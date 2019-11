Thiago Neves acerta pendência com Al Jazira e é oficializado como novo reforço do Cruzeiro

O anúncio oficial, enfim, saiu: Thiago Neves é do Cruzeiro! Nesta quinta-feira (5), o clube celeste confirmou a contratação do meio-campo, que chega para ser o quarto reforço da equipe para a temporada. O atleta irá assinar contrato com a Raposa por três anos.

Na segunda-feira (2), no aniversário de 96 anos do Cruzeiro, havia a expectativa de anúncio oficial da contratação de Thiago Neves, mas, o presidente Gilvan de Pinho Tavares ressaltou que o jogador ainda acertava pendências financeiras com o Al Jazira, dos Emirados Arábes, seu antigo clube. O meio-campo não fazia parte dos planos da equipe para a atual temporada e estava há dois meses afastado do grupo principal, sem receber salários, o que causou o impasse em seu retorno ao Brasil. Assim, o atleta teve que aguardar a oficialização da rescisão com os árabes para ser anunciado oficialmente pelo Cruzeiro.

Revelado pelo Paraná, Thiago Neves também passou pelo futebol japonês, atuando pelo Vegatta Sendai. Em 2007, o meio-campo chegou ao Fluminense e conquistou a Copa do Brasil, além do vice-campeonato da Libertadores da América, em 2008. O jogador se aventurou no futebol alemão ainda naquele ano, mas retornou ao Tricolor Carioca em 2009. Já em 2011, conquistou o Campeonato Carioca pelo Flamengo. No ano seguinte, participou da campanha que resultou o título Brasileiro para o Fluminense.

O meio-campo deixou o futebol brasileiro em 2013, com destino ao Al Hilal, da Arábia Saudita. O atleta chegou ao Al Jazira através do técnico Abel Braga, que foi demitido em dezembro de 2015, após sofrer goleada para o Al Fujairah. Desde que foi afastado do grupo principal, Thiago Neves passou a treinar por conta própria e registrava tudo em suas redes sociais.

Antes de Thiago Neves, o Cruzeiro já havia anunciado o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, o zagueiro equatoriano Luis Caicedo e o volante Hudson como reforços para 2017. O atacante Marcelo Moreno continua sendo monitorado pela diretoria celeste, que condicionou o retorno do jogador caso o mesmo não pedisse o pagamento de luvas.

O Cruzeiro, que chegou a confirmar o acerto com o jogador, pelo Twitter, na segunda-feira, apagou a postagem e remodelou como "interesse". Após o acerto, Thiago Neves fez um vídeo garantindo que jogará na Raposa em 2017.

Confira o vídeo:

Nação Azul, agora ninguém vai apagar. Pode curtir e retuitar de boa: #ThiagoNevesÉdoCruzeiro pic.twitter.com/v7Yn6SBMas — Cruzeiro E. Clube (@Cruzeiro) 5 de janeiro de 2017

Bruno Vicintin, vice-presidente de futebol do Cruzeiro, também usou seu Twitter para dar boas-vindas a Thiago Neves e saudar Klauss Câmara, atual diretor de base da Raposa que ajudou nas negociações com o meio-campo.