Vasco empresta Aislan ao Boavista e não renova com William Oliveira, que retorna ao Madureira

Ainda sem notícias concretas sobre reforços, o Vasco começa a aparecer no mercado pelos empréstimos de alguns de seus atletas que não foram tão aproveitados nesta temporada que há pouco acabou. A primeira confirmação de empréstimo ficou por conta da ida de Aislan ao Boavista. O zagueiro nunca caiu nas graças da torcida, e falhou constamente nas oportunidades que teve no time titular. A saída do mesmo não pegou de surpresa os torcedores, que chegaram a comemorar tal fato.

Além do zagueiro, o Boavista ainda pode ter Leandrão e Fellype Gabriel no Campeonato Carioca. O atacante disputou o último estadual pelo Leão de Saquarema e chegou a marcar alguns gols, voltando ao Gigante da Colina com bastante confiança e tendo algumas oportunidades, porém, viu as mesmas se tornarem raras com a contratação de Ederson.

Fellype Gabriel, por sua vez, viu sua aquisição encher a torcida vascaína de esperanças, já que o meia ocuparia um função ainda vaga no meio-campo cruzmaltino. Porém, os problemas com lesões que atormentam a carreira do atleta há alguns anos o impossibilitaram de ter uma sequência, e quando parecia estar em boa forma física, não conseguiu agradar nas poucas oportunidades que teve.

Outro atleta que teve seu empréstimo confirmado foi Yago. O jovem atacante vascaíno passou por diversos clubes e se recuperou recentemente de grave lesão que o fez perder quase toda temporada. A diretoria vascaína ainda tem esperança na evolução do jovem, porém, talvez essa seja a última chance do veloz jogador mostrar serviço e voltar ao Vasco com a possibilidade de ter mais oportunidades.

William Oliveira não tem seu contrato renovado e retorna ao Madureira

A saída de William Oliveira pode ter surpreendido alguns torcedores. O volante teve muitas oportunidadades durante a temporada, chegando a ter sido titular durante algum tempo, e a probabilidade maior era de renovação com o clube de São Januário, porém, a mesma não aconteceu. A diretoria vascaína decidiu não renovar o empréstimo do atleta, que voltará ao Madureira e provavelmente disputará o Campenato Carioca pela equipe do subúrbio carioca.

O Vasco deve se apresentar no próximo dia 3 de janeiro, para a pré-temporada visando a disputa da Florida Cup, com partida marcada para o dia 15 de janeiro, contra o Barcelona de Guayaquil.