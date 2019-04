Evento beneficente Lance de Craque promove jogo festivo no estádio Beira-Rio

O mês de dezembro é marcado pela solidariedade. Assim, o Lance de Craque chega à sua terceira edição no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, em jogo a ser disputado nesta quarta-feira (21), às 20h30. É uma iniciativa do meia argentino Andrés D'Alessandro, atleta que retorna ao Internacional para temporada 2017.

O jogador foi bem recepcionado no seu retorno à capital gaúcha, com o torcedor comparecendo em grande número no aeroporto. O carinho ao meia argentino será retribuído com a atuação da noite, que conta com outras estrelas do futebol brasileiro e continental. Rafael Sobis, Taison, Dunga, Guilherme Biteco, Hernán Barcos, Lucas Pratto, goleiro Clemer e outros jogadores e ex-jogadores estão confirmados. Vencedor do prêmio Puskas por gol mais bonito em 2015, o jogador Wendell Lira também estará presente.

O piloto Felipe Massa, que estava para se aposentar da Fórmula 1 e resolveu voltar atrás, é outro que prestigia o evento no estádio Beira-Rio. Na atual edição, três instituições serão contempladas com a reversão da renda gerada no jogo: o Projeto Aspirantes de Cristo, o Instituto São Benedito e Kinder.

"É importante promover essas ações, incentivar as pessoas a participarem. Eventos beneficentes proporcionam situações positivas que talvez a gente nunca consiga medir. Estamos felizes por mais essa edição. Temos nomes importantes confirmados e com o certeza os torcedores do Rio Grande do Sul verão uma grande festa", comentou o organizador D'Alessandro, em entrevistas anteriores sobre o evento.

Os colorados prometem ajudar no gol marcado pela solidariedade e pela esperança no Beira-Rio, contando também com a ajuda de outras torcidas do Sul do país. A expectativa é de tempo bom e um grande público presente no estádio, para celebrar o esporte e participar de uma grande iniciativa em prol das pessoas que realmente precisam.

Dentro de campo, a promessa é de um jogo descontraído em encontros e reencontros de velhos conhecidos, com dribles, jogadas combinadas e muitos gols para divertir ao público.