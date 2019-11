Elogios de Abel e crias de Xerém: conheça Calazans, Alessandro e Norton, as novas revelações do Flu

O Fluminense passa por uma reformulação no elenco após a campanha que resultou no 13º lugar no Brasileirão com um elenco inchado, e “sem alma”, como o técnico Abel Braga descreveu ao ser apresentado. Com isso, o clube, que já costuma usar garotos da base no elenco, irá subir algumas promessas para o time principal.

Abel Braga citou neste sábado (7) jovens jogadores que farão parte do elenco principal na temporada de 2017. Confira os novos atletas do Tricolor:

Mateus Norton (volante) – 20 anos

Revelado pelo Santo André em 2016, o jogador foi titular em todo o Campeonato Gaúcho, e fez dois gols. Com o bom desempenho, atraiu olhares de Fluminense e Internacional, e foi contratado por empréstimo pelo Tricolor. Jogou no sub-20 do Fluminense com boas atuações e chegou a treinar com os profissionais nos jogos finais do Campeonato Brasileiro, mas não estreou. Suas qualidades são a visão de jogo e os desarmes.

Marcos Calazans (atacante) – 20 anos

O atacante está desde os 13 anos no Tricolor. Pelas divisões de base, conquistou, entre outros títulos, um Brasileiro sub-17 e o mundial no Catar. Entre 2014 e 2015, foi emprestado ao Slovan Liberec, da República Tcheca. Voltou e ganhou destaque novamente por aqui. Fred, ainda no Fluminense, disse que o atacante tinha que “subir logo”. Em 2016, ele descreveu suas características ao site Globoesporte.com: “Sou um atacante de ponta bastante rápido, gosto de chegar no fundo e cruzar. Também tenho um bom desempenho na marcação quando tenho que voltar para ajudar. Também consigo fazer a lateral”.

Matheus Alessandro (meio-campo) – 20 anos

O meia foi destaque na Taça das Favelas 2013 e foi contratado pelo Fluminense. Suas principais características são a velocidade e o drible curto. No Tricolor, o atleta foi campeão brasileiro sub-20 e venceu o Torneio Terborg, na Holanda. Em dezembro, foi eleito para a seleção da Copa Internacional RS Sub-20.