Resultado Cruzeiro x Flamengo na Copinha (1-2)

Ficamos por aqui com mais esta transmissão! Obrigado pela companhia, torcedor. Em instantes, o pós-jogo deste grande duelo!

Termina a partida em Osasco! Flamengo vence Cruzeiro no fim do duelo, por 2 a 1, e espera por Corinthians ou Internacional nas quartas de final!

49' João Pedro comete falta e recebe cartão amarelo.

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! VINÍCIUS JÚNIOR! Meio-campo do Rubro-Negro, de peito, encaminha a classificação do time para às quartas.

46' Agora é Gabriel Silva que descola escanteio para o Flamengo.

45' Vitinho descola escanteio para o Cruzeiro.

44' Teremos três minutos de acréscimo.

43' Marco Antônio cobra falta e manda por cima da meta de Gabriel.

42' Rafael comete falta em Rick Sena e recebe cartão amarelo.

39' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO! TONHÃO! Zagueiro sobe sozinho após cobrança de escanteio e empata o duelo em Osasco!

37' Dener recebe atendimento médico em campo.

36' GABRIEEEEEEEEEL! Rick Sena cobra falta com categoria e goleiro do Flamengo aparece muito bem para salvar!

33' SUBSTITUIÇÕES NO FLAMENGO!

Saem: Vinícius Souza e Lincoln; Entram: Gabriel Silva e Jardel

31' SUBSTITUIÇÕES NO CRUZEIRO!

Saem: Cesinha e Márcio; Entram: Luan e Lucas Soares

30' RAFAEL! Marco Antônio recebe na área e arremata em direção ao gol. Zagueiro do Flamengo aparece para fazer corte providencial.

29' UUUUUUUUUUUH! Jean Lucas recebe e arremata. Bola passa rente à trave do goleiro Jonathan!

23' Bola sobra limpa para Moraes na esquerda, mas arremata muito mal. Tiro de meta para o Cruzeiro.

21' GABRIEL! Thonny Anderson aparece na área, limpa e arremata. Goleiro do Flamengo encaixa sem problemas.

20' Marco Antônio tenta se mandar para o ataque, mas Kleber ganha velocidade e faz o desarme.

18' Marco Antônio aparece livre pela direita e tenta o cruzamento, mas Rafael intercepta muito bem.

15' SUBSTITUIÇÕES NO CRUZEIRO!

Saem: Vander e João Luiz; Entram: Marco Antônio e Rick Sena

14' Márcio chega firme em Jean Lucas e recebe cartão amarelo.

13' JONATHAN! Vinícius Júnior invade a área pela direita, mas o goleiro do Cruzeiro fecha o ângulo para o meia-atacante.

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! JEAN LUCAS! Meio-campo, muito marcado na área, surpreende a todos e bate com categoria no canto esquerdo de Jonathan.

08' João Luiz recebe bolada no rosto e é atendido em campo.

06' UUUUUUUUHHH! Kleber arrisca de fora da área e bola passa por cima da meta de Jonathan.

05' Vinícius Souza recebe cartão amarelo pela confusão.

Vinícius Souza e Moraes entram em campo para o segundo tempo com a camisa 25. Partida paralisada para a troca de camisas.

03' UUUUUUHHHHHH! Vinícius Souza arrisca de fora da área e a bola quase encobre o goleiro Jonathan.

02' Kleber bate colocado, mas acaba acertando a barreira.

01' Tonhão comete falta em Lincoln! Preocupação para o goleiro Jonathan...

Vamos para o segundo tempo! Bola rolando para a etapa complementar de Cruzeiro x Flamengo!

Flamengo já está de volta ao gramado do Prefeito José Liberati!

46' Termina a primeira etapa no estádio Prefeito José Liberati! Cruzeiro e Flamengo passam os primeiros 45 minutos sem fazer gols. Caso o resultado permaneça, teremos decisão nos pênaltis!

44' Teremos um minuto de acréscimo.

43' Vinícius Souza ataca pela direita, arremata de longe, mas lance não assusta o Cruzeiro.

42' Kleber cobra falta, João Pedro cabeceia e manda por cima do gol de Jonathan.

41' Victor Luiz comete falta em Lincoln. Vem bola na área do Cruzeiro!

40' Vitinho clareia e arremata de canhota, na área do Flamengo. Bola passa por cima da meta de Gabriel.

