Convocação de Tite da seleção brasileira para amistoso contra Colômbia

Tite convoca nesta quinta-feira a seleção brasileira para o amistoso do próximo dia 25 contra a Colômbia, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Para este primeiro duelo, que serve como uma homenagem às vítimas do acidente aéreo ocorrido com a Chapecoense, apenas jogadores do futebol brasileiro estarão presentes; desta forma, a expectativa no atual campeão nacional é grande.

O Palmeiras pode contar com mais de um convocado para o amistoso da próxima semana. Um dos possíveis nomes, o lateral direito Jean – destaque na conquista do Campeonato Brasileiro no ano passado -, não escondeu a ansiedade pela divulgação da lista de Tite.

"A gente aqui fica na esperança devido ao trabalho feito no ano passado, mas sempre de uma forma tranquila e natural. Não apenas eu, mas outros jogadores também fizeram um bom ano em 2016", argumentou Jean.

"Fico nesta esperança de ser chamado, até com uma certa ansiedade mesmo, mas de maneira tranquila", disse o jogador palmeirense.

Jean, Dudu, Vitor Hugo e Tchê Tchê são nomes que se destacaram no Campeonato Brasileiro e podem figurar entre os convocados. Moisés, também grande nome na campanha do título, ainda não se encontra na melhor forma física – permaneceu na academia nos últimos dois dias -, mas também pode ser lembrado por Tite.

A ideia do treinador da seleção brasileira é valorizar a parte física na lista deste amistoso no Rio de Janeiro. Os clubes nacionais se encontram em pré-temporada, com os atletas Ainda longe do ideal para um compromisso de nível internacional.

Para assegurar a melhor análise sobre esta questão física, Tite e membros da comissão técnica ligaram e visitaram clubes para perguntar sobre a condição física particular de cada possível convocado.

Com motivo beneficente, a partida será uma oportunidade para Tite observar jogadores que se destacaram no último Campeonato Brasileiro. O campeão Palmeiras estará representado, muito provavelmente entre outros nomes, pelo atacante Dudu.

Um dos destaques da conquista, o capitão da equipe será chamado para a seleção principal mais de cinco anos depois. Em 2011, Mano Menezes o levou para amistosos. Ele foi destaque nas categorias de base. Era xodó de Ney Franco, quando este era o responsável pelo time sub-20.

Outros jogadores que tiveram bom desempenho devem ganhar a primeira oportunidade. São os casos do lateral-esquerdo Jorge e do volante Willian Arão, ambos do Flamengo. Arão foi comandado por Tite no Corinthians – conquistaram o título mundial em 2012 – e foi observado ao longo do segundo semestre. Num jogo em que foi ao estádio para vê-lo, inclusive, o goleiro Muralha se destacou e acabou sendo convocado. Ele é outro que deverá estar na lista.

Ainda do Rio de Janeiro deverão vir dois meias: Gustavo Scarpa, do Fluminense, uma probabilidade confirmada pelo próprio Tite em entrevista ao jornal "Extra", e Camilo, do Botafogo, outro novato, um dos principais nomes da classificação da equipe para a Libertadores.

Campeão olímpico com grande destaque no time titular, o atacante Luan, do Grêmio, também é nome fortíssimo. O técnico da Seleção chegou a admitir, numa de suas convocações para as eliminatórias, em 2016, que tentou encontrar uma brecha na lista para inclui-lo, mas a concorrência com nomes de ponta do futebol europeu não permitiu sua presença.

Além das novidades, Tite deverá aproveitar o conhecimento de jogadores que estiveram com ele nas eliminatórias: casos do goleiro Weverton, do Atlético-PR, o lateral-direito Fagner, do Corinthians, os zagueiros Rodrigo Caio, do São Paulo, e Geromel, do Grêmio, o volante Rafael Carioca, do Atlético-MG, e o meia Lucas Lima, do Santos.

Além do desempenho no Brasileirão do ano passado, outro critério será a condição física, já que os clubes brasileiros estão em pré-temporada. A comissão técnica, que acompanhou mais de 80 jogos nos estádios do país, agora em janeiro entrou em contato com os preparadores físicos e treinadores. O intuito é não atrapalhar a evolução de atletas antes do início dos estaduais e das fases iniciais da Taça Libertadores e da Copa do Brasil.

Tanto que a Seleção vai se apresentar na manhã do dia 24, no Rio de Janeiro, fará apenas um treino à tarde e jogará no dia 25, no Engenhão. No dia 26, todos estarão de volta aos clubes.

Invicto com seis vitórias em seis partidas, líder das eliminatórias, a um ponto de garantir vaga na Copa do Mundo de 2018, Tite vai observar jogadores para a próxima convocação, que será feita no início de março para os jogos dos dias 23 e 28 daquele mês, diante de Uruguai e Paraguai. A tendência é que lá os "europeus" e "chineses" voltem a ser maioria absoluta.