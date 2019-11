Com três gols de Henrique Dourado, Fluminense goleia Serra Macaense em jogo-treino

O Fluminense goleou o Serra Macaense por 6 a 1 em jogo-treino realizado na tarde desta sexta-feira (13), no CT Pedro Antônio, na Barra da Tijuca. Os reservas jogaram o primeiro tempo e os titulares finalizaram o jogo na etapa final. O atacante Henrique Dourado foi o destaque da partida com três gols.

O Fluminense começou o jogo-treino escalado com Diego Cavalieri, Lucas, Nogueira, Reginaldo e Calazans; Pierre, Luiz Fernando e Marquinho; Marcos Junior, Matheus Alessandro e Pedro. Os reservas venceram o primeiro tempo por 2 a 1, com gols de Marcos Junior e Marquinho.

No segundo tempo os titulares entraram em campo com Júlio César, Renato, Henrique, Renato Chaves e Léo; Orejuela, Douglas, Sornoza e Gustavo Scarpa; Wellington e Henrique Dourado. O time principal não teve conhecimento e fez 4 a 0 na etapa final, com três gols de Dourado e um de Sornoza.

Entretanto, durante o segundo tempo do jogo-treino, um tiroteio na Cidade de Deus, próximo ao CT do Fluminense, causou tensão no local. A partida continuou normalmente mesmo com os barulhos de tiros, porém os policiais presentes na segurança do Centro de Treinamento ficaram atentos e não permitiram a saída de ninguém.

Após as atividades e jogo-treino nesta sexta-feira, o Fluminense folgará neste sábado e só retornará as atividades na manhã de domingo, no CT Pedro Antônio, na Barra da Tijuca. A atividade será fechada à imprensa.

Confira os gols e melhores momentos do jogo-treino: