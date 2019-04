Cruzeiro empresta goleiro Elisson ao Vila Nova-GO até o fim da Série B 2017

O Vila Nova-GO acertou, nesta quarta-feira (28), o empréstimo do goleiro Elisson, junto ao Cruzeiro, até o fim da Série B de 2017. O empecilho da negociação entre atleta e Tigre se dava justamente pela diretoria celeste, que resolveu liberá-lo.

Em entrevista à Rádio 730, Elisson já fala como jogador do Vila e não esconde a expectativa em atuar pelo novo clube. Será a segunda passagem do goleiro pelo futebol goiano, já que defendeu o Rio Verde, em 2013. O primeiro compromisso do jogador com o Tigre será o Campeonato Goiano, no qual almeja ser campeão.

"Deu tudo certo, e já falo como jogador do Vila Nova. Muito feliz pelo acerto e vou disputar um Goiano que já conheço, estive em 2013 com o Rio Verde. Já será o primeiro campeonato que vamos disputar e já vamos entrar para ser campeão”, disse Elisson.

A pré-temporada do Vila Nova terá início no dia 2 de janeiro, mas o goleiro será aguardado em seu novo clube apenas na semana seguinte, no dia 9. Elisson revelou que, ao ser procurado pelo Tigre, buscou informações da agremiação e da cidade de Goiânia. O jogador garante que ouviu opiniões positivas e afirma: o filho agora é torcedor colorado.

“Me falaram que a estrutura do clube é fantástica, elogiaram a cidade e foram muitos elogios. Sei que a torcida é apaixonada e ontem mesmo quando disse ao meu filho que iria jogar no Vila, ele falou que já não torce mais para o Cruzeiro e sim para o Vila Nova a partir de agora”, concluiu o goleiro.

Elisson é a quinta contratação do Vila Nova para 2017. Além dele, a diretoria do Tigre já anunciou o o lateral-esquerdo Jonathan, o meia Hiroshi, o atacante Ruan, além do goleiro Wendell, ex-Paraná.

Confira a ficha técnica de Elisson:

Nome completo: Elisson Aparecido Rosa

Posição: Goleiro

Nascimento: 26/03/1987 (Brumadinho-MG)

Altura: 1,87 m

Peso: 85 kg

Carreira: Cruzeiro (1998 a 2004), Guarani-MG (2004 a 2007), Cabofriense-RJ (2007), Itaúna-MG (2008), Uberaba (2008), Rio Branco-MG (2009), Nacional-POR (2009 a 2011), Villa Nova-MG (2012), Rio Verde-GO (2013); Cruzeiro (2013-2015); Coritiba (2016) e Cruzeiro (desde 07/2016).

Títulos: Campeonato Brasileiro 2013 e 2014; Campeonato Mineiro 2014