38' SALVA TONHÃO! Lincoln recebe na área, bate, bola passa do goleiro Jonathan, mas só não passa do zagueiro do Cruzeiro, que salva em cima da linha.

37' Começa a chover em Osasco!

34' NA TRAVE! Dener quase marca gol contra ao tentar desviar a bola. Mais uma bola na trave do Cruzeiro.

33' Flamengo pressiona o Cruzeiro no campo de ataque.

31' Hugo Moura arremata de fora da área e Jonathan defende sem problemas.

30' Vinícius Júnior tenta ganhar de Tonhão na velocidade, mas o zagueiro do Cruzeiro coloca a bola pela linha de fundo. Escanteio para o Flamengo.

29' Vander chega pela esquerda e cruza, mas a bola acaba nas mãos de Gabriel.

27' Márcio bobeia no meio de campo, Vinícius Júnior aproveita e finaliza. Bola passa por cima da meta de Jonathan.

26' Cesinha finaliza muito mal e recebe bronca de Vitinho e Thonny Anderson.

25' Jean Lucas cruza da direita e bola vai nas mãos do goleiro Jonathan.

23' Hugo Moura recebe primeiro cartão amarelo da partida após falta dura em Vitinho.

21' Cesinha coloca muita força na bola e a redonda sai pela linha de fundo.

21' Vitinho tenta o cruzamento pela direita, mas a bola acaba desviando. Escanteio para o Cruzeiro.

19' SUBSTITUIÇÃO NO CRUZEIRO!

Sai: Thiago Souza; Entra: Nathan

18' Thiago Souza fica caído no gramado e pede para ser substituído.

17' Moraes comete falta dura em Vitinho, mas árbitro fica apenas na advertência verbal.

15' Jean Lucas pega de primeira da meia-lua, mas a bola passa longe da meta do goleiro Jonathan.

14' Flamengo troca passes em seu campo de defesa.

13' UUUUUUUUUUUH! Kleber opta pela cobrança direta e acerta a rede pelo lado de fora.

12' FALTA! Vinícius Júnior é derrubado por Márcio. Vem bola na área do Cruzeiro...

10' Vitinho cruza firme da esquerda, mas a bola cai direto nas mãos do goleiro Gabriel.

09' Vinícius Souza cruza da esquerda, mas João Pedro não domina a bola dentro da área da Raposa.

07' FUROU! Vinícius Júnior acha bela chance dentro da área do Cruzeiro, mas acaba furando na hora do arremate.

05' UUUUUUUUUUUUUUUH! Thonny Anderson arrisca de fora da área, goleiro Gabriel espalma e conta com a trave para a bola não entrar.

02' Zaga do Flamengo afasta o perigo e tenta ligar o contra-ataque. Bola chega para o goleiro Jonathan, do Cruzeiro.

02' Flamengo bobeia na saída de bola, Thonny Anderson passa para Vander rapidamente, que é interceptado. Escanteio para o Cruzeiro!

01' Thiago Souza comete a primeira falta da partida. Tem cobrança perigosa a favor do Flamengo!

01' Jean Lucas chega no ataque e Victor Luiz faz a interceptação.

Bola rolando! Vamos para os primeiros 45 minutos de partida.

19:43 Patrick também está vetado pelo lado do Flamengo. Em seu lugar, entra João Pedro.

19:42 Tudo pronto para a bola rolar! Daqui a pouco a bola rola para Cruzeiro x Flamengo!

19:40 Hino Nacional Brasileiro sendo executado neste momento!

19:40 Kevin, lateral-direito do Cruzeiro, foi vetado por sentir dores no pé. Cesinha irá atuar na lateral direita, enquanto Vitinho jogará pela esquerda.

19:38 Equipes entram em campo estádio Prefeito José Liberati, na cidade de Osasco/SP!

19:18 Escalação do Cruzeiro: Jonathan; Kevin, Tonhão, Patrick e Victor Luiz; Thiago Souza, Márcio, Vitinho, João Luiz e Vander; Thonny Anderson.

19:16 Escalação do Flamengo: Gabriel Batista, Kleber, Dener, Rafael, Moraes; Hugo Moura, Vinícius Souza, Jean Lucas, Patrick e Vinicius Junior; Lincoln.

O vencedor deste duelo irá enfrentar o campeão entre Corinthians e Internacional, partida esta que acontece nesta segunda-feira (16), às 20h, na Arena Barueri.

FIQUE DE OLHO: Thonny Anderson, atacante do Cruzeiro. Com dois gols na Copinha, Thonny tem sido o destaque da Raposa na competição. E o nome tem origem de artilheiro. Isso porque os pais do atacante se inspiraram em Sonny Anderson (ex-jogador da Seleção e do Barcelona), que fez sucesso nos anos 90.

FIQUE DE OLHO: Vinícius Júnior, meia-atacante do Flamengo. Aos 16 anos, Vinícius é a principal revelação do atual elenco da base do Rubro-Negro. Com cinco assistências na Copinha, a imprensa da Espanha já colocou o jogador na mira do Barcelona, considerando o jovem como o "novo Neymar".

Foto: Staff Images / Flamengo

Se o Flamengo está afiado no ataque, o mesmo pode se dizer com o Cruzeiro na defesa. Isso porque a Raposa só sofreu um gol até aqui, justamente na derrota contra o Bragantino, por 1 a 0, ainda na fase de grupos. Assim, o zagueiro Tonhão aposta em um sistema defensivo sólido para alcançar a classificação para às quartas.

“Temos que manter o bom rendimento da defesa, assim como temos feitos nas últimas partidas. Temos esta responsabilidade. Nos últimos cinco jogos, sofremos um gol apenas, então é uma marca que temos que aproveitar bem. A confiança tem que ser total. Estamos cientes das dificuldades. Vai ser um jogo bom, então vamos entrar muito focados, procurando nosso objetivo, que é a vitória”, disse o defensor.

Nos dois últimos jogos, contra Nacional e São Caetano, o Flamengo marcou nove gols, todos feitos por diferentes jogadores. E para completar, ao todo, 12 atletas rubro-negros já fizeram gols nessa edição da Copinha. O último, por exemplo, foi marcado pelo atacante Jardeu. O jogador está motivado para o duelo de logo mais.

"A sensação de fazer um gol com a camisa rubro-negra é maravilhosa. Tinha consciência de que vinha entrando bem no decorrer dos jogos, mas faltava o gol. Graças a Deus, com um pouquinho mais de paciência, pude tirar esse peso na partida contra o São Caetano. Isso só aumenta ainda mais a minha confiança para a sequência da competição. A cada dia que passa, nossa equipe está mais unida, forte, com mais garra e determinação. Vamos muito firmes para essa fase final da Copinha, em busca de nosso maior objetivo, que é o título", declarou o atacante.

3 a 0 também foi o placar de Cruzeiro e Bragantino. Em partida disputada em São Bernardo do Campo, a Raposa passou pelo time de Bragança Paulista com tranquilidade, em partida que teve destaque o atacante Thonny Anderson e o goleiro Jonathan.

Na terceira fase o Flamengo reencontrou o São Caetano, com quem havia empatado ainda na fase de grupos. O duelo foi em Osasco/SP e o Rubro-Negro venceu por 3 a 0, contando com mais uma assistência de Vinícius que chegou a cinco na competição.

Enquanto isso, em São Bernardo do Campo/SP, Cruzeiro e Bahia mediam forças no estádio Baetão, de gramado sintéctico. Ao contrário do Flamengo, a Raposa passou dificuldades, mas venceu o Tricolor por 2 a 0.

Já na segunda fase, o Flamengo não teve dificuldades. Enfrentou o Nacional-SP, também em São Caetano, e goleou os paulistas por 6 a 0. A partida teve como destaque o meia-atacante Vinícius, uma das joias Rubro-Negras no atual elenco do técnico Gilmar Popoca.

O Cruzeiro chegou às oitavas através do Grupo 22, chave na qual ficou em segundo lugar. Estreou na Copinha vencendo o River-PI, foi derrotado pelo Bragantino, na segunda rodada, e avançou após bater o União Mogi, na última partida antes da fase de grupos.

O Flamengo iniciou a Copa São Paulo no Grupo 23, com sede na cidade de São Caetano do Sul/SP. Começou goleando o Central-PE por 5 a 0, venceu o São Bento-SP por 2 a 1, de virada, na segunda rodada, e empatou com o São Caetano em 1 a 1 na última partida da fase de grupos, sendo líder da chave com sete pontos.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora o tempo real de Cruzeiro x Flamengo, válido pelas oitavas de futebol da Copa São Paulo de Futebol Junior. A bola rola às 19h45. Fique ligado!