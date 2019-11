Após longa negociação, Botafogo confirma meia Montillo por uma temporada

A torcida do Botafogo ganhou um presente de natal antecipado, após um mês inteiro de conversas, Walter Montillo é jogador do Glorioso. Na manhã desta quinta-feira (22), o clube anunciou pelo Twitter o tão esperado acordo de uma temporada com o meia.

Desde novembro, o presidente Carlos Eduardo Pereira já buscava compatibilizar o orçamento com os pedidos do jogador. Quando o ex-clube de Montillo, o Shandong Luneng, anunciou a despedida do atleta, era esperado que o Alvinegro anunciasse a qualquer momento. O clube chinês complicava as negociações com qualquer clube brasileiro desde 2014.

Sucesso no Santos e, principalmente, no Cruzeiro, a contratação é a quinta da temporada e a principal para a disputa na Libertadores. Na próxima semana, o argentino deve chegar em General Severiano para realizar os exames e assinar o contrato.

"Muito obrigado ao Botafogo por confiar em mim. Vou dar o meu melhor. Tomara que seja um 2017 muito bom para todos", postou o novo camisa 10 do Botafogo após o anúncio.

Montillo é parte do planejamento que visa reforçar o elenco com jogadores experientes para a disputa da Libertadores, e desta forma equilibrar com os jogadores da base. A equipe já havia anunciado outras novidades para a nova temporada, o goleiro paraguaio Gatito Fernández, destaque pelo Figueirense. O meia João Paulo, ex-Santa Cruz, e o atacante Roger, que defendia a Ponte Preta. Quem também está próximo é o lateral Gilson, do América-MG.

Os atletas se reapresentam no dia 11 de janeiro, e os exames médicos serão realizados entre os dias 16 e 25 de janeiro. O time estreia no Campeonato Carioca diante do Madureira, no último fim de semana de Janeiro. A pré-temporada será realizada na Região Serrana do Espírito Santo.