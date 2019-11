Atlético-MG anuncia empréstimo do meia Dodô à Chapecoense por uma temporada

O Atlético-MG anunciou, na manhã desta quarta-feira (21), o empréstimo do meio-campo Dodô, à Chapecoense, sem custos, por uma temporada. O jogador, de 22 anos, atuou pelo Figueirense neste ano e já era pretendido pelo Verdão do Oeste antes mesmo do desastre aéreo, que vitimou 71 pessoas na Colômbia.

Dodô foi revelado nas categorias de base do Atlético-MG e fez sua estreia no time profissional em outubro de 2013. Pelo Galo, o meio-campo atuou em 47 jogos, marcando seis gols. Já no Figueira, o jovem fez 29 partidas, anotando quatro tentos. O diretor jurídico do Atlético, Lásaro Cândido da Cunha, celebrou o empréstimo e cobrou qualidade nos repasses de jogadores de outros clubes, algo que já havia sido questionado pela cúpula da Chapecoense: "Ética e solidariedade não podem ficar só nos discursos", afirmou Lásaro.

O meio-campo é o terceiro reforço da Chape neste projeto de reformulação. O primeiro jogador da lista é o zagueiro Douglas Grolli, formado nas categorias de base do Verdão do Oeste, porém, chegou ao clube emprestado pelo Cruzeiro. O goleiro Elias, destaque do Juventude no Campeonato Brasileiro da Série C, foi anunciado nesta terça-feira (20). Outros nomes são especulados e podem ser confirmados nos próximos dias, como o meia Gabriel Xavier, que disputou a última temporada com a camisa do Sport, cedido também pela Raposa.