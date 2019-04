Revelado pelo Botafogo, meia Octávio reforça Volta Redonda para disputa do Carioca

A diretoria do Volta Redonda - atual campeão da Série D do Brasileirão anunciou nesta sexta-feira (6) mais um reforço para a disputa do Campeonato Carioca: trata-se do meia-atacante Octávio, jovem de 23 anos e revelado pelo Botafogo. O jogador passou por avaliações médicas e se juntou ao elenco na preparação ao Estadual.

Com contrato até o fim do Carioca, Octávio já defendeu o ABC-RN, a Fiorentina da Itália e o Tupi-MG, clube em que disputou a Série B do Brasileirão no ano passado. Empolgado com o novo desafio, o jogador lembrou que fez seu primeiro jogo como profissional no Estádio Raulino de Oliveira, estádio do Tricolor de Aço.

"O Volta Redonda teve um 2016 espetacular, acompanhei a subida à Série C pois tinha amigos jogando no clube. Foi um dos fatores que me motivou a vir para a equipe", destacou Octávio.

O jovem jogador ainda deixou um recado para a torcida tricolor, prometendo um 2017 também vitorioso. "O torcedor pode ter certeza que vou me empenhar para ajudar a levar o Volta Redonda o mais longe no Estadual e, quem sabe, brigar pelo título da competição", complementou.

Botafogo arcará com salário do jogador

Vice de futebol tricolor, Flávio Horta Júnior revelou que era uma negociação desejada pelo Voltaço há algum tempo e que só foi possível devido a vontade do jogador. O dirigente ainda frisou a importância da direção do Botafogo - detentora dos diretos do jogador, que arcará com grande parte do salário de Octávio.

"Atitude que demonstra uma preocupação com o crescimento e o fortalecimento do futebol carioca. Colocaram um interesse coletivo acima do particular, buscando qualificar o campeonato que disputam e, assim, o produto que eles tem na mão. Se todos pensassem desta forma, o campeonato seria cada vez melhor", disse Flávio Horta Júnior.