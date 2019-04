Vinícius Eutrópio traça perfil de elenco do Santa Cruz para 2017: “Queremos atletas modernos”

O Santa Cruz começa a virar a chave depois de uma campanha pífia na Série A do Campeonato Brasileiro e agora já busca um recomeço para reencontrar os bons momentos vividos no primeiro semestre. Nesta segunda-feira (19), então, o novo técnico do clube, Vinícius Eutrópio, foi apresentado e já chegou apontado as metas necessárias para fazer um bom trabalho à frente do clube Coral, sendo a principal delas a montagem do elenco, com um perfil específico para evitar tantas trocas durante toda a temporada.

Eutrópio já traçou o perfil necessário para a formulação do elenco tricolor para temporada 2017. Ele acredita que será necessário buscar jogadores modernos, que se apresentem como opção para mais de uma posição e assim acaba suprindo as necessidades durante a sequência das competições. Ele disso, ele deixou claro o desejo de promover alguns atletas das categorias de base para o time profissional.

“Não temos um número fixo de jogadores, é maleável. Nós temos uma proporção de jogadores para formar a base desse time, aliado a alguns jovens e atletas da base. O elenco poderá variar entre 28 a 30 jogadores. Tudo dependerá das negociações. A questão de indicar atletas da região é relevante. O mais importante é o perfil apresentado pelo jogador. Queremos atletas modernos, que façam mais de uma função e ainda seja um profissional dentro e fora de campo. Iremos bater muito no perfil do atleta e o que ele vai querer aqui no clube”, pontou o treinador Coral.

O novo comandante do tricolor tem total conhecimento da grande crise financeira que o Santa Cruz está passando durante este ano, mas o treinador não acredita que isso vai acabar afastando a possibilidade de jogadores acertarem com o clube, uma vez que o mesmo aponta outras qualidades para atrair o interesse de atletas vestirem a camisa do clube pernambucano.

“Existem fatores de atração bem maior que isso: a tradição do clube, a torcida, o calendário muito bom, pessoas sérias e o nosso poder de convencimento. Óbvio que o clube precisa arcar e vai arcar com suas responsabilidades. Acredito que não haverá este problema em 2017. Pode acontecer problemas de salários maiores do que a gente tem condições de pagar, propostas mais atrativas, mas ele não vai deixar de vir para o Santa Cruz por conta disso”, avaliou e expressou o desejo de formar o elenco no período de sete dias.

“Temos algumas prioridades de manutenção no elenco. Algumas delas são impossíveis, outras já saíram. Mas, dentro da prioridade, é partir a base dos jogadores que já estiveram aqui. Eles já sabem como é a realidade, demonstraram que merecerem continuar aqui e querem aceitar o desafio de uma Série B e de uma retomada. Aliado a isso, já estamos buscando perfil, contactando jogadores para, dentro de sete dias, termos uma boa base e entrar a todo vapor na temporada”, comentou.

Por fim, Eutrópio demonstrou felicidade por ter acertado com o Santa Cruz e por ter mais um desafio na jovem carreira. O treinador acredita no apoio da torcida tricolor para recolocar o clube na elite do futebol nacional.

“Estou bastante feliz por estar aqui vestindo essa camisa e representando a torcida mais apaixonada do Brasil. Minha felicidade também é por ter um desafio e espero atingi-lo. Junto vamos recolocar o clube onde ele merece. Já passaram vários profissionais de muita capacidade no Santa Cruz. Cada um tem a sua característica e eu tenho a minha. Faz parte da individualidade Espero deixar um legado e acrescentar muita coisa nesse momento em que o clube está se readequando”, encerrou.