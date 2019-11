Depois de Muriqui, Vasco apresenta Escudero: "Estou preparado para jogar no Vasco"

Primeiro reforço do Vasco para a temporada, Darmían Escudero foi apresentado oficialmente como jogador do clube na manhã deste sábado (7). O atleta chega a São Januário com contrato de dois anos. O meia, que estava no Puebla, do México, também teve boa passagem por Grêmio, Atlético-MG e Vitória.

A apresentação foi a lado do vice-presidente, Eurico Brandão Miranda, filho de Eurico Miranda. Escudero enalteceu o novo clube que defenderá e se diz preparado para jogar no Gigante da Colina.

"Eu estava no México, me preparando para passar o Natal com a família, e fiquei muito feliz com a notícia (de ser jogador do Vasco). É muito importante para minha carreira jogar no Vasco e uma felicidade grande. Foi uma negociação complicada e a expectativa é muito boa. Sei do tamanho do Vasco e do grande desafio. Estou preparado para fazer da melhor maneira", comentou o jogador de 29 anos.

Anunciado na madrugada de natal, a torcida não esperava pelo desfecho com Escudero. Ao longo da coletiva, o jogador esquivou-se de ser tratado como o presente que os torcedores queriam, mas diz que é uma responsabilidade jogar no Vasco.

"Responsabilidade de jogar pelo Vasco. É um dos grandes do Brasil. No primeiro minuto sabia que seria um desafio enorme", completa.

O vice-presidente demonstrou confiança no novo contratado e acredita na ascensão de Escudero no clube. Também lembrou que é importante pegar peças para que fortifique o grupo, e não simplesmente trazer qualquer um para o Vasco.

"É mais um atleta que temos uma expectativa muito grande. É um jogador muito bem recomendado pela gerência de futebol e vem para compor o nosso elenco, deixá-lo mais competitivo. Não é mais um anuncio, pois já foi feito em alguns dias. É mais uma apresentação oficial", afirmou Euriquinho.

Confira alguns lances de Escudero