Flamengo vence São Bento com gol nos acréscimos e se classifica na Copinha

Partida válida pela 2ª rodada da Copa São Paulo de Juniores, disputada no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.

INCIDENCIAS : Partida válida pela 2ª rodada da Copa São Paulo de Juniores, disputada no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul.

Flamengo e São Bento se enfrentaram pela 2ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Mais Querido encontrou inúmeras dificuldades no decorrer do jogo, mas com gols no fim do 1º e do 2º tempo conseguiu sair de campo com a vitória por 2 a 1, liderança do grupo e classificação garantida com uma rodada de antecedência.

No outro jogo do grupo, o São Caetano venceu o Central-PE por 3 a 1 e também garantiu a classificação para a fase seguinte da Copinha.

Na próxima rodada, os já eliminados São Bento e Central se enfrentam para cumprir tabela. Flamengo e São Caetano duelam às 19h45 (horário de Brasília) no Anacleto Campanella para definir a liderança.

Flamengo faz péssimo primeiro tempo, mas sai na frente

O Flamengo começou a partida sendo pressionado pelo São Bento, mas procurou a todo momento reverter a situação. Aos 8 minutos surgiu a primeira oportunidade do time rubro-negro com Patrick levantando a bola na área do São Bento e ela passando tente aos jogadores, que não conseguiram alcançá-la para finalizar. Logo depois, a reação do São Bento foi imediata, com um chute de fora da área oferecendo perigo ao time carioca, mas fazendo com que a zaga desse conta de todas as bolas que chegassem na área.

O time estava ligado, procurou a todo instante um espaço, mas a marcação do São Bento era firme, tanto que fez uma falta perigosa em Lucas Silva que não resultou em nada, apenas em cartão amarelo para João Pedro e no lance do pênalti. Aos 29 minutos, Patrick se infiltrou dentro da área e só conseguiu ser parado após o zagueiro adversário entrar firme e derrubar o jogador dentro da área. Patrick, com toda confiança, bateu o pênalti mas Matheus estava lá para dar conta do recado. O goleiro foi certo na bola, deixando o rebote novamente para o Patrick que chuta bola para fora.

Flamengo tentou reagir, mas enfrentava mais uma vez a marcação adversária que estava rígida e precisa, o que não impediu o time rubro-negro de procurar mais espaço para conseguir finalizar na primeira etapa. Aos 46 minutos, no minuto final do primeiro tempo, Flamengo abriu o placar com Kleber. Após Michael cruzar, o lateral direito "sem querer" foi tentar cruzar de volta para o Lincoln, mas acabou encaixando a bola na bochecha da rede.

Com gol no fim, Fla garante classificação

O segundo tempo começou com substituição no lado do time carioca, saindo Michael para a entrada de Gabriel Silva e Wesley para a entrada do Vinicius Junior. A saída do Michael foi devido a um problema muscular que o jogador sentiu, provavelmente será reavaliado ao final da partida. Aos 2 minutos, Flamengo atacou com um chute de fora da área dado por Lucas Silva, mas bola passou rente à trave. São Bento procurou reagir com boa chance de gol, mas não conseguiu tirar vantagem com o time rubro-negro. O elenco paulista procurou espaço no início do jogo mas os jogadores do Flamengo procuravam afastar perigo a todo momento.

Aos 12 minutos, o técnico Gilmar Popoca fez mais duas substituições, saindo Jean Lucas e Patrick para a entrada de Hugo Moura e João Pedro. Patrick saiu reclamando, parecia um pouco inconformado com a substituição feita pelo técnico rubro-negro. Após as substituições, o jogo permaneceu morno entre as equipes, ambos tentando atacar, mas sem finalização.

Em 20 minutos do segundo tempo, o São Bento fez mais uma substituição, saindo Matheus Ferreira para entrada de Luiz Gabriel e Flamengo tirou Lincoln para entrar Jardeu. O jogo em si no segundo tempo foi sem muitas jogadas, novamente no final da partida o time rubro-negro começou a atacar, quando Vinicius Junior viu goleiro adiantado e tentou fazer um gol de cobertura. Em seguida, logo depois de uma falha geral do goleiro e zaga, foi dada uma facilidade para Luiz Gabriel empatar o placar, deixando tudo igual para Flamengo e São Bento aos 36 minutos.

A chuva não deu trégua no final do segundo tempo e o São Bento criou oportunidade aos 43 minutos, quando deu de cara com o paredão Gabriel Batista, que defendeu muito bem bola vinda do contra-ataque paulista pelo Betinho. Faltando dois minutos para o fim, Theo levou cartão amarelo depois de se chocar com o jogador do São Bento. No último minuto, Vinicius Junior veio pela esquerda e entregou com o pé direito no cruzamento rasteiro para Hugo Moura encher o pé e virar o placar: vitória flamenguista na partida.

São Caetano vence e se classifica

O Azulão bateu o Central-PE por 3 a 1 no Anacleto Campanella. Aos 3 minutos, Marlon abriu o placar finalizando na saída do goleiro pernambucano. O Central reagiu com Luis Carlos que deixou tudo igual aos 25 minutos.

No segundo tempo o São Caetano decidiu o jogo. Aos 17 minutos, Renan finalizou, o goleiro deu rebote e Victor apareceu para fazer o segundo do time de São Paulo. Aos 30, Felipinho recebeu de Renan e deu números finais ao jogo e assegurou a vaga do Azulinho na próxima fase.