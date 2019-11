Atlético-MG acerta renovações contratuais do goleiro Giovanni e do zagueiro Léo Silva

O Atlético-MG anunciou, nesta terça-feira (20), as renovações contratuais do goleiro Giovanni e do zagueiro Leonardo Silva. O primeiro ficará no Galo por mais duas temporada, enquanto o xerife alvinegro vestirá a camisa preta e branca por mais um ano.

Giovanni teve sua renovação contratual acelerada em função da lesão do goleiro Victor. O camisa 1 sofreu uma luxação no ombro direito durante a partida festiva entre amigos de Nenê contra amigos de Romário, em Jundiaí/SP, no início do mês. O jogador passou por cirurgia e seu retorno está estipulado entre três e quatro meses.

Leonardo Silva não atua desde outubro, quando sofreu uma ruptura do tendão do músculo anterior da coxa direita. Assim, o jogador passou a trabalhar para se recuperar, visando a pré-temporada de 2017. O xerife alvinegro possui 280 jogos com a camisa do Atlético-MG e se sagrou como zagueiro artilheiro da história do Clube, com 28 gols. Com o Galo, Léo Silva foi tricampeão mineiro (2012, 2013 e 2015), campeão da Libertadores 2013, da Recopa 2014 e da Copa do Brasil 2014.

Tempo do novo contrato é entrave para renovação de Leandro Donizete

A diretoria do Atlético-MG tenta, agora, renovar o contrato do volante Leandro Donizete. Nas primeiras conversas, os dirigentes alvinegros quiseram ampliar o vínculo do jogador, de 34 anos, por mais uma temporada. O desejo de Donizete e de seu empresário é que o tempo seja estendido entre dois e três anos.

No entanto, mais um encontro entre a diretoria do Galo e o agente do jogador deve acontecer ainda nesta semana. A esperança das partes é que as divergências contratuais sejam acertadas nesta reunião. O acerto é fundamental para os planos da comissão técnica em 2017, já que os dirigentes não conseguiram a permanência de Júnior Urso, que irá defender o Shangai Shenhua-CHN na próxima temporada.

Leandro Donizete chegou ao Atlético-MG em 2012, disputou 231 partidas e marcou quatro gols. Pelo clube alvinegro, o volante conquistou três Campeonatos Mineiros (2012, 2013 e 2015), além de Libertadores (2013), Recopa Sul-Americana e Copa do Brasil (2014).