Jogador de seleção e finalista de Libertadores: conheça Orejuela, novo volante do Fluminense

A temporada 2017 ainda não começou, mas a torcida do Fluminense já comemora, desde setembro de 2016, a contratação do volante Jefferson Orejuela, do Independiente Del Valle, do Equador. Assim como aconteceu com o meia Sornoza, o Tricolor adquiriu parte dos direitos econômicos de Orejuela e pagará de forma parcelada. O vínculo será de quatro anos, um a mais do que o de Sornoza: de janeiro de 2017 até dezembro de 2020.

Orejuela chegou ao Independiente Del Valle ainda nas categorias de base e fez sua estreia na equipe profissional em 2012. Desde então, o volante ganhou espaço no time e na última temporada participou de 36 dos 37 jogos realizados – entre Campeonato Equatoriano e Libertadores da América -. No torneio, Orejuela participou de todos os jogos que culminaram o vice-campeonato do Independiente, sendo autor de um gol. Recentemente, o volante de 23 anos foi convocado pela primeira vez para defender a seleção do Equador.

Orejuela foi convocado recentemente para defender o Equador pela primeira vez (Foto: Getty Images)

Assim como Sornoza, Orejuela se apresenta ao Tricolor Carioca neste mês. Aliás, ter o meia por perto irá ajudar em sua adaptação ao futebol brasileiro. O volante conhece um pouco o Rio de Janeiro. Esteve na cidade, uma vez, em 2014, quando o Independiente Del Valle enfrentou o Botafogo, na fase de grupos da Libertadores daquele ano.

No anúncio oficial do Fluminense, em setembro, Orejuela mandou recado à torcida tricolor via Twitter oficial do clube, e, até arriscou o português.

“Fala, torcida do Fluzão. Saúdo a vocês e estou contente com a oportunidade que eu e meu companheiro Sornoza vamos compartilhar ao estar em uma grande equipe como o Fluminense”, disse o jogador.

O volante chega como esperança para a torcida tricolor de ocupar a posição que antes era composta por Cícero, recentemente negociado com o São Paulo. Orejuela ganhou alguns prêmios como revelação do futebol equatoriano e é aguardado com grande expectativa nas Laranjeiras.

Melhores momentos de Orejuela em 2016: