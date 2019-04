Mirando títulos, Thiago Neves é apresentado no Cruzeiro: "Vou fazer meu melhor"

O Cruzeiro apresentou, na tarde desta quarta-feira (18), na Toca da Raposa II, sua principal contratação para 2017: o meio-campo Thiago Neves. O jogador, que assinou contrato com o clube celeste por três temporadas, é o último reforço da equipe nesta janela de transferências.

Thiago Neves chega motivado ao Cruzeiro. O meio-campo foi literalmente carregado pela torcida em seu desembarque no Aeroporto de Confins, na última segunda-feira (16). Tudo aos olhos de sua família. Feliz, o jogador declarou que a escolha pela Raposa foi certeira.

"A torcida é impressionante. Já tinha acompanhado nos jogos. Depois de tanto tempo você volta ao país e é recebido daquela forma. Para mim foi muito especial, minha família viu tudo de perto, se impressionou. Fiz a escolha certa, estou feliz e isso que importa", disse o meia.

Foto: Washington Alves / Light Press)

Thiago definiu a bola parada como sua principal arma. Nos Emirados Árabes, atuando pelo Al Jazira na temporada passada, o meio-campo fez 16 gols em 48 partidas, contribuindo com outras 12 assistências. Agora, ao lado dos novos companheiros, o jogador espera dar continuidade aos bons números.

"Vou fazer meu melhor. Tenho algumas características, bola parada. A torcida acompanhou pouco, foram boas temporadas nos Emirados. No Cruzeiro, com o bom elenco, tem tudo para que dê certo e eu possa também mostrar o que vinha fazendo nos últimos anos", ressaltou Neves.

Além da recepção calorosa no aeroporto, Thiago também foi muito bem recepcionado no elenco do Cruzeiro. Na Raposa, o meio-campo irá reeditar a dupla com Rafael Sóbis, que resultou no título Brasileiro em 2013 pelo Fluminense. Neves também irá se reencontrar com Rafinha, ex-rival nos tempos de Arábia Saudita.

"Foi boa a recepção. Já tinha jogado contra vários deles. O Rafinha eu conheço da Arábia, Rafael Sóbis já joguei junto. Fábio, Henrique... até na Seleção alguns deles. Foi muito bom. É um time muito forte, jogadores de muita qualidade e que são parceiros. Até agradeci aos jogadores, isso é muito importante para mim", celebrou o jogador.

Ainda sobre reeditar duplas, Thiago Neves irá voltar a trabalhar com o técnico Mano Menezes, que chegou a convocar o jogador em duas oportunidades para a Seleção Brasileira, entre 2011 e 2012. O meio-campo rasgou elogios ao treinador.

"Ele que me levou para a Seleção. Até em momentos que não estava bem, no Fluminense, ele conversava, falava que era importante para ele. Chegar com o aval do treinador te dá tranquilidade para trabalhar. Agora é ficar à disposição e esperar ele me escalar", concluiu.

Thiago Neves chegou a ser titular com Mano Menezes na Seleção Brasileira, em 2012 (Foto: Divulgação/MOWA Press)

Confira a ficha técnica de Thiago Neves

Nome completo: Thiago Neves Augusto

Posição: Meio-campo

Nascimento: 27/02/1985 (Curitiba-PR)

Altura: 1,80 m

Peso: 76kg

Clubes: Paraná Clube (2003-2005), Vegalta Sendai-JAP (2006), Fluminense (2007-2008), Hamburgo-ALE (2008-2009), Fluminense (2009), Al-Hilal-ARA (2009-2011), Flamengo (2011), Fluminense (2012-2013), Al-Hilal-ARA (2013-2015), Al-Jazira-EAU (2015-2016), Cruzeiro (desde 01/2017)

Títulos: Copa do Brasil 2007, Campeonato Carioca 2012 e Campeonato Brasileiro 2012 (Fluminense); Campeonato Saudita 2009-2010, Copa do Vice-Rei 2009-2010 e Copa do Rei Árabe 2015 (Al-Hilal); Campeonato Carioca 2011 (Flamengo); Copa Presidentes 2016 (Al Jazira); Medalha de Bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008 e Superclássico das Américas 2011 e 2012 (Seleção Brasileira)

Prêmios individuais: Bola de Ouro da Revista Placar 2007; Bola de Prata da Revista Placar 2007; Melhor Jogador do Campeonato Carioca 2011; Troféu Mesa Redonda 2011; Melhor Jogador do Campeonato Saudita 2013; Time dos Sonhos Liga dos Campeões da Ásia 2014