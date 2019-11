Com retrospecto positivo, Sport volta a enfrentar CSA na Copa do Brasil após 16 anos

Um reencontro de longa data. Em toda a história, que iniciou no dia 2 de junho 1974, um total de 15 confrontos. Na Copa do Brasil, todavia, o histórico teve início em 1992, quando o Sport mediu forças contra o CSA nas quartas de final. Finalista em 1989, na edição de abertura do certame, o Leão tentou repetir seu feito e teve o Azulão no caminho, promovido após sorteio da CBF na manhã desta quinta-feira (15).

A partida de ida, na ocasião, ocorreu no Rei Pelé, em Maceió. Mesmo fora de casa, os pernambucanos não se acomodaram e venceram por 3 a 1, abrindo larga e importante vantagem para o duelo de volta. Em Recife, na Ilha do Retiro, mostraram mais imponência e atropelaram o clube alagoano por 4 a 0.

Na oportunidade, os leoninos acabaram eliminados pelo Fluminense na semifinal, ao serem derrotados por 2 a 1, no Rio de Janeiro, e ficar no empate por 1 a 1 em Pernambuco. Os cariocas, entretanto, foram vice-campeões para o Internacional, que conquistou o primeiro título do campeonato nacional.

Em 2001, o drama foi um pouco maior. Vindo da melhor campanha - no Brasileiro - e com o elenco totalmente reformulado, o rubro-negro da Praça da Bandeira abriu a competição ante o Azulino, tal qual fará em 2017. Bem como ocorreu na década anterior, o primeiro encontro foi na Terra dos Marechais.

Comandado por Levir Culpi, o campeão de 2008 saiu atrás do placar, mas conseguiu ser valente e achou a virada em 3 a 1. O Marujo até se esforçou para evitar o pior e, com um gol para cada já na reta final, o embate ficou em aberto. Até então, o escrete vermelho e preto tinha um tabu de nunca ter sido batido pelo Papão de Alagoas pelo torneio.

Em solo recifense, o jejum teve fim. Jogando por qualquer empate, os donos da casa não mostraram forças e acabaram sendo superados. O gol único do jogo, marcado por uma expulsão de ambos, foi do lateral esquerdo Claudinei, contudo a vaga na segunda fase ficou com o time anfitrião, desclassificado nesta pelo Flamengo-PI.