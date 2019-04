Fora dos planos de Roger, zagueiro Ronaldo Conceição rescinde contrato com Atlético-MG

Mais um jogador do elenco de 2016 deixa o Atlético-MG nesta temporada. O nome da vez é o do zagueiro Ronaldo Conceição, de 29 anos. O jogador chegou ao Galo na metade do ano passado para compor grupo e não se acertou no alvinegro.

Ronaldo Conceição chegou ao Atlético-MG vindo do River Plate-URU, e com credenciais de quem atuou na Copa Libertadores da América de 2016, inclusive, enfrentando o Palmeiras na fase de grupos. O zagueiro foi um pedido do então técnico Marcelo Oliveira. Nesta temporada, o defensor vinha participando da pré-temporada com o treinador Roger Machado, mas não seria aproveitado.

O Atlético-MG sofria com seguidas perdas de jogadores no elenco, alguns por lesão e outros por convocações para as seleções que disputavam as Eliminatórias Sul-Americanas. Leonardo Silva e Erazo, zagueiros titulares, eram desfalques frequentes na equipe alvinegra.

O caminho que Ronaldo deverá seguir é o Peñarol-URU. Na última semana, o treinador da equipe uruguaia Leonardo Ramos disse ao programa 100% deporte, da Rádio Sport 890, que as negociações com o zagueiro estavam bem adiantadas.

Do elenco que encerrou a temporada 2016 já deixaram o Atlético-MG são: o zagueiro Edcarlos, os volantes Leandro Donizete e Júnior Urso, e o meia Dátolo. O meia Renan Oliveira, e os atacantes Wescley e Marion, jogadores que tinham contrato com o clube alvinegro, mas não eram aproveitados e seguidamente emprestados, também encerraram seus vínculos com o Galo.