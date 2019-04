Cruzeiro mantém cautela e rebate clínica particular sobre retorno do atacante Judivan

O atacante Judivan, que se recupera de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, passa férias em Ribeirão Preto/SP, onde aproveita para tratar da contusão e acelerar seu retorno aos gramados. No entanto, nesta quinta-feira (22), divergências entre a clínica particular onde o jogador faz fisioterapia e o Cruzeiro, obrigaram o clube celeste a divulgar uma nota oficial em seu site.

O fato ocorreu devido ao fisioterapeuta particular de Judivan, Péricles Machado, afirmar que a recuperação do atleta estava evoluindo consideravelmente e, que em janeiro, o atacante já poderia voltar aos treinos: “Ele já passou por várias intercorrências e o que chama atenção é sua força mental, perseverança e dedicação. Estamos no final do tratamento, ele está entrando em uma fase de polimento para ir para campo a partir de janeiro e ser liberado para o Cruzeiro, voltando a sua rotina normal de atleta”, disse Péricles.

Judivan aproveita férias para acelerar recuperação de lesão (Foto: Foco Comunicação Estratégica/Divulgação)

O Cruzeiro, no entanto, rebateu a versão do profissional e, horas depois da declaração, publicou, em seu site oficial, uma nota em que contraria as previsões da clínica paulista. A Raposa ressaltou que autorizou Judivan a tratar da lesão durante as férias, seguindo as orientações enviadas por escrito pelos médicos e fisioterapeutas do clube.

A Raposa ainda considerou a conduta da clínica como "altamente questionável", uma vez que, na visão do clube celeste, o estabelecimento usou a imagem de Judivan para auto promoção. No sábado (17), em entrevista à Rádio Itatiaia, o médico do Cruzeiro, Dr. Sérgio Freire Júnior, já havia afirmado que Judivan voltaria a treinar apenas no segundo semestre de 2017.

Judivan sofreu um carrinho brutal disputando o Mundial Sub-20 pelo Brasil, no ano passado, no duelo diante do Uruguai. Semanas depois, o jogador passou por intervenção cirúrgica, e posteriormente, passou por mais uma cirurgia, desta vez, para acelerar o processo de recuperação. No entanto, uma infecção fez com o que o jovem passasse por mais um procedimento cirúrgico neste ano.

Carrinho brutal no Mundial Sub-20 tirou Judivan de combate (Foto: Getty Images)

Confira a íntegra da nota divulgada pelo Cruzeiro:

O Cruzeiro Esporte Clube vem a público esclarecer que o atleta Judivan tem apresentado uma significativa evolução no tratamento da grave lesão no joelho esquerdo, sofrida durante uma partida do Campeonato Mundial Sub-20, em 2015, na Nova Zelândia.

Nos últimos meses, o jogador precisou ser submetido a cinco cirurgias de correções devido à complexidade da recuperação e ainda não pode retornar aos treinos.

Durante o período de férias de todos os jogadores do elenco, Judivan foi autorizado a seguir com o tratamento de fisioterapia na cidade de Ribeirão Preto, onde está descansando, seguindo as orientações enviadas por escrito pelos médicos e fisioterapeutas do Cruzeiro.

Hoje, os departamentos Médico e de Comunicação do Clube foram surpreendidos com um comunicado da Clínica de Ribeirão Preto, não autorizado pelo atleta, estipulando prazos para o retorno de Judivan aos campos.

Usar a imagem indevidamente de jogadores, sem autorização, simplesmente para auto promoção, é altamente questionável. Em todas as oportunidades em que Judivan compareceu à clínica, foram com orientação e autorização do Cruzeiro e seguindo as ordens do Clube, diante da necessidade do atleta de continuar fazendo trabalho de recuperação nas férias.

O Cruzeiro mantém a postura de tratar com cautela o retorno do jogador aos treinos, visando cumprir os prazos de segurança e responsabilidade que o caso exige.