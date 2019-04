São Paulo entra em acordo com Fluminense e anuncia retorno de Cícero

O São Paulo segue fortalecendo a equipe para a próxima temporada, buscando por jogadores que estejam "dentro" dos níveis do caixa do clube. Seguindo essa "filosofia", o Tricolor Paulista trouxe para seus domínios um velho conhecido da torcida são-paulina.

Após a contratação de Wellington Nem, Neilton e Sidão, o meio-campista, Cícero, de 32 anos, volta a defender a equipe paulista pelas próximas duas temporadas, por empréstimo. Compromisso no qual a equipe carioca irá bancar entre 30% e 40% do salário do atleta.

Cícero defendeu o tricolor paulista pela primeira vez entre 2011 e 2012, ganhando bastante destaque pela sua versatilidade. O atleta que originalmente é meio-campista, atua também como lateral e atacante.

Em sua primeira passagem pela equipe, o jogador disputou 89 partidas, balançou as redes 16 vezes e contou com quatro assistências, pelo Fluminense, jogou como atacante, terminando o ano de 2016 como artilheiro da equipe, com 16 gols em 63 jogos.

Entre suas conquistas, está o título inédito da Copa Sul-Americana em 2012 pelo São Paulo, o Super Clássico das Américas de 2011, com a seleção brasileira, o título da Primeira Liga no ano de 2016, além dos prêmios individuais de melhor meio-campista e melhor jogador do Campeonato Paulista de 2014, época em que defendia o Santos.

Carreira e ficha técnica

Nome: Cícero Santos

Data de nascimento: 26/08/1984 (32 anos) em Castelo (ES)

Clubes:

2002/2005 - E.C. Bahia

2006 - Figueirense F.C.

2006/08 - Fluminense F.C.

2008/2010 - Hertha BSC Berlim

2010/2011 - VFL Wolfsburg

2011/12 - São Paulo F.C.

2013/14 – Santos F.C.

2014 – Fluminense F.C.

2015 - Al-Gharafa S.C.

2015/16 – Fluminense F.C.

2017 – São Paulo F.C.

Títulos, prêmios e artilharias

2006 - Campeonato Catarinense

2007 - Copa do Brasil

2012 – Copa Sul-Americana

2016 – Primeira Liga

2014 - Melhor meia do Campeonato Paulista

2014 - Melhor jogador do Campeonato Paulista

2014 – Eleito para a Seleção do Campeonato Paulista:

2006 - Artilheiro do Campeonato Catarinense (12 gols)

2014 - Artilheiro do Campeonato Paulista (9 gols)