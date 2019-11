Resultado Bragantino x Cruzeiro pela Copa São Paulo (0-3)

Com atuação segura, Cruzeiro vence Bragantino e ambos se classificam às oitavas

Ficamos por aqui com mais esta transmissão! Obrigado pela companhia, torcedor. Em instantes, o pós-jogo deste grande duelo!

Alô torcedor do Cruzeiro! Está ansioso para saber o adversário da Raposa nas oitavas? Confira conosco o duelo entre Flamengo e São Caetano, que terá início às 21h.

49' Termina a partida no Baetão! Cruzeiro vence Bragantino por 3 a 0 e aguarda o vencedor de Flamengo e São Caetano! Massa Bruta também se classifica por ter feito a melhor campanha da Copinha até aqui e enfrenta o Juventude nas oitavas.

46' Bragantino chega com João Vitor, que cruza direto na área. Jonathan fica com a bola.

45' Teremos quatro minutos de acréscimo.

43' Com a confirmação da vitória do Corinthians diante do Coritiba, Bragantino está classificado para às oitavas pela melhor campanha da Copinha até aqui.

39' SUBSTITUIÇÕES NO CRUZEIRO!

Saem: Tonhão e Márcio; Entram: Gustavo Rissi e Marco Antônio

36' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! RICK SENA! Atacante recebe lançamento, invade a área e toca na saída do goleiro Alyson.

35' SUBSTITUIÇÃO NO BRAGANTINO!

Sai: Rodrigo; Entra: Lucas Felipe

31' SUBSTITUIÇÕES NO CRUZEIRO!

Saem: Kevin e Thiago Sousa; Entram: Vinícius e Nathan

29' Artur recebe cartão amarelo após falta dura em Cesinha.

26' Márcio puxa camisa do adversário e recebe primeiro cartão amarelo do Cruzeiro na partida.

25' SUBSTITUIÇÕES NO CRUZEIRO!

Saem: Vander e Thonny Anderson; Entram: Cesinha e Rick Sena

23' Patrick cabeceia a bola após cobrança de falta, longe da meta paulista.

22' Lucas Vinícius derruba João Luiz e é falta para o Cruzeiro!

20' Vander tentava encontrar Victor Luiz entrando na área, mas Calebe aparece e fica com a bola.

17' Vander cobra falta na intermediária e bola fica na barreira.

14' Com a vitória do Corinthians diante do Coritiba, Bragantino vai se classificando por ter feito a melhor campanha da Copinha até aqui.

10' Calebe comete falta dura em João Luiz e recebe cartão amarelo.

09' Bruno Oliveira mais uma vez se manda para o ataque. Cruzeiro leva a melhor com o sistema defensivo.

08' Bragantino começa a se enrolar com a bola no ataque. Nervosismo bate na equipe paulista.

05' Bragantino chega com Bruno Oliveira, que cruza para a grande área. Defesa do Cruzeiro estava atenta e afastou o perigo.

04' Foi o segundo gol de Vitinho na Copa São Paulo!

02' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLAÇO DO CRUZEIRO! VITINHO! Meio-campo costura defesa do Bragantino, invade a área e fuzila o barbante do goleiro Alyson!

Bola rolando para a segunda etapa de Bragantino x Cruzeiro!

SUBSTITUIÇÃO NO BRAGANTINO!

Sai: Gustavo; Entra: João Victor

Equipes em campo novamente!

O Corinthians vai empatando com o Coritiba em 1 a 1. Em caso de vitória dos paulistas e derrota do Bragantino contra o Cruzeiro, a equipe de Bragança Paulista passa para às oitavas por ter feito a melhor campanha até aqui.

47' Termina a primeira etapa no Baetão! Cruzeiro vai vencendo o Bragantino por 1 a 0, com gol de Thonny Anderson!

45' Jonathan leva pancada na barriga e recebe atendimento médico. Tudo bem com o goleiro do Cruzeiro.

44' Bragantino cobra escanteio pela esquerda e Jonathan sobe para ficar com a bola.

43' Teremos dois minutos de acréscimo.

40' Cruzeiro erra saída de bola e Rodrigo aproveita para arrematar. Bola vai no meio do gol e Jonathas segura sem maiores problemas.

39' Lucas Nathan se livra da marcação e bate para o gol, longe da meta do goleiro Jonathan.

38' Tonhão cai no gramado acusando dores. Jogador recebe atendimento médico.

37' Cruzeiro se manda para o ataque e Bragantino fecha a marcação.

35' SUBSTITUIÇÃO NO BRAGANTINO!

Sai: Kaio Lucas; Entra: Artur

34' Kaio Lucas cai no gramado e partida é paralisada para o atendimento médico.

32' Bruno Oliveira cobra falta da intermediária e Jonathan faz a defesa.

28' Cruzeiro se aproveita em erros do Bragantino. Equipe paulista não consegue jogadas trabalhadas.

26' Gustavo invade a área pela direita e arremata. Bola passa longe do gol.

25' Bragantino isola cobrança de falta. Tiro de meta para o goleiro Jonathan cobrar.

24' Tonhão chega atrasado em jogada com Lucas Nathan e arbitragem marca a falta. Preocupação para o Cruzeiro...

22' Cruzeiro tenta cobrar falta em jogada ensaiada, mas defesa do Bragantino afasta o perigo.

21' Lucas Vinícius chega por baixo em Vitinho e arbitragem marca falta. Vem bola na área do Braga!

20' UUUUUUUUUUUHHHH! Vitinho aparece pela direita e cruza na medida para Vander cabecear. Bola quica na frente do gol e sai por cima. Cruzeiro assusta...

19' JONATHAAAAN! Lucas Nathan fica de frente com goleiro celeste, que leva a melhor após arremate do meio-campo!

18' Jonathan vai no segundo andar e fica com a bola após cruzamento de Lucas Vinícius.

16' Thiago escorrega no meio de campo, Lucas Nathan tenta avançar, mas é desarmado pela defesa do Cruzeiro.

15' Vander cobra escanteio, mas Caio Talarico afasta o perigo.

14' João Luiz avança pela esquerda e Caio Talarico faz a cobertura. Escanteio para o Cruzeiro!

12' Vem bola na área do Bragantino! Marcada falta em cima do meio-campo Vitinho.

10' Volante Gustavo, do Bragantino, recebe primeiro cartão amarelo da partida.

09' JONATHAN! Goleiro celeste solta bola após chute de Bruno Oliveira, mas se redime ao fazer excelente defesa em rebote de Lucas Nathan.

08' Thonny Anderson joga com uma touca azul. Jogador sofreu um corte na cabeça no duelo contra o Bahia e levou cinco pontos na cabeça.

06' Rodrigo arrisca de fora da área, mas manda longe da meta defendida por Jonathan.

03' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! THONNY ANDERSON! Atacante ganha de Victor, corta Calebe e toca no canto de Alyson!

02' JONATHAN! Bragantino cobra escanteio, Caio Talarico sobe perigosamente e goleiro do Cruzeiro coloca para escanteio.

01' Paulistas começam recuados neste primeiro minuto. Cruzeiro troca passes no meio de campo.

Bola rolando! Vamos para os primeiros 45 minutos de Bragantino x Cruzeiro!

Tudo pronto para a bola rolar no Baetão! Em instantes, Bragantino x Cruzeiro!

Jogadores fazem, neste momento, um breve trabalho de aquecimento antes do começo da partida!



Foto: Divulgação/Cruzeiro

Cruzeiro definido! Confira abaixo os titulares escalados pelo técnico Marcos Valadares.

Bragantino e Cruzeiro se enfrentaram na primeira fase da Copinha, em duelo válido pela 2ª rodada do Grupo 22. Na ocasião, os paulistas levaram a melhor por 1 a 0.



Confira o pós-jogo: Cruzeiro tropeça diante do Bragantino e decidirá classificação na próxima rodada da Copinha

Será a primeira vez que o Bragantino jogará no estádio Baetão, em São Bernardo do Campo/SP. O espaço tem uma peculiaridade: o gramado é sintético. O local foi o mesmo que o Cruzeiro venceu o Bahia, pela segunda fase.

O vencedor desta noite irá enfrentar Flamengo ou São Caetano, que entram em campo mais tarde, às 21h, em Osasco/SP.

Já o Bragantino mediu forças contra o Trindade-GO na segunda fase e venceu por 1 a 0, com gol de Bruno. Os goianos chegaram perto do empate, mas a equipe de Bragança Paulista/SP suportou a pressão e saiu com a vitória.

Na segunda fase, o Cruzeiro enfrentou o Bahia, em São Bernardo do Campo/SP. Foi uma partida complicada para a Raposa, mas a equipe mineira venceu o duelo por 2 a 0.

Também do Grupo 22, o Bragantino mantém 100% de aproveitamento até aqui. Venceu o União Mogi na estreia da Copa São Paulo, além de bater o Cruzeiro e o River-PI.

O Cruzeiro chegou à terceira fase através do Grupo 22, chave na qual ficou em segundo lugar. Estreou na Copinha vencendo o River-PI, foi derrotado pelo Bragantino, na segunda rodada, e avançou após bater o União Mogi.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora o tempo real de Bragantino x Cruzeiro, válido pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Junior. A bola rola às 19h. Fique ligado!