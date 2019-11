Confiança em Tinga, empréstimos e venda: Gilvan Tavares dá detalhes sobre o Cruzeiro 2017

O presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, convocou uma entrevista coletiva, nesta sexta-feira, na sede administrativa do clube. Além de revelar a proximidade de anunciar o quarto reforço celeste para 2017, o mandatário celeste falou um pouco mais sobre a próxima temporada, como por exemplo, novos empréstimos, venda do volante Souza, confiança em Tinga como gerente de futebol celeste e a quase permanência do meio-campo Robinho.

Gabriel Xavier e Bruno Ramires são emprestados

Em seu último ano na presidência do Cruzeiro, Gilvan quer deixar o cargo com as contas equilibradas. Para isso, emprestou o meio-campo Gabriel Xavier ao Vitória por uma temporada. Em troca, Nickson, revelação do Leão e filho do ex-jogador Jackson, desembarca em Belo Horizonte para atuar nas categorias de base da Raposa.

"Com as contas em dia e com o elenco que não precisará do futuro presidente do Cruzeiro fazer nenhum sacrifício financeiro para melhorar. Agora estamos usando o Gabriel Xavier para trazer um jogador para a base que é o Nickson. Acho que fazendo essas contratações para a base podemos deixar o elenco mais qualificado, vou deixar isso para o futuro presidente se Deus quiser", disse Gilvan.

O presidente também anunciou o empréstimo do volante Bruno Ramires ao Vitória de Guimarães-POR por uma temporada e meia. Gilvan lembrou que o jogador enfrentava forte concorrência no meio-campo, já que Lucas Romero, Henrique e Ariel Cabral eram mais utilizados por Mano Menezes, garantindo a rentabilidade do negócio para o Cruzeiro.

"Estamos passando o Bruno Ramires para o Vitória de Guimarães por um bom valor, para ele pegar cancha, na posição dele temos outras peças, e é essa situação que está nos ajudando agora a investir", declarou o presidente celeste.

Bruno Ramires atuou pelo Cruzeiro em 29 partidas e marcou um gol (Foto: Washington Alves/Light Press)

Cruzeiro acerta venda do volante Souza ao Cerezo Ozaka

Além dos dois empréstimos, Gilvan de Pinho Tavares anunciou, também, a venda do volante Souza, que atua no Cerezo Ozaka, do Japão. O jogador, que estava no futebol asiático através de cessão, foi negociado em definitivo por US$ 750 mil dólares (R$ 2,45 milhões). Por lá, o atleta atuou em 41 partidas, marcando oito gols, sendo fundamental para o retorno da equipe à Primeira Divisão local.

"Nós estamos com as dificuldades que todos os clubes estão em ter dinheiro sobrando para poder investir. Perdemos atletas que não fariam parte do elenco em 2017. Souza já estava fora e acabamos de acertar a negociação", contou Gilvan.

Souza marcou oito gols pelo Cerezo Ozaka (Foto: Divulgação/ Cerezo Osaka)

Troca entre Fabiano e Robinho está próxima de ser concluída

O Cruzeiro deve oficializar, nos próximos dias, juntamente com o Palmeiras, a troca definitiva do lateral-direito Fabiano pelo meio-campo Robinho. O primeiro, que foi emprestado ao clube alviverde na atual temporada, voltaria para a Raposa em 2017. No entanto, o atleta cedido pelos paulistas aos mineiros acabou sendo fundamental para Mano Menezes. Mesmo com o contrato encerrando no fim do ano que vem, os dirigentes celestes já querem garantir a permanência de Robinho.

Apesar do Cruzeiro precisar de um lateral-direito para a próxima temporada, já que Lucas, também emprestado pelo Palmeiras, não rendeu o suficiente, a Raposa decidiu que manter Robinho nos próximos anos seria prioridade. Gilvan Tavares explicou que está tudo certo entre clubes e empresários, faltando apenas o "ok" dos outros detentores dos direitos dos atletas.

Gilvan ressalta confiança em Tinga e diz não ter pressa para escolher diretor de futebol

Anunciado na semana passada como novo gerente de futebol do Cruzeiro, o ex-jogador Tinga ainda está em Porto Alegre para finalizar os detalhes de sua mudança a Belo Horizonte. Enquanto isso, a diretoria da Raposa trabalha para deixar tudo pronto visando a próxima temporada. No entanto, a cadeira do cargo de diretor de futebol ainda está vaga no clube celeste.

Gilvan Tavares garantiu não ter pressa para escolher o novo profissional, confiando no potencial de Tinga para ser o intermediador entre a diretoria e o elenco celeste. Além disso, o presidnte do Cruzeiro ressaltou que as contratações estão quase concluídas, assim, dispensando a figura do diretor de futebol, que era exercida por Thiago Scuro até semana passada, quando pediu demissão para seguir objetivos pessoais.

“Nós tomamos a deliberação de contratar o Tinga, que vai nos ajudar muito no trabalho que o diretor de futebol precisa fazer. Como estamos com as coisas quase todas resolvidas neste sentido de contratações, tem pouca coisa para fazer agora, não precisamos afobar tanto. Temos tempo para olhar isso”, concluiu.