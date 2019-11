Representante de Nilmar nega contato do Fluminense para sua contratação

O mercado da bola se agita nos meses de dezembro e janeiro e os clubes se movimentam para remontar seus elencos para a próxima temporada. Com isso, especulações tomam das torcidas que esperam por grandes jogadores. No caso do Fluminense, o boato da vez era Nilmar - mas ficou apenas no boato. Em contato com a VAVEL Brasil, o representante do jogador negou qualquer contato do Tricolor.

O Fluminense buscou a contratação de Nilmar em 2016, sim, mas somente no meio do ano, quando Jorge Macedo ainda era diretor executivo do clube. Com a nova gestão, liderada pelo novo presidente eleito Pedro Abad, não houve qualquer contato com seu jogador, agente ou empresário.

Nilmar vive situação indefinida no Al Nasr, do Catar. O jogador está com dois meses de salários atrasados e, se chegar ao terceiro, a Liga permite que o atleta de desvincule do clube. No entanto, seu contrato se encerra no meio do ano e já pode assinar pré-contrato. Jogador recebe cerca de R$ 900 mil mensais.

A última passagem de Nilmar pelo futebol brasileiro foi em 2015, onde atuou pelo Internacional - clube onde foi revelado. Atuou em 35 partidas e marcou 10 gols na campanha que terminou com o Colorado na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, com 60 pontos.