, que então era o líder da competição.

Falcão não conseguiu sequer uma vitória na sua volta ao Inter e na tarde do dia 8 de agosto, por meio de uma nota oficial no site do clube, foi anunciada a saída do treinador após cinco jogos. Nestas cinco partidas no comando do Colorado, Falcão amargou quatro derrotas e um empate. Com isso, seu aproveitamento foi de apenas 13%.

Também por conta da má fase que vive o time gaúcho, Carlos Pellegrini pediu dispensa de seu cargo após a derrota em casa diante do Corinthians. Pellegrini ficou exatamente um ano a frente do Internacional como vice-presidente de futebol, ele assumiu essa função após a morte de Luiz Fernando Costa.

Celso Roth

Após a demissão de Falcão, o Internacional anunciou uma força tarefa para tentar livrar o clube da crise. Além do novo treinador, Celso Roth, a Swat Colorada era formada por Fernando Carvalho, Ibsen Pinheiro e Newton Drummond, que ocuparam cargos de direção no clube.

Mais uma vez o Internacional buscou a contratação de Celso Roth em um momento difícil. Acostumado a trabalhar em ambientes complicados, Roth aceitou o convite da direção Colorada e foi apresentado no clube. Parte da torcida não aprovou a contratação do novo treinador por acreditarem que ele trabalha com ideias ultrapassadas. Mesmo contestado, Roth ficou à frente do Internacional em 22 partidas, entre Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Seu aproveitamento foi de apenas 36%, com ele foram seis vitórias, seis empates e dez derrotas. Quando chegou ao Inter, o treinador encontrou o clube na 13ª colocação e na sua despedida a equipe do Beira Rio estava na 17ª colocação, dentro do Z-4.

Lisca

Lisca assumiu o comando técnico do Internacional faltando apenas três rodadas para o termino do Brasileirão. O trabalho do treinador no Ceará, em 2015, foi o fator que chamou a atenção da direção do Inter. Na oportunidade, Lisca livrou o time da Série C e virou um ídolo por lá. O estilo sanguíneo do treinador deu um novo ânimo ao elenco Colorado. Quando assumiu o comando do Inter, Lisca sabia que não seria dele a responsabilidade pelo rebaixamento do clube, mas poderia virar um herói caso salvasse o Inter. O rebaixamento do Internacional passa longe dele.

O destaque

O grande destaque do Internacional neste ano foi o goleiro Danilo Fernandes. Danilo chegou no clube em maio com a difícil missão de substituir o goleiro Alisson. Aos poucos, o novo titular da posição foi conquistando a torcida colorada com defesas importantes. Se não fosse por Danilo, o Internacional já poderia estar rebaixado muito antes.

Por conta de uma lesão na coxa direita, Danilo ficou afastado do time por dez rodadas do Brasileirão. Quando saiu, deixou o Internacional na liderança isolada da competição, com 19 pontos, mas quando voltou encontrou o clube na 15ª colocação com 23 pontos, mesma pontuação do Vitória, que era o primeiro clube na zona de rebaixamento.

A torcida

Quem também não decepcionou foi o torcedor Colorado. Mesmo com o clube brigando na parte de baixo da tabela, o torcedor do Inter abraçou o seu clube e se faz presente em bom número no estádio Beira Rio. O maior público registrado foi no clássico Grê-Nal, ao todo foram 40.686 torcedores presentes.

Durante o Campeonato Brasileiro, a médio de público pagante do Inter foi de 25.421 torcedores. Isso também gerou preocupação aos finais dos jogos. Como a fase não era boa, a torcida fez diversos protestos contra o clube. Algumas destas manifestações foram mais violentas e foi necessária a intervenção da Polícia Militar do RS.

Quem decepcionou

A direção do Sport Club Internacional não fez um bom trabalho durante o ano. Com diversas decisões equivocadas e opiniões desencontradas, o elenco de futebol foi quem mais sentiu na pele a situação. Vitório Piffero, presidente do clube, encontrou dificuldades para anunciar novos treinadores para o Inter. Isso porque o presidente criou uma espécie de antipatia com vários nomes, como o de Mano Menezes por exemplo. Piffero chegou a comentar que Mano não tinha o perfil para trabalhar no Internacional. Mesmo tendo sido eleito com 71,75% dos votos em 2014, Vitório Piffero não chegou a agradar a maioria dos torcedores. Muitos protestos contra a presidência do Inter também foram registrados em 2016.

Dentro de campo, o ataque e a defesa também deixaram a desejar. O Internacional tem o 3º pior ataque do Campeonato Brasileiro, com apenas 35 gols marcados. Já a defesa sofreu 40 gols, mas poderia ser até mais se não fosse pelas boas atuações de Danilo Fernandes. A dupla de zaga titular, formada por Paulão e Ernando, também não transmitia confiança.

O que mudou de 2015 para 2016

A desorganização do Internacional começou logo após a eliminação da Libertadores 2015. Uma das medidas tomadas pelo clube foi a demissão do treinador Diego Aguirre. O uruguaio tinha o costume de trabalhar com rodízio de jogadores e isso não agradava a diretoria e parte da torcida. Com a intenção de criar “um fato novo”, a direção optou pela demissão do técnico antes de um clássico Grê-Nal.

A grande mudança no time colorado foi a falta de confiança do elenco. A eliminação na Libertadores para o Tigres-MEX abalou grande parte do elenco, como foi o caso do jovem lateral-esquerdo Gefferson. O jogador era tido como uma das principais revelações do clube, mas hoje não consegue mais demonstrar um bom futebol dentro de campo e tem sempre a torcida na sua marcação.

O que esperar de 2017

As mudanças para o ano de 2017 já iniciaram. Na tarde do último sábado (10), os sócios torcedores elegeram o novo presidente do clube. Marcelo Medeiros, da oposição, venceu com 94,7% dos votos válidos e estará à frente do Inter até 2018.

A nova direção deverá ter muito trabalho para tirar o Inter da Série B do Campeonato Brasileiro. A boa notícia para 2017 é a volta do meia D’Alessandro, ídolo colorado. D’Ale passou o ano de 2016 atuando pelo River Plate – ARG. O contrato de empréstimo do jogador termina em dezembro